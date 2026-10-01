Parmi les joueurs qui affronteront l’Italie demain soir au Stade de France de Saint-Denis, aux portes de Paris, dans un match comptant pour la troisième journée de la Ligue A de la Ligue des Nations, Théo Hernandez n’est pas là. Le latéral gauche d’Al Hilal n’a pas été convoqué par le nouveau sélectionneur Zinédine Zidane, qui a choisi de l’écarter, comme il l’a fait avec son frère Lucas, qui évolue au Paris Saint-Germain, et avec Lucas Digne, revenu à Paris après ses années à Aston Villa. Un choix que le successeur de Didier Deschamps a justifié ainsi : « Je voulais prendre 20 joueurs de champ, pour n’en laisser aucun en tribune », a déclaré Zizou. « Ce sont des joueurs sélectionnables et ils seront peut-être là lors du prochain rassemblement. Il n’y a eu aucun recul dans la hiérarchie. »
Pourquoi Théo Hernandez n’a pas été convoqué par Zidane, le sélectionneur de l’équipe de France : l’avenir est une inconnue
Problème aux adducteurs
Pour comprendre si Theo est effectivement sorti des radars de l’équipe de France, il faudra attendre la liste de novembre. Une chose est sûre, l’ancien joueur du Milan n’est, à ce jour, pas encore à 100 % de sa condition physique, en raison d’une blessure musculaire contractée début septembre. Cette saison, il a manqué les trois matches de Saudi Pro League contre Al Shabab, NEOM et Al Taawoun, ainsi que celui de Ligue des champions asiatique contre Al Gharafa, en raison d’un problème aux adducteurs, et ce n’est que la semaine dernière qu’il a repris l’entraînement avec le groupe.
Part en deuxième ligne
Théo Hernandez compte 49 sélections et 2 buts avec le maillot de l’équipe de France, les cinq dernières lors de la Coupe du monde de l’été dernier aux États-Unis, où il a été titularisé contre le Sénégal avant de perdre ensuite sa place (d’entrée également contre la Norvège et l’Angleterre, entré en cours de jeu contre la Suède et l’Espagne, sur le banc contre l’Irak, le Paraguay et le Maroc). Lors de ces matches, Zidane a choisi de miser sur Truffert de Bournemouth, arrière gauche de métier, et sur Diouf de l’Inter, qui a apporté des réponses positives malgré le fait d’être utilisé à ce poste, c’est pourquoi, à ce jour, il part en deuxième ligne.
Avenir incertain
Son avenir avec le maillot des Bleus reste une inconnue et pourrait ne pas dépendre de la saison qu’il réalisera en Arabie saoudite, avec Al-Hilal, auquel il est lié par un contrat arrivant à échéance en 2028. Un retour en Europe l’aiderait certainement, mais ces derniers mois, il n’y a pas eu de marge de manœuvre : son salaire d’environ 20 millions d’euros l’été dernier a été un obstacle, la Juventus, qui a pensé à lui pour renforcer le secteur, le sait bien. En 2027, tout pourrait changer, mais il lui faudra à coup sûr faire un effort de son côté.
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