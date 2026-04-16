Interrogé sur la satisfaction des présidents des grands clubs du nord du Pays de Galles quant aux progrès accomplis cette saison, l’ancien joueur vedette de l’EFL devenu commentateur, Goodman – s’exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à Online Casino Zonder Cruks – a répondu avec autorité : « Oui, je pense qu’ils voulaient être compétitifs. Janvier est arrivé et ils étaient bien placés. À quatre journées de la fin, ils le sont toujours, même s’il leur reste des matchs difficiles.

Ils sont donc outsiders, notamment face à Hull, car je pense que le top 5 est désormais figé. Hull compte quatre points d’avance sur Wrexham, ce qui pourrait s’avérer décisif.

« Toutefois, si l’on congelait ce classement et que l’on montrait la capture à n’importe quel supporter de Wrexham il y a quatre ou cinq ans, ou même il y a dix mois, je suis convaincu qu’il serait ravi.

Maintenant qu’ils sont si près du but, ils veulent évidemment franchir la ligne d’arrivée. Mais, honnêtement, je m’attendais simplement à une saison de consolidation, entre la 10^e et la 16^e place, suffisamment loin de la zone de relégation pour se concentrer sur l’ancrage en Championship. Ils ont fait bien plus que cela.

« Je suis vraiment content pour Phil Parkinson, car beaucoup de gens doutaient de lui. Son palmarès en Championship n’était pas exceptionnel avant cette saison. Mais Wrexham est l’une des belles réussites du moment. Qu’ils se qualifient ou non pour les barrages, ils ont déjà réalisé une saison brillante. »