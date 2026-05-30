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« Pourquoi ? » – Thomas Müller réclame des explications sur le choix d'Anthony Gordon, qui a préféré rejoindre Barcelone pour 80 millions d'euros plutôt que de s'engager avec le Bayern

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Thomas Müller a réclamé des explications à Anthony Gordon après que l’ailier anglais a rejeté un transfert au Bayern Munich pour choisir un passage retentissant au FC Barcelone, estimé à 80 millions d’euros. Le club bavarois était pourtant donné favori pour recruter l’attaquant de 25 ans, mais le champion d’Espagne a agi rapidement pour obtenir sa signature en vue d’un contrat de cinq ans.

  • Les Catalans prennent les commandes de la course-poursuite à Munich.

    Barcelone a contrarié les plans du Bayern en recrutant sa principale cible estivale : l’ailier de Newcastle Gordon, pour un montant pouvant atteindre 80 millions d’euros (69,3 millions de livres sterling). Le club catalan s’acquittera d’une somme initiale de 70 millions d’euros, à laquelle s’ajouteront 10 millions d’euros de bonus, et a obtenu les services de l’attaquant de 25 ans jusqu’en 2031 via un contrat à long terme. Après un retard de quatre heures causé par des complications de dernière minute liées à la documentation, le géant espagnol a finalement officialisé le transfert vendredi après-midi.

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    Eberl se dit « très optimiste »

    Avant l’échec du transfert, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, s’était dit confiant quant à la poursuite des négociations pour recruter l’attaquant : « Nous sommes d’accord pour dire que nous recruterons un attaquant s’il est abordable. Nous avons eu une très bonne discussion et espérons pouvoir faire avancer les choses. »

    Considérant Gordon comme la cible idéale pour renforcer son attaque avant le début de la saison, la direction bavaroise a toutefois hésité à s’aligner sur les exigences financières de Newcastle, offrant ainsi à Barcelone une opportunité d’intervenir.

  • Muller dit sa surprise après cette exclusion

    Invité du podcast « Bayern Insider » de BILD après le transfert définitif du joueur vers l’Espagne, Müller a exprimé son étonnement : « Si Barcelone et le Bayern se sont manifestés, quel a été le facteur décisif qui a empêché Gordon de venir à Munich ? Je connais bien Hansi Flick. C’est un vrai plaisir de jouer sous ses ordres, tant pour son leadership que pour son style de jeu. Personnellement, j’opterais pour le FC Bayern. »

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    Le Bayern cherche des solutions offensives

    Le Bayern doit rapidement se remettre en quête de renfort offensif après avoir manqué sa cible prioritaire, à l’aube d’une saison nationale exigeante. Après avoir conclu l’exercice précédent par une victoire en finale de la DFB-Pokal contre Stuttgart, la direction du club doit désormais dénicher des remplaçants de qualité afin de soulager Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz.