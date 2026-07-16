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scaloni(C)Getty Images

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Pourquoi Scaloni ne célèbre-t-il pas les buts de l'Argentine ?... Et qu'en est-il réellement de sa maladie ?

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Derrière son air serein, l’entraîneur répond au surnom de « l’enfant qui pleure ».

À chaque but marqué par l’équipe d’Argentine lors de la Coupe du monde 2026, les caméras se tournent aussitôt vers le sélectionneur Lionel Scaloni ; l’entraîneur argentin ne saute pas de joie, ne court pas le long de la ligne de touche ; il se contente d’un regard serein ou de brèves consignes à ses joueurs. Ce flegme a poussé certains observateurs à se demander s’il ne souffrait pas d’un problème de santé l’empêchant de célébrer.

Ces interrogations s’amplifient au fil du parcours impressionnant de l’Albiceleste dans la compétition, après avoir battu l’Angleterre 2-1 dans les dernières minutes de la demi-finale, se qualifiant ainsi pour la finale pour la deuxième fois consécutive. Il affrontera l’Espagne lors d’une finale très attendue dimanche prochain, dans l’espoir de conserver le titre qu’il a remporté au Qatar en 2022.

  • Scaloni est-il malade ?

    La réponse est claire : non. Aucun rapport officiel ni déclaration vérifiée ne signale que le sélectionneur argentin souffre d'une maladie l'empêchant de se réjouir ou de célébrer les buts. Il continue d'ailleurs de diriger l'équipe nationale sans manifester le moindre problème de santé.

    Cette rumeur trouve son origine dans les propos tenus par Scaloni après la victoire en Coupe du monde 2022, lorsqu’il a confié, lors d’un entretien avec l’ancien footballeur italien Christian Vieri, que les pressions énormes subies pendant le tournoi avaient temporairement affaibli son système immunitaire, provoquant une réactivation du virus de l’herpès et une éruption cutanée dont il s’est complètement remis peu après.

    Il n’a jamais fait le lien entre cet épisode et son attitude sur le banc, ni mentionné la moindre recommandation médicale lui interdisant de s’emporter ou de fêter les buts.

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  • Contrairement à l’opinion courante, la vérité est tout autre.

    Contrairement à l’image froide que certains lui prêtent, Scaloni est un entraîneur profondément émotionnel. Après le retournement de situation face à l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde (victoire 3-2 de l’Argentine), l’entraîneur argentin n’a pu contenir son émotion lors de l’interview télévisée d’après-match, avant de révéler que les joueurs de l’Albiceleste le surnommaient « La Llorona », soit « la pleureuse », en raison de sa sensibilité permanente dans les vestiaires.

    « Le football, c’est de la tactique et de la stratégie, mais c’est aussi du cœur et de l’instinct, et c’est pourquoi il suscite des émotions incomparables », a-t-il expliqué en conférence de presse.

    Ce n’était pas une première : lors du match d’ouverture, il avait déjà laissé échapper quelques larmes en serrant Lionel Messi dans ses bras après son remplacement, illustrant la profondeur du lien qui l’unit au capitaine de l’équipe nationale.

  • Pourquoi ne célèbre-t-on pas les buts pendant les matchs ?

    Jusqu’à présent, Scaloni n’a pas donné d’explication directe quant à son absence de célébration des buts, mais si l’on suit sa carrière, on constate que ce n’est pas une nouveauté.

    Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il ne figurait déjà pas parmi ces coachs qui longent la ligne de touche ou exultent à chaque but ; il a toujours privilégié le sang-froid.

    Aucun élément tangible ne suggère que ce flegme soit lié à un problème de santé, ni qu’il résulterait d’un événement survenu après le Mondial 2022.

    Selon ses propres déclarations, il ne s’agit pas d’un entraîneur froid, mais d’un technicien dont l’expression des émotions diffère de celle de ses pairs : il lui arrive de laisser ses larmes parler après les rencontres, tout en restant serein durant les 90 minutes.

    S’agit-il d’une simple préférence personnelle ou d’une difficulté à extérioriser ses émotions pendant la rencontre ? Seul Scaloni détient la réponse. Une chose est sûre : son sang-froid ne semble pas lié à un problème de santé.

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