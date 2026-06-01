La famille James est désormais indissociable du football de haut niveau en Angleterre, Reece et Lauren représentant tous deux Chelsea et leur pays au plus haut niveau. Lauren ayant joué un rôle déterminant dans les succès des Lionesses, beaucoup se sont demandé si Reece avait demandé conseil à sa jeune sœur pour savoir comment gérer la pression d’un grand tournoi international. Cependant, le capitaine de Chelsea reste confiant en ses propres capacités.

Interrogé par le magazineGQ sur d’éventuels conseils reçus de sa sœur pour gérer l’arrivée d’une grande compétition, le capitaine des Blues a coupé court à la spéculation : « Non, je ne crois pas. Peut-être l’aurait-elle fait si je n’avais jamais rien gagné, mais j’ai déjà connu la victoire, je sais ce que ça fait et ce qu’il faut pour y arriver. » Si aucun conseil tactique n’a donc été échangé, la fierté qu’il porte sur les exploits de sa sœur transparaît clairement : « J’ai toujours su qu’elle avait le niveau pour briller sur la grande scène et disputer les plus grands matchs, donc je ne suis absolument pas surpris. Je suis fier de la voir évoluer sous les couleurs de Chelsea et défendre celles de l’Angleterre », a-t-il ajouté.