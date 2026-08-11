Getty
Traduit par
Pourquoi personne n’a « supplié » Robbie Keane de prendre place sur son banc ? L’ancien de Tottenham et de Liverpool soutenu pour un poste de premier plan après avoir fait ses armes d’entraîneur en remportant des trophées
Keane a savouré des victoires en championnat et en coupe en tant qu’entraîneur
La première expérience de Keane sur un banc de touche s’est faite avec l’équipe indienne de l’ATK. En 2023, il a véritablement sauté le pas en acceptant de prendre les rênes du Maccabi Tel Aviv. Il les a menés au titre de champion d’Israël et à une victoire en coupe nationale.
Un succès similaire a suivi en Hongrie avec Ferencvaros, tout en découvrant davantage la scène continentale en Ligue Europa. Après 16 mois à Budapest, le joueur de 46 ans a décidé que le moment était venu de changer à nouveau d’air.
- Getty
Keane a été lié à plusieurs clubs
Après avoir prouvé sa valeur en évoluant très loin de sa zone de confort professionnelle, un homme qui a passé du temps en MLS avec le LA Galaxy en tant que joueur a été lié à plusieurs postes prestigieux en Angleterre et en Écosse.
Aucun accord n’a été conclu, l’Irlandais étant conscient de la nécessité d’éviter toute décision précipitée. Sa cote reste toutefois élevée et il est probable que d’autres postes se libèrent au début de la saison 2026-2027.
L’ancien gardien d’Arsenal Stack, qui faisait partie de la fameuse équipe des « Invincibles » des Gunners, a brièvement travaillé aux côtés de Keane au Maccabi. Il est convaincu qu’une légende moderne de la Premier League atteindra le plus haut niveau dans le métier d’entraîneur.
Keane promis à atteindre les sommets
Stack, s’exprimant en exclusivité pour GOAL en association avec PlayGuy.co.uk, a déclaré, interrogé sur la nouvelle orientation de carrière de Keane : « J’ai parlé à Robbie de temps en temps. Évidemment, je garde un œil attentif sur la façon dont ça se passe pour lui, ainsi que sur les résultats et les trophées, dans le cas de Robbie.
« J’ai eu la chance de travailler avec Robbie. Un homme absolument excellent avant tout. Quelle superbe personne à avoir dans un club de football. Pas seulement pour travailler à ses côtés comme entraîneur, mais aussi simplement pour les joueurs.
« J’ai tout de suite vu la réaction des joueurs envers lui. Et je pouvais constater qu’à chaque fois qu’il parlait ou entrait dans une pièce, il y avait une excitation très nette chez les joueurs et dans le groupe. Il avait tout simplement cet impact sur le groupe.
« Ensuite, il enchaîne avec deux titres de champion dans deux pays différents et peut-être aussi une coupe, je crois. Donc aller le faire en Israël puis aller le faire en Hongrie, avec sans doute les deux plus grands clubs là-bas, très bien, et les gens diront ça. Mais écoutez, il faut quand même aller gagner des titres.
« Dans un pays différent, une culture différente, un groupe de joueurs que vous ne connaissez pas, un marché du recrutement que vous ne connaissez probablement pas, avec des budgets auxquels vous n’avez sans doute pas l’habitude de travailler. Il y a beaucoup à dire là-dessus.
« Et tellement d’entraîneurs sont partis à l’étranger et ont échoué. Donc je pense qu’il faut accorder énormément de crédit et un immense respect à Robbie. Je pense que Robbie attend probablement que la bonne opportunité se présente.
« Je pense qu’il s’est mis dans une position où, à mon avis, il n’a pas besoin de revenir à tout prix. Je ne pense pas qu’il soit pressé. Je pense qu’il sera dans une position assez forte et je suis très, très surpris que personne n’ait décroché son téléphone et supplié Robbie de venir prendre un poste. »
- Getty
Où sera le prochain poste d’entraîneur de Keane ?
Ces appels ne sont peut-être plus très loin, plusieurs clubs devant partir en quête d’une inspiration sur le banc une fois la nouvelle saison lancée. Ils chercheront quelqu’un capable d’arriver et d’avoir un impact immédiat.
Keane a montré qu’il en était capable, et il est possible qu’un autre tremplin soit trouvé, bien plus près de chez lui cette fois, pour le propulser vers des horizons encore plus grands.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles