L’ailier puissant est déterminé à montrer à City de quoi il est capable, son père Emile, s’exprimant en association avec le site de paris sur la Premier League BetWright, ayant déclaré à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur la décision de quitter l’Angleterre : « Je pense qu’à 17 ou 18 ans, si vous êtes prêt à jouer en équipe première et que vous n’en avez pas l’occasion, et qu’inévitablement vous ne l’aurez pas en Angleterre, vous devez aller quelque part où il existe des précédents avérés. L’Allemagne semble offrir cela.

« Notre système de jeunes, au niveau des sélections de jeunes, compte des joueurs fantastiques. Les Allemands l’ont vu encore et encore avec ces joueurs. Pourquoi ne nous donne-t-on pas cette opportunité en Angleterre ?

« Nous ne devrions pas forcément devoir aller en Allemagne, nous ne devrions pas forcément devoir aller en Belgique, nous ne devrions pas forcément devoir aller en France. C’est pourtant ce qui se passe. En Angleterre, nous achetons à 20 ou 21 ans des joueurs venus de France, d’Allemagne. Nous avons des joueurs de 20 ou 21 ans contre lesquels nous avons joué régulièrement au niveau international, et que nous avons battus.

« Et ce groupe, avec Sancho, Phil Foden, ce groupe-là, je crois qu’il y avait aussi Marc Guehi, était considéré comme le meilleur d’Europe. Mais on ne nous a pas donné les opportunités. Marc Guehi était à Chelsea, il n’a pas eu sa chance à Chelsea, il a dû partir.

« Mais les autres ont tous leur chance dans leur propre pays respectif. Et je le comprends, parce qu’en Angleterre nous avons le plus grand championnat, et peut-être le meilleur championnat. Mais nos jeunes n’auront jamais leur chance.

« Mon fils [Jaden] a 20 ans, 21 bientôt. Moi, à 22 ans, je suis parti à Liverpool après avoir joué cinq saisons [à Leicester]. Donc aujourd’hui, nous avons trop de jeunes qui, je ne dirais pas qu’ils sont freinés, mais qui passent à côté d’années d’apprentissage importantes à 18, 19 et 20 ans en jouant avec les moins de 21 ans, ce qui ne vous apporte rien. À part l’EFL Trophy, ce qui est bien. J’aime ça, j’aime beaucoup ça, mais ce sont deux matches. »