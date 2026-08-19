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Pourquoi Reigan Heskey a quitté Manchester City et a suivi les traces de Jude Bellingham et Jadon Sancho : son père Emile, ancien joueur de Liverpool et de l’Angleterre, explique son transfert en Bundesliga
Jaden Heskey fait également partie du centre de formation de Manchester City
Reigan a passé du temps au sein de l’académie de City aux côtés de son frère Jaden, qui a été prêté à Sheffield Wednesday la saison dernière. Les deux étaient très estimés par Chelsea, mais les opportunités en équipe première sont toujours limitées dans un cador de Premier League.
Il arrive un moment où il faut envisager d’autres trajectoires de carrière, et Reigan a décidé que l’été 2026 était le moment idéal pour changer de direction. Il a choisi de prendre son envol loin, très loin de sa zone de confort professionnelle.
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Heskey a suivi Sancho et Bellingham en Bundesliga
Il n’est pas le premier à le faire, et ne sera pas le dernier. Sancho, qui appartenait lui aussi à City, a pris la direction du Borussia Dortmund en 2017. Il a été rejoint au Signal Iduna Park trois ans plus tard par son compatriote anglais Bellingham, avant que le jeune frère de Jude, Jobe, ne fasse lui aussi ce choix.
Heskey, qui compte une apparition en Carabao Cup avec City, se retrouve désormais à Cologne. Le transfert qui l’y a conduit pourrait finalement atteindre jusqu’à 8 millions de livres sterling (11 M$), en tenant compte des différents bonus inclus dans l’opération.
Pourquoi Heskey a-t-il troqué un poids lourd de Premier League contre la Bundesliga ?
L’ailier puissant est déterminé à montrer à City de quoi il est capable, son père Emile, s’exprimant en association avec le site de paris sur la Premier League BetWright, ayant déclaré à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur la décision de quitter l’Angleterre : « Je pense qu’à 17 ou 18 ans, si vous êtes prêt à jouer en équipe première et que vous n’en avez pas l’occasion, et qu’inévitablement vous ne l’aurez pas en Angleterre, vous devez aller quelque part où il existe des précédents avérés. L’Allemagne semble offrir cela.
« Notre système de jeunes, au niveau des sélections de jeunes, compte des joueurs fantastiques. Les Allemands l’ont vu encore et encore avec ces joueurs. Pourquoi ne nous donne-t-on pas cette opportunité en Angleterre ?
« Nous ne devrions pas forcément devoir aller en Allemagne, nous ne devrions pas forcément devoir aller en Belgique, nous ne devrions pas forcément devoir aller en France. C’est pourtant ce qui se passe. En Angleterre, nous achetons à 20 ou 21 ans des joueurs venus de France, d’Allemagne. Nous avons des joueurs de 20 ou 21 ans contre lesquels nous avons joué régulièrement au niveau international, et que nous avons battus.
« Et ce groupe, avec Sancho, Phil Foden, ce groupe-là, je crois qu’il y avait aussi Marc Guehi, était considéré comme le meilleur d’Europe. Mais on ne nous a pas donné les opportunités. Marc Guehi était à Chelsea, il n’a pas eu sa chance à Chelsea, il a dû partir.
« Mais les autres ont tous leur chance dans leur propre pays respectif. Et je le comprends, parce qu’en Angleterre nous avons le plus grand championnat, et peut-être le meilleur championnat. Mais nos jeunes n’auront jamais leur chance.
« Mon fils [Jaden] a 20 ans, 21 bientôt. Moi, à 22 ans, je suis parti à Liverpool après avoir joué cinq saisons [à Leicester]. Donc aujourd’hui, nous avons trop de jeunes qui, je ne dirais pas qu’ils sont freinés, mais qui passent à côté d’années d’apprentissage importantes à 18, 19 et 20 ans en jouant avec les moins de 21 ans, ce qui ne vous apporte rien. À part l’EFL Trophy, ce qui est bien. J’aime ça, j’aime beaucoup ça, mais ce sont deux matches. »
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Heskey a fait une apparition en équipe première avec Manchester City
Reigan Heskey a bien participé à deux matches du Trophée EFL avec City la saison dernière, contre Bolton et Rotherham, mais sa seule expérience en équipe première est venue lorsqu’il est entré en jeu à sept minutes de la fin lors d’un match de Carabao Cup contre Huddersfield.
Il devrait bénéficier de plus de temps de jeu en Allemagne, avec un jeune joueur qui a tapé dans l’œil de beaucoup de monde lors de la Coupe du monde U17 2025, où il a inscrit quatre buts, prêt à saisir les marques de confiance qui lui ont été refusées à Manchester.
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