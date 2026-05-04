Pourquoi ses discours inspirants ont permis à Martin O’Neill, le « leader des joueurs », de s’épanouir au Celtic à 74 ans

Interrogé sur la question de savoir si O’Neill est la preuve que certaines méthodes fonctionnent à n’importe quelle époque, Gray, ancien joueur prêté par le Celtic – qui a brièvement travaillé sous les ordres d’un entraîneur exigeant en 2003 –, a déclaré à GOAL lors d’une interview exclusive en partenariat avec Grazieslot : « Oui, il y a certains entraîneurs qui auraient pu exercer à n’importe quelle époque, et je pense que Martin en fait sans aucun doute partie.

C’est un véritable meneur d’hommes. Quand il parle, tout le monde écoute. Ses consignes sont claires, on les intègre immédiatement et on a envie de les appliquer à la perfection. Il possède ce don rare de gagner des matchs et de tirer le meilleur de ses joueurs.

« Même si je n’ai passé qu’une courte période sous ses ordres au Celtic, certains de ses discours, surtout à la mi-temps pendant les matchs, comptaient parmi les meilleurs que j’aie jamais entendus. On avait envie de déplacer des montagnes pour jouer sous ses ordres ; c’est le genre d’entraîneur que j’adorerais voir aux commandes de mon club. »