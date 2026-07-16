Pourquoi Scaloni ne célèbre-t-il pas les buts de l'Argentine ?... Et qu'en est-il réellement de sa maladie ?

À chaque but marqué par l’équipe d’Argentine lors de la Coupe du monde 2026, les caméras se tournent aussitôt vers le sélectionneur Lionel Scaloni ; l’entraîneur argentin ne saute pas de joie, ne court pas le long de la ligne de touche ; il se contente d’un regard serein ou de brèves consignes à ses joueurs. Ce flegme a poussé certains observateurs à se demander s’il ne souffrait pas d’un problème de santé l’empêchant de célébrer.

Ces interrogations s’amplifient au fil du parcours impressionnant de l’Albiceleste dans la compétition, après avoir battu l’Angleterre 2-1 dans les dernières minutes de la demi-finale, se qualifiant ainsi pour la finale pour la deuxième fois consécutive. Il affrontera l’Espagne lors d’une finale très attendue dimanche prochain, dans l’espoir de conserver le titre qu’il a remporté au Qatar en 2022.