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Pourquoi ses discours inspirants ont permis à Martin O’Neill, le « leader des joueurs », de s’épanouir au Celtic à 74 ans
O'Neill a pris les commandes après le départ de Rodgers et Nancy.
Après la démission de Brendan Rodgers en octobre, O’Neill a accepté de reprendre les rênes à titre intérimaire, plus de vingt ans après son premier passage sur le banc du « Paradise ». L’arrivée de l’ancien mentor de Leicester et d’Aston Villa, absent des terrains depuis six ans, a suscité inévitablement des interrogations.
O’Neill a stabilisé le club avant de passer le relais à Wilfried Nancy. Recruté en provenance du Columbus Crew en MLS, le technicien français n’a dirigé l’équipe que pendant huit matchs et 33 jours avant la résiliation de son contrat.
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La pression du derby « Old Firm » a préparé O’Neill de la meilleure des manières.
Sa présence rassurante était de nouveau nécessaire, et O’Neill a été nommé le 5 janvier avec un contrat courant jusqu’à la fin de la saison. Il a permis au Celtic de rester dans la course au titre national, les Hoops étant à égalité de points avec les Hearts en tête du classement.
Les sceptiques ont été réduits au silence avec panache : O’Neill s’est parfaitement réintégré à un poste à haute responsabilité qu’il connaît par cœur. Son expérience passée sous les feux des projecteurs de l’Old Firm profite pleinement à l’ancien ailier de Nottingham Forest, vainqueur de la Coupe d’Europe.
Qu'est-ce qui rend O'Neill si particulier et lui permet de s'adapter à toutes les époques ?
Interrogé sur la question de savoir si O’Neill est la preuve que certaines méthodes fonctionnent à n’importe quelle époque, Gray, ancien joueur prêté par le Celtic – qui a brièvement travaillé sous les ordres d’un entraîneur exigeant en 2003 –, a déclaré à GOAL lors d’une interview exclusive en partenariat avec Grazieslot : « Oui, il y a certains entraîneurs qui auraient pu exercer à n’importe quelle époque, et je pense que Martin en fait sans aucun doute partie.
C’est un véritable meneur d’hommes. Quand il parle, tout le monde écoute. Ses consignes sont claires, on les intègre immédiatement et on a envie de les appliquer à la perfection. Il possède ce don rare de gagner des matchs et de tirer le meilleur de ses joueurs.
« Même si je n’ai passé qu’une courte période sous ses ordres au Celtic, certains de ses discours, surtout à la mi-temps pendant les matchs, comptaient parmi les meilleurs que j’aie jamais entendus. On avait envie de déplacer des montagnes pour jouer sous ses ordres ; c’est le genre d’entraîneur que j’adorerais voir aux commandes de mon club. »
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Le Celtic brigue le doublé championnat-Coupe d’Écosse.
O’Neill ne devrait pas rester sur le banc du Celtic au-delà de la saison 2026-2027. Le club écossais cherche déjà un successeur à la hauteur de sa légende, qui s’apprête à quitter les lieux en conservant intacte sa réputation.
Il reste trois matchs de championnat aux Hoops cette saison, à commencer par le Old Firm face aux Rangers dimanche, puis la finale de la Coupe d’Écosse contre Dunfermline le 23 mai. O’Neill espère quitter Glasgow en ajoutant de nouveaux trophées à son palmarès déjà éblouissant.