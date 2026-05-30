Avant l’échec du transfert, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, s’était dit confiant quant à la poursuite des négociations pour recruter l’attaquant : « Nous sommes d’accord pour dire que nous recruterons un attaquant s’il est abordable. Nous avons eu une très bonne discussion et espérons pouvoir faire avancer les choses. »

Considérant Gordon comme la cible idéale pour renforcer son attaque avant le début de la saison, la direction bavaroise a toutefois hésité à s’aligner sur les exigences financières de Newcastle, offrant ainsi à Barcelone une opportunité d’intervenir.