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Pourquoi Southampton porte un maillot jaune contre Manchester City en demi-finale de la FA Cup
Hommage aux héros de 1976
Lors de leur entrée sur la pelouse de Wembley pour défier Manchester City, les joueurs de Southampton arboreront un maillot jaune spécial, dépourvu des traditionnels noms dans le dos. Cette tenue commémorative rend hommage à leur triomphe lors de la FA Cup 1976, lorsque le club avait battu Manchester United pour conquérir son unique grand titre, il y a exactement 50 ans.
En abandonnant temporairement leurs traditionnelles rayures rouges et blanches, les Saints rendent hommage au moment le plus emblématique de leurs 141 ans d’histoire. Ce succès de 1976 demeure le seul grand titre du club, et porter ces couleurs jaune et bleu permet à l’effectif actuel de faire revivre l’esprit de l’équipe légendaire entraînée par Lawrie McMenemy.
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Eckert exhorte les Saints à « faire preuve de courage » face à City
L'entraîneur de Southampton, Tonda Eckert, a pleinement conscience de l'enjeu. Il admet que son équipe devra subir la qualité de Manchester City, mais qu'elle devra élever son niveau de jeu dès qu'elle aura le ballon. Le technicien allemand, qui a mené les Saints à une série de 20 matchs sans défaite, estime que l'élan tiré de leur parcours en coupe est essentiel.
« Je pense que nous avons réécrit cette histoire au cours des dernières semaines », a déclaré Eckert sur le site officiel du club. « Il est clair que la coupe nous a aussi permis de bien jouer en championnat – et non l’inverse. »
« Gagner en Championship donne de la confiance, mais on en gagne encore plus quand on voit qu’on peut rivaliser avec des équipes de Premier League. C’est logique : ça vaut pour les joueurs, le staff et tous ceux qui travaillent autour de l’équipe. »
« Je ne crois pas que l’un empêche l’autre. Quand on mesure ce que cela représente pour le club et le nombre de supporters qui nous accompagneront à Wembley, je ne vois pas comment cela pourrait nuire à notre dynamique. »
Une identité visuelle affirmée pour un parcours historique en coupe
Les Saints ont fait de leur maillot commémoratif jaune un élément incontournable de leur parcours en FA Cup cette saison, le portant à chaque tour jusqu’à la demi-finale. Ce maillot semble leur avoir porté chance, puisque Southampton a éliminé les géants de la Premier League, Arsenal et Fulham, pour se hisser parmi les quatre derniers.
La FA a accordé une autorisation spéciale au club pour qu’il puisse continuer à porter ce maillot inspiré de 1976 sur la pelouse de Wembley. Environ 36 000 supporters de Southampton devraient remplir le stade national, et nombreux seront ceux qui arboreront la gamme en édition limitée du 50e anniversaire, comprenant des rééditions des maillots classiques floqués des signatures, discrètes mais chargées d’histoire, de l’équipe victorieuse de 1976.
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À la poursuite d'un retour de rêve
Une victoire de Southampton lui offrirait l’occasion de remporter le trophée l’année de son 50^e anniversaire, suivant ainsi la trajectoire de son premier sacre. Le vainqueur de la rencontre se qualifiera pour la finale de Wembley en mai, où il défiera Chelsea ou Leeds United. Alors que les barrages apparaissent comme la voie la plus probable vers la Premier League, atteindre la finale de la FA Cup constituerait un bonus historique pour la première saison complète d’Eckert à la tête du club.