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« Pourquoi ? » : Richarlison réagit sur les réseaux sociaux après que Roberto De Zerbi a confirmé sa mise à l'écart à Tottenham
De Zerbi confirme sa mise à l’écart de la Carabao Cup
Richarlison est totalement mis à l’écart à Tottenham, et la réalité de sa situation a été exposée au grand jour lorsque De Zerbi a confirmé qu’il ne jouera pas contre Liverpool mardi soir.
Bien qu’il ait été exclu du groupe de 25 joueurs pour la Premier League, Richarlison reste éligible pour la Carabao Cup. Cependant, l’entraîneur a catégoriquement écarté toute possibilité de retour. De Zerbi a déclaré : « Richarlison ne jouera PAS, même s’il est disponible. Même pas en Carabao Cup, non. »
Une réaction émouvante sur les réseaux sociaux
À la suite de la conférence de presse de l’entraîneur lundi, le journaliste Fabrizio Romano a partagé ces propos sur X, provoquant une réaction directe et publique de Richarlison. En réponse au post, le Brésilien a simplement écrit « Pourquoi ? », accompagné d’un emoji en pleurs.
Cette interaction souligne la dynamique fracturée entre le joueur et la hiérarchie du club. De Zerbi a ensuite expliqué plus en détail ce bras de fer : « Ce n’est pas mon comportement, c’est la relation et le problème est avec [entre] le joueur et le club. Et moi, je reste au sein du club. L’entraîneur et le club sont ensemble. »
L’échec du transfert expliqué
Tottenham a traversé une période compliquée avec Richarlison, qui a activement poussé pour partir pendant le mercato estival. Un retour proposé à Everton a capoté le dernier jour du mercato, tandis que les négociations avec Vasco da Gama ont également échoué, faute d’accord sur les conditions personnelles.
De Zerbi a révélé avoir essayé de conserver l’attaquant, en déclarant : « Au début de cette saison, je lui ai parlé à de nombreuses reprises pour le convaincre de rester et il ne le voulait pas. Je ne peux pas aller prier tous les jours pour qu’il reste. »
- AFP
Quel avenir pour Richarlison ?
Richarlison et ses représentants tentent actuellement de négocier une résiliation amiable de son contrat avec Tottenham. L’entourage du joueur maintient la menace de porter le litige devant la FIFA. En cas de succès, il deviendrait agent libre et pourrait rejoindre une nouvelle équipe avant l’ouverture du mercato de janvier.
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