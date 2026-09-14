« Pourquoi ? » : Richarlison réagit sur les réseaux sociaux après que Roberto De Zerbi a confirmé sa mise à l'écart à Tottenham

Richarlison est totalement mis à l’écart à Tottenham, et la réalité de sa situation a été exposée au grand jour lorsque De Zerbi a confirmé qu’il ne jouera pas contre Liverpool mardi soir.

Bien qu’il ait été exclu du groupe de 25 joueurs pour la Premier League, Richarlison reste éligible pour la Carabao Cup. Cependant, l’entraîneur a catégoriquement écarté toute possibilité de retour. De Zerbi a déclaré : « Richarlison ne jouera PAS, même s’il est disponible. Même pas en Carabao Cup, non. »