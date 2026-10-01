Parmi les joueurs qui affronteront l’Italie demain soir au Stade de France de Saint-Denis, aux portes de Paris, dans un match comptant pour la troisième journée de la Ligue A de la Ligue des Nations, Théo Hernandez n’est pas là. Le latéral gauche d’Al Hilal n’a pas été convoqué par le nouveau sélectionneur Zinédine Zidane, qui a choisi de l’écarter, comme il l’a fait avec son frère Lucas, qui évolue au Paris Saint-Germain, et avec Lucas Digne, revenu à Paris après ses années à Aston Villa. Un choix que le successeur de Didier Deschamps a justifié ainsi : « Je voulais prendre 20 joueurs de champ, pour n’en laisser aucun en tribune », a déclaré Zizou. « Ce sont des joueurs sélectionnables et ils seront peut-être là lors du prochain rassemblement. Il n’y a eu aucun recul dans la hiérarchie. »