« Pourquoi pas ? » - Une « dernière danse » pour Lionel Messi à Barcelone reste envisageable, comme l'explique un ancien coéquipier en évoquant le talent « exceptionnel » de ce joueur argentin considéré comme le plus grand de tous les temps

Zabaleta, qui a joué aux côtés de Messi lors de la Coupe du monde 2014 et des Jeux olympiques de 2008, a admis qu’il n’avait jamais envisagé ce départ au départ. Mais il reste convaincu que la superstar de l’Inter Miami reviendra un jour au Camp Nou pour sa « dernière danse ».

« On en a beaucoup parlé, surtout avec les élections présidentielles au club », a-t-il déclaré, selon Flash Score. « Honnêtement, quand je jouais – que ce soit pour l’Espanyol ou avec Manchester City en Ligue des champions contre Barcelone – je n’aurais jamais pu imaginer que Messi quitte le club. Je pensais que ce serait pour toujours. Quoi qu’il se soit passé financièrement ou en coulisses, je ne peux que spéculer, car je n’étais pas au courant.

Il est parti au PSG, puis a choisi l’Inter Miami, et je pense qu’à ce stade d’une carrière, on recherche parfois plus que le simple football. Miami est un endroit merveilleux pour élever une famille, l’Inter Miami était un projet nouveau et passionnant, et où que Messi aille, il gagne. Il a déjà remporté la MLS Cup.

« Tous les clubs du monde le voudraient. Mon fils connaissait à peine l’Inter Miami avant l’arrivée de Messi ; maintenant, il veut un maillot de Messi. C’est ça, le pouvoir de cet homme. Quant à un retour à Barcelone, pourquoi pas ? Une dernière danse ? J’adorerais voir ça. »