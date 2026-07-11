L'aventure de la Belgique au Mondial s'achève de la plus cruelle des manières : sur une erreur du gardien Lammens, appelé à remplacer Courtois, touché contre l'Espagne. La bévue du gardien de Manchester United permet à Merino d’inscrire le 2-1 et d’envoyer son équipe affronter la France. Pourtant, en l’absence du champion du Real Madrid, c’est Mile Svilar, double lauréat du titre de meilleur gardien de notre championnat, qui aurait pu entrer en jeu. Le portier de laRoma est actuellement empêtré dans un litige que ses avocats, selon la Gazzetta, espèrent résoudre d’ici quelques mois.
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Pourquoi Svilar ne joue-t-il pas avec la Belgique ? La dispute, la Serbie et les regrets entre Courtois et Lammens lors de la Coupe du monde
Né en Belgique de parents serbes, il a gravi tous les échelons des équipes de jeunes, des U15 aux U21, chez les Red Devils. Sous la pression de son père, Ratko Svilar, ancien gardien de l’équipenationale serbe, il a finalement répondu à l’appel de la sélection A de la Serbie en septembre 2021. Il honore donc sa première sélection lors d’un match amical contre le Qatar, rencontre que la FIFA considère comme une sélection officielle. Après cette sortie, Svilar change d’avis et manifeste son intention de jouer pour la Belgique.
La FIFA, depuis Zurich, lui notifie alors qu’il est trop tard pour changer de sélection, mettant fin aux espoirs belges malgré l’insistance de Rudi Garcia. Pour la star de la Roma, l’aventure en équipe nationale semble donc terminée : vexée par ce revirement, la Serbie décide à sontour de ne plus le convoquer. Ces derniers mois, ses avocats ont multiplié les démarches pour obtenir une dérogation et lui permettre de prendre part à la Coupe du monde aux États-Unis avec les Diables Rouges, sans succès.
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