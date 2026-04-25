Pourquoi Southampton porte un maillot jaune contre Manchester City en demi-finale de la FA Cup

L'entraîneur de Southampton, Tonda Eckert, a pleinement conscience de l'enjeu. Il admet que son équipe devra subir la qualité de Manchester City, mais qu'elle devra élever son niveau de jeu dès qu'elle aura le ballon. Le technicien allemand, qui a mené les Saints à une série de 20 matchs sans défaite, estime que l'élan tiré de leur parcours en coupe est essentiel.

« Je pense que nous avons réécrit cette histoire au cours des dernières semaines », a déclaré Eckert sur le site officiel du club. « Il est clair que la coupe nous a aussi permis de bien jouer en championnat – et non l’inverse. »

« Gagner en Championship donne de la confiance, mais on en gagne encore plus quand on voit qu’on peut rivaliser avec des équipes de Premier League. C’est logique : ça vaut pour les joueurs, le staff et tous ceux qui travaillent autour de l’équipe. »

« Je ne crois pas que l’un empêche l’autre. Quand on mesure ce que cela représente pour le club et le nombre de supporters qui nous accompagneront à Wembley, je ne vois pas comment cela pourrait nuire à notre dynamique. »