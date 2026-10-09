Interrogé à ce sujet, ainsi que sur les sanctions qui pourraient être imposées, l’ancien défenseur de City Mills, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Gambling.com, le guide des meilleurs casinos en ligne, a confié à GOAL : « C’est là tout le problème. On part du principe qu’après ça [2018], financièrement, ils étaient en règle. Mais cela n’a été possible que parce qu’ils disposaient au départ d’une base bien plus importante.

« Où tracez-vous la ligne pour déterminer dans quelle mesure cela vous a avantagé après 2018, 2019, par opposition à avant ? Parce que si vous n’aviez pas eu cette base, vous n’auriez pas pu attirer ces joueurs. Vous n’auriez pas pu faire cela avec votre stade. Vous n’auriez pas eu à faire X, Y, Z. C’est encore plus compliqué.

« Il n’y a pas de solution parfaite dans tout ça. Je pense qu’il faut tracer une ligne et dire : “Très bien, jusqu’à ce point, ces règles ont été enfreintes, donc voici la sanction qui va être appliquée, parce qu’on ne peut pas le faire rétroactivement, puisque cela n’a aucun sens”.

« On peut retirer des titres, sans importance. On peut retirer des médailles et des trophées aux joueurs, sans importance. Ils ont vécu ces moments, ils ont connu ces journées-là, ils ont touché ces primes. Vous avez bénéficié de tous les avantages de cela pendant plusieurs années.

« Si vous voulez venir me retirer ma médaille de la Carling Cup [remportée avec Middlesbrough en 2004], venez la prendre. J’ai quand même gagné la Carling Cup. Vous pouvez me racheter ma médaille. Vous ne l’avez pas gagnée, moi si. Donc, en tant que joueur, c’est plus ou moins sans importance si vous voulez retirer ces titres. Cela ne change rien.

« Si c’était cette saison ou la saison dernière, ce serait légèrement différent, mais là, on parle de presque il y a 10 ans. En réalité, cela n’a pas d’importance. Ce serait comme revenir aujourd’hui et dire : “Eh bien, en 1966, le ballon n’a pas franchi la ligne, donc l’Angleterre n’a pas remporté la Coupe du monde”. Malheureusement, je crois qu’il n’y a plus que Sir Geoff Hurst qui soit encore en vie aujourd’hui. Plus de 50 ans après, c’est plus ou moins sans importance.

« Donc les sanctions rétroactives sont incroyablement difficiles à appliquer. Toute la question est de savoir comment sanctionner le club pour la suite. Et là encore, ce sera incroyablement compliqué. »