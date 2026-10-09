Getty/GOAL
Traduit par
Pourquoi retirer des titres à Manchester City et enlever des médailles est « inutile » : Danny Mills évoque une sanction « sans intérêt » dans le feuilleton des 115 chefs d’accusation liés au fair-play financier
Les sanctions potentielles contre Manchester City font l’objet de spéculations
Ceux de l’Etihad Stadium sont accusés d’avoir mené des activités « fictives » entre 2010 et 2018. Toutes les charges retenues contre eux, sauf une, ont été confirmées par une commission indépendante, avec une décision finale attendue d’ici fin janvier 2027.
Diverses sanctions font l’objet de spéculations, certains avançant que Manchester City pourrait être écarté de l’élite du football anglais, soit par un vote entraînant son exclusion, soit par de lourds retraits de points.
- Getty/GOAL
Les trophées remportés par Manchester City depuis 2010
Des interdictions de recrutement et de lourdes amendes ont également été évoquées, tandis que certains aimeraient voir tous les trophées remportés au cours d’une ère de domination nationale effacés des livres d’histoire. Manchester City a lancé sa moisson de trophées en 2011 en remportant la FA Cup.
Depuis, le club a remporté huit titres de Premier League, la Ligue des champions, trois autres FA Cups, sept League Cups, la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Une grande partie de ce succès, dont un triplé historique en 2022-23, a été obtenue sous la direction de l’entraîneur catalan Pep Guardiola.
Manchester City reste déterminé à blanchir son nom, après avoir clamé son innocence tout au long d’un interminable feuilleton sportif, mais pourrait-il encore y avoir plus de rebondissements alors qu’aucune enquête n’a été menée sur les événements des huit dernières années ?
Pourquoi supprimer les titres serait un exercice inutile
Interrogé à ce sujet, ainsi que sur les sanctions qui pourraient être imposées, l’ancien défenseur de City Mills, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Gambling.com, le guide des meilleurs casinos en ligne, a confié à GOAL : « C’est là tout le problème. On part du principe qu’après ça [2018], financièrement, ils étaient en règle. Mais cela n’a été possible que parce qu’ils disposaient au départ d’une base bien plus importante.
« Où tracez-vous la ligne pour déterminer dans quelle mesure cela vous a avantagé après 2018, 2019, par opposition à avant ? Parce que si vous n’aviez pas eu cette base, vous n’auriez pas pu attirer ces joueurs. Vous n’auriez pas pu faire cela avec votre stade. Vous n’auriez pas eu à faire X, Y, Z. C’est encore plus compliqué.
« Il n’y a pas de solution parfaite dans tout ça. Je pense qu’il faut tracer une ligne et dire : “Très bien, jusqu’à ce point, ces règles ont été enfreintes, donc voici la sanction qui va être appliquée, parce qu’on ne peut pas le faire rétroactivement, puisque cela n’a aucun sens”.
« On peut retirer des titres, sans importance. On peut retirer des médailles et des trophées aux joueurs, sans importance. Ils ont vécu ces moments, ils ont connu ces journées-là, ils ont touché ces primes. Vous avez bénéficié de tous les avantages de cela pendant plusieurs années.
« Si vous voulez venir me retirer ma médaille de la Carling Cup [remportée avec Middlesbrough en 2004], venez la prendre. J’ai quand même gagné la Carling Cup. Vous pouvez me racheter ma médaille. Vous ne l’avez pas gagnée, moi si. Donc, en tant que joueur, c’est plus ou moins sans importance si vous voulez retirer ces titres. Cela ne change rien.
« Si c’était cette saison ou la saison dernière, ce serait légèrement différent, mais là, on parle de presque il y a 10 ans. En réalité, cela n’a pas d’importance. Ce serait comme revenir aujourd’hui et dire : “Eh bien, en 1966, le ballon n’a pas franchi la ligne, donc l’Angleterre n’a pas remporté la Coupe du monde”. Malheureusement, je crois qu’il n’y a plus que Sir Geoff Hurst qui soit encore en vie aujourd’hui. Plus de 50 ans après, c’est plus ou moins sans importance.
« Donc les sanctions rétroactives sont incroyablement difficiles à appliquer. Toute la question est de savoir comment sanctionner le club pour la suite. Et là encore, ce sera incroyablement compliqué. »
- Getty
Appels déposés et verdict final dans l’affaire repoussé
City n’a pas encore été informé de son sort, le club contestant jusqu’à présent les accusations portées contre lui. Une longue procédure judiciaire va encore se poursuivre pendant un certain temps, avec des arguments avancés pour expliquer pourquoi aucune sanction sérieuse ne devrait être infligée.
Pour l’instant, Enzo Maresca et son groupe se concentrent sur la quête de points précieux et de nouveaux trophées en Angleterre comme à l’étranger, avec Chelsea qui doit retrouver la compétition dimanche à l’occasion d’un déplacement chez son vieil adversaire Liverpool.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles