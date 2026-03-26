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« Pourquoi pas ? » - Une « dernière danse » pour Lionel Messi à Barcelone reste envisageable, comme l'explique un ancien coéquipier en évoquant le talent « exceptionnel » de ce joueur argentin considéré comme le plus grand de tous les temps
Une légende du FC Barcelone
Le monde du football reste captivé par l'idée d'un retour de Messi en Catalogne. Après un départ déchirant en 2021, dû à des contraintes financières, l'icône argentine a rejoint le Paris Saint-Germain avant de prendre d'assaut la MLS avec l'Inter Miami. Malgré la distance, le lien entre Messi et Barcelone reste intact. Supporters et anciens coéquipiers continuent de spéculer sur un dernier chapitre au sein du club où il a passé plus de deux décennies, consolidant ainsi son héritage comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport.
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Un retour romantique au Camp Nou en perspective ?
Zabaleta, qui a joué aux côtés de Messi lors de la Coupe du monde 2014 et des Jeux olympiques de 2008, a admis qu’il n’avait jamais envisagé ce départ au départ. Mais il reste convaincu que la superstar de l’Inter Miami reviendra un jour au Camp Nou pour sa « dernière danse ».
« On en a beaucoup parlé, surtout avec les élections présidentielles au club », a-t-il déclaré, selon Flash Score. « Honnêtement, quand je jouais – que ce soit pour l’Espanyol ou avec Manchester City en Ligue des champions contre Barcelone – je n’aurais jamais pu imaginer que Messi quitte le club. Je pensais que ce serait pour toujours. Quoi qu’il se soit passé financièrement ou en coulisses, je ne peux que spéculer, car je n’étais pas au courant.
Il est parti au PSG, puis a choisi l’Inter Miami, et je pense qu’à ce stade d’une carrière, on recherche parfois plus que le simple football. Miami est un endroit merveilleux pour élever une famille, l’Inter Miami était un projet nouveau et passionnant, et où que Messi aille, il gagne. Il a déjà remporté la MLS Cup.
« Tous les clubs du monde le voudraient. Mon fils connaissait à peine l’Inter Miami avant l’arrivée de Messi ; maintenant, il veut un maillot de Messi. C’est ça, le pouvoir de cet homme. Quant à un retour à Barcelone, pourquoi pas ? Une dernière danse ? J’adorerais voir ça. »
Un leader hors du commun
Zabaleta a souligné que l'influence du vétéran va bien au-delà de ses interventions verbales. Il a expliqué que, bien que Messi soit de nature discrète, son autorité dans les vestiaires est absolue grâce à ses performances sur le terrain.
« Il est discret, en fait », a-t-il expliqué. « Ce n'est pas quelqu'un qui parle sans arrêt, mais quand Messi prend la parole dans le vestiaire, tout le monde l'écoute. C'est un type de leadership rare, qui découle de ce qu'il fait sur le terrain, du fait qu'il ne se cache jamais, qu'il n'esquive jamais ses responsabilités. Il prend le ballon et dit, en substance : « C'est moi qui vais décider de ça. »
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Et maintenant ?
À 38 ans, Messi ne montre aucun signe de ralentissement. Il reste un pilier tant de l'Inter Miami que de l'équipe nationale argentine. Le huit fois vainqueur du Ballon d'Or cherchera une nouvelle fois à mener l'Argentine au titre de championne du monde cet été en Amérique du Nord, où elle a été tirée au sort dans le groupe J aux côtés de l'Algérie, de l'Autriche et de la Jordanie.