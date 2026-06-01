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Pourquoi Reece James ne s’est-il pas tourné vers sa sœur Lauren pour chercher des conseils « gagnants » ? Les Three Lions anglais veulent en effet imiter les exploits des Lionesses, multi-récompensées
La réussite des frères et sœurs : la formule gagnante
La famille James est désormais indissociable du football de haut niveau en Angleterre, Reece et Lauren représentant tous deux Chelsea et leur pays au plus haut niveau. Lauren ayant joué un rôle déterminant dans les succès des Lionesses, beaucoup se sont demandé si Reece avait demandé conseil à sa jeune sœur pour savoir comment gérer la pression d’un grand tournoi international. Cependant, le capitaine de Chelsea reste confiant en ses propres capacités.
Interrogé par le magazineGQ sur d’éventuels conseils reçus de sa sœur pour gérer l’arrivée d’une grande compétition, le capitaine des Blues a coupé court à la spéculation : « Non, je ne crois pas. Peut-être l’aurait-elle fait si je n’avais jamais rien gagné, mais j’ai déjà connu la victoire, je sais ce que ça fait et ce qu’il faut pour y arriver. » Si aucun conseil tactique n’a donc été échangé, la fierté qu’il porte sur les exploits de sa sœur transparaît clairement : « J’ai toujours su qu’elle avait le niveau pour briller sur la grande scène et disputer les plus grands matchs, donc je ne suis absolument pas surpris. Je suis fier de la voir évoluer sous les couleurs de Chelsea et défendre celles de l’Angleterre », a-t-il ajouté.
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Retrouvailles avec Thomas Tuchel
La nomination de Thomas Tuchel comme successeur de Gareth Southgate a considérablement stimulé James. Vainqueurs ensemble de la Ligue des champions à Stamford Bridge, les deux hommes entretiennent un respect mutuel que James estime essentiel aux chances de l’Angleterre aux États-Unis. Le joueur de 26 ans se félicite de retrouver son ancien entraîneur club aux commandes de l’équipe nationale à un moment aussi crucial.
« Nous avons une excellente relation, j’étais donc heureux de retravailler avec quelqu’un qui me connaît et qui sait tirer le meilleur de moi », a expliqué James. Interrogé sur ce qui fait de l’Allemand l’homme de la situation, il a poursuivi : « Je pense que c’est l’un des meilleurs entraîneurs. Il a déjà gagné au plus haut niveau, il a entraîné plusieurs équipes de classe mondiale et je crois en lui, en son style de jeu et en sa vision. Il sait tirer le meilleur de chaque joueur et de l’équipe. »
Surmonter le syndrome de la « peur de passer à côté »
L’absence lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, causée par une blessure au genou, nourrit encore la motivation de James. La frustration d’avoir été réduit au rôle de spectateur a renforcé sa détermination pour le tournoi à venir et alimente son envie de prouver à ses détracteurs qu’ils avaient tort. De retour à son meilleur niveau et désormais capitaine de Chelsea, James se dit prêt à jouer un rôle clé dans un été qui pourrait marquer l’histoire du football anglais.
« Beaucoup de gens ont douté de moi, me considérant même comme fini. Mais cette situation m’a donné beaucoup d’énergie pour revenir plus fort », reconnaît James. « Je n’ai jamais douté de mon niveau ni de ma capacité à revenir à 100 %. Depuis 2022, je n’ai qu’une idée en tête : jouer la Coupe du monde, la gagner et aider mon pays. Je me suis donné les moyens d’y parvenir. »
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Forger un héritage durable
Si l’histoire de l’équipe nationale d’Angleterre est parsemée de « générations d’or » qui n’ont pas su répondre aux attentes, James se concentre pour sa part sur le présent. Il reconnaît la qualité de l’effectif actuel, qui compte notamment Jude Bellingham et Harry Kane, mais insiste sur le fait que l’équipe joue pour sa propre gloire plutôt que pour régler les comptes des icônes du passé. Son engagement envers Chelsea, avec lequel il a récemment signé un contrat à long terme, reste le pilier de sa carrière.
« Chaque fois que tu enfiles le maillot, tu veux simplement représenter l’Angleterre de la meilleure façon possible, et cette façon, c’est de remporter des trophées », déclare James. Revenant sur son rôle de leader, il souligne à quel point le poste de capitaine l’a fait mûrir : « Je suis plus âgé maintenant, j’ai plus d’expérience. La vie et le football sont deux choses complètement différentes, mais le fait d’être capitaine m’a permis de mieux comprendre d’où viennent les gens, la culture dans laquelle ils vivent. J’essaie toujours de les mettre à l’aise, car Chelsea est l’un des plus grands clubs du monde ; plus ils se sentent à l’aise, meilleures seront leurs performances. »