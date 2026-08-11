Stack, s’exprimant en exclusivité pour GOAL en association avec PlayGuy.co.uk, a déclaré, interrogé sur la nouvelle orientation de carrière de Keane : « J’ai parlé à Robbie de temps en temps. Évidemment, je garde un œil attentif sur la façon dont ça se passe pour lui, ainsi que sur les résultats et les trophées, dans le cas de Robbie.

« J’ai eu la chance de travailler avec Robbie. Un homme absolument excellent avant tout. Quelle superbe personne à avoir dans un club de football. Pas seulement pour travailler à ses côtés comme entraîneur, mais aussi simplement pour les joueurs.

« J’ai tout de suite vu la réaction des joueurs envers lui. Et je pouvais constater qu’à chaque fois qu’il parlait ou entrait dans une pièce, il y avait une excitation très nette chez les joueurs et dans le groupe. Il avait tout simplement cet impact sur le groupe.

« Ensuite, il enchaîne avec deux titres de champion dans deux pays différents et peut-être aussi une coupe, je crois. Donc aller le faire en Israël puis aller le faire en Hongrie, avec sans doute les deux plus grands clubs là-bas, très bien, et les gens diront ça. Mais écoutez, il faut quand même aller gagner des titres.

« Dans un pays différent, une culture différente, un groupe de joueurs que vous ne connaissez pas, un marché du recrutement que vous ne connaissez probablement pas, avec des budgets auxquels vous n’avez sans doute pas l’habitude de travailler. Il y a beaucoup à dire là-dessus.

« Et tellement d’entraîneurs sont partis à l’étranger et ont échoué. Donc je pense qu’il faut accorder énormément de crédit et un immense respect à Robbie. Je pense que Robbie attend probablement que la bonne opportunité se présente.

« Je pense qu’il s’est mis dans une position où, à mon avis, il n’a pas besoin de revenir à tout prix. Je ne pense pas qu’il soit pressé. Je pense qu’il sera dans une position assez forte et je suis très, très surpris que personne n’ait décroché son téléphone et supplié Robbie de venir prendre un poste. »