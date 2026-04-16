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Pourquoi Ryan Reynolds et Rob McElhenney sont considérés comme les « outsiders » dans la course de Wrexham à la promotion en Premier League
De la Ligue nationale au championnat : une série historique de promotions
Le Racecourse Ground a connu une ascension fulgurante : Wrexham a réussi à passer de la National League au Championship. Le club a surmonté tous les obstacles grâce aux investissements massifs de ses propriétaires hollywoodiens, créant une dynamique historique.
Comme prévu, la deuxième division s’est révélée être le plus grand test pour les Dragons, et cela s’est confirmé malgré un recrutement ciblé lors de deux fenêtres de transfert très actives.
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Des revers ont été essuyés dans la course à l'obtention de places pour le tirage au sort des barrages.
Tenus pour battus dès l’entame de la saison 2025-2026 en raison d’un départ laborieux, les Red Dragons ont, fidèles à leur réputation, opéré une remontée spectaculaire et se sont invités dans la course aux barrages. Ils traversent toutefois un nouveau trou d’air au pire moment et doivent maintenant comble un retard de quatre points sur le top 6 en seulement quatre journées.
L’objectif direct pourrait donc se révéler hors de portée, contraignant le club à passer par une route plus longue vers l’élite. Toutefois, Reynolds, Mac et l’expérimenté manager Phil Parkinson peuvent déjà tirer plusieurs enseignements positifs d’une saison riche en rebondissements, et qui continuera d’alimenter la série documentaire « Welcome to Wrexham ».
Will Reynolds et Mac seront-ils satisfaits des performances de Wrexham lors de la saison 2025-2026 ?
Interrogé sur la satisfaction des présidents des grands clubs du nord du Pays de Galles quant aux progrès accomplis cette saison, l’ancien joueur vedette de l’EFL devenu commentateur, Goodman – s’exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à Online Casino Zonder Cruks – a répondu avec autorité : « Oui, je pense qu’ils voulaient être compétitifs. Janvier est arrivé et ils étaient bien placés. À quatre journées de la fin, ils le sont toujours, même s’il leur reste des matchs difficiles.
Ils sont donc outsiders, notamment face à Hull, car je pense que le top 5 est désormais figé. Hull compte quatre points d’avance sur Wrexham, ce qui pourrait s’avérer décisif.
« Toutefois, si l’on congelait ce classement et que l’on montrait la capture à n’importe quel supporter de Wrexham il y a quatre ou cinq ans, ou même il y a dix mois, je suis convaincu qu’il serait ravi.
Maintenant qu’ils sont si près du but, ils veulent évidemment franchir la ligne d’arrivée. Mais, honnêtement, je m’attendais simplement à une saison de consolidation, entre la 10^e et la 16^e place, suffisamment loin de la zone de relégation pour se concentrer sur l’ancrage en Championship. Ils ont fait bien plus que cela.
« Je suis vraiment content pour Phil Parkinson, car beaucoup de gens doutaient de lui. Son palmarès en Championship n’était pas exceptionnel avant cette saison. Mais Wrexham est l’une des belles réussites du moment. Qu’ils se qualifient ou non pour les barrages, ils ont déjà réalisé une saison brillante. »
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Période d'essai avant l'ouverture du prochain mercato
Après deux défaites d’affilée et un maigre butin d’un point sur neuf possibles, Wrexham retrouve la pelouse samedi pour recevoir Stoke. Les Dragons rouges se déplaceront ensuite à Oxford, puis clôtureront la saison par deux gros tests : Coventry, futur pensionnaire de Premier League, et Middlesbrough, toujours en lice pour le titre.
Après une saison marquée par des hauts et des bas, une période de stabilité et de réflexion pourrait profiter aux Red Dragons, tant ils ont déjà accompli en peu de temps. On s’attend à ce que Reynolds et Mac injectent de nouveaux fonds cet été pour permettre au club de nourrir de nouveaux objectifs collectifs d’ici 2026-2027.