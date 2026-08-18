Dans un retournement de situation spectaculaire qui a provoqué une onde de choc dans le football espagnol, Rodri est sur le point de rejoindre Barcelone en provenance de Manchester City dans le cadre d’un accord d’environ 65 millions de livres sterling. Alors que le milieu défensif était depuis longtemps annoncé en partance pour le Bernabéu, un net manque d’enthousiasme de la part de la direction du Real Madrid et des inquiétudes concernant l’harmonie de leur effectif ont permis à leur grand rival de prendre les devants, selon Marca.

Des doutes en interne à Valdebebas concernant le style de jeu du joueur de 30 ans auraient freiné cette piste. Des critiques au sein du club auraient affirmé que Rodri « ralentit trop le ballon » et laissé entendre que le géant du Bernabéu recherchait plutôt un « profil plus dynamique avec davantage de puissance » au milieu de terrain.



