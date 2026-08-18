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Pourquoi Rodri a-t-il snobé un transfert de rêve au Real Madrid pour Barcelone ? Dans les coulisses du transfert à 65 M£ à Manchester City et des erreurs FATALES commises par Jose Mourinho
Le manque de conviction du Real s’est avéré fatal
Dans un retournement de situation spectaculaire qui a provoqué une onde de choc dans le football espagnol, Rodri est sur le point de rejoindre Barcelone en provenance de Manchester City dans le cadre d’un accord d’environ 65 millions de livres sterling. Alors que le milieu défensif était depuis longtemps annoncé en partance pour le Bernabéu, un net manque d’enthousiasme de la part de la direction du Real Madrid et des inquiétudes concernant l’harmonie de leur effectif ont permis à leur grand rival de prendre les devants, selon Marca.
Des doutes en interne à Valdebebas concernant le style de jeu du joueur de 30 ans auraient freiné cette piste. Des critiques au sein du club auraient affirmé que Rodri « ralentit trop le ballon » et laissé entendre que le géant du Bernabéu recherchait plutôt un « profil plus dynamique avec davantage de puissance » au milieu de terrain.
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L’offensive de charme totale du FC Barcelone porte ses fruits
La prise de contact initiale du Real Madrid a davantage ressemblé à une formalité qu’à une démarche passionnée. Si le président du club, Florentino Perez, et le directeur général Jose Angel Sanchez, ont pris contact, l’entraîneur principal nouvellement nommé, Mourinho, a choisi de ne pas appeler directement Rodri. Ce manque d’implication personnelle a été particulièrement notable, d’autant que Mourinho a bien passé des appels personnels à Marc Cucurella et à l’ancien coéquipier de Rodri, Bernardo Silva.
À l’inverse, Barcelone a sorti l’artillerie lourde pour s’assurer que l’opération aboutisse. Hansi Flick, Joan Laporta et Deco ont tous personnellement contacté l’Espagnol pour lui présenter le projet. Cette approche personnalisée s’est aussi étendue au vestiaire, plusieurs membres de l’effectif barcelonais ayant pris contact avec leur coéquipier en sélection.
La « bombe à retardement » au Bernabeu
Au-delà des efforts de recrutement personnels, la stabilité des projets sportifs respectifs a joué un rôle majeur dans le processus de décision. Barcelone a remporté deux titres consécutifs en Liga et offre une identité tactique claire qui imite celle de l’équipe nationale espagnole. À l’inverse, le camp du Real Madrid a été décrit comme une possible « bombe à retardement » après une fin de campagne précédente difficile, marquée par des conflits internes rendus publics.
Les facteurs financiers auraient été identiques, les deux géants espagnols proposant la même offre. Cela confirme que la décision était purement sportive et fondée sur l’environnement dans lequel Rodri se sentait le plus à l’aise. Malgré ses liens d’enfance avec la ville de Madrid, le milieu de terrain a privilégié le style de jeu de l’équipe de Flick.
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Une nouvelle ère commence au Camp Nou
La logistique du transfert avance rapidement, le capitaine vainqueur de la Coupe du monde devant signer un contrat de quatre ans qui pourrait le maintenir au club jusqu’en 2030. Son départ de Man City marque un changement significatif dans l’équilibre des forces du football européen, puisque City perd la pièce maîtresse de sa récente domination.
Les examens médicaux sont programmés mercredi matin dans les installations d’entraînement de Barcelone. Si tout se passe comme prévu, le club a l’intention de présenter sa nouvelle recrue vedette avant le match du Trophée Joan Gamper contre le géant égyptien Al-Ahly. Même si des inquiétudes liées à sa condition physique signifient que ses débuts seront légèrement retardés, l’excitation autour du Camp Nou est palpable.
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