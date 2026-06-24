IRVINE, Californie — Installé dans les étages inférieurs de l’hôtel qui accueille l’équipe nationale masculine des États-Unis durant la Coupe du monde, le bureau de Mauricio Pochettino offre un atout de taille : la vue. Depuis le balcon, le panorama sur l’océan Pacifique, grandiose, saisit encore l’entraîneur argentin même après plusieurs semaines passées sur place.

« Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, on voit des surfeurs là-bas », observe Pochettino en contemplant le soleil qui commence tout juste à se coucher sur l’océan. « C’est un peu ennuyeux, non ? Ils attendent la vague parfaite, et elle n’arrive jamais. »

Cette remarque éclaire la philosophie du sélectionneur de l’équipe nationale américaine, un homme qui refuse de simplement attendre et d’espérer la vague parfaite. D’autres indices de la psychologie de Pochettino sont griffonnés sur le mur derrière lui. « Tout est de ma main », précise-t-il. On y lit citations, mantras, hommages et réflexions. Mais au-dessus de tout, six lettres géantes dominent le mur.

« Pourquoi pas ? »

Ces deux mots, explique Pochettino au groupe de journalistes réunis dans son bureau, sont au cœur de tout. C’est la raison pour laquelle il a accepté ce poste, et celle qui lui a permis de surmonter les moments les plus difficiles. Ce sont les mots qu’il se répète chaque jour. Il les dit aussi souvent à ses joueurs. En fait, il se souvient de la première fois où il les a prononcés et du caractère spontané de ce moment. C’est peut-être pour cela qu’ils résonnent si fort : ils sont nés à un moment où lui et ses joueurs avaient besoin de les entendre.

L’épisode remonte à novembre, en pleine réunion d’équipe a priori banale. Les joueurs américains sont entrés dans la salle en s’attendant à un discours tactique ; ils en sont ressortis avec un véritable credo.

« Je ne prépare jamais ces réunions », explique Pochettino. « Bien sûr, je me prépare mentalement, mais au final, c’est davantage une question d’intuition, de sentiments ou d’émotion. À ce moment-là, j’ai dit : “Allez les gars ! Vous m’écoutez, et nous devons y croire. Pourquoi pas nous ? Quoi ? Pourquoi pas ? Nous pouvons battre ces gars-là qui sont juste en face de nous, même si personne n’y croit.”

« Parce que c’est vrai. Vraiment. »

Au fond, Pochettino y croit dur comme fer, et les joueurs avec lui. Tout l’été, ils n’ont cessé de répéter ce « pourquoi pas ? », interrogeant à voix haute leur rôle dans cette Coupe du monde à domicile.

Lors de leurs deux premiers matchs de Coupe du monde, les joueurs ont incarné ces principes : une victoire 4-1 contre le Paraguay, puis un succès 2-0 face à l’Australie. Aujourd’hui, la question ne se pose plus seulement dans la salle de réunion de la sélection américaine ; elle traverse les tribunes du monde entier : pourquoi cette équipe ne pourrait-elle pas remporter la Coupe du monde ? Et, diantre, que se passerait-il si elle y parvenait ?

Bien sûr, seule une équipe pourra soulever le trophée, et les pronostics ne donnent pas favori l’USMNT. Pourtant, une victoire américaine n’est plus à exclure, et le public commence à y croire. D’une certaine manière, Pochettino a déjà rempli sa mission, celle qu’il s’était fixée il y a moins de deux ans. Arrivé sur le sol américain, il a découvert un pays assoiffé de rêve ; ce pays vient peut-être de trouver ce qu’il cherchait en l’homme et en un groupe décidé à surfer sur sa propre vague parfaite.

« Être partie d’un projet qui laisse un héritage, voilà ce qui compte », explique-t-il. « Pour moi, l’héritage le plus précieux est le lien entre l’équipe nationale et ses supporters. C’est cela, l’héritage. Bien sûr que nous voulons soulever le trophée, mais ce qui restera, c’est ce lien. »

Au cours des prochaines semaines se dessinera l’héritage de Pochettino. Si la qualification pour les huitièmes de finale est déjà acquise, le récit reste à achever. Pour l’instant, toutefois, tout se déroule conformément au plan. Ce n’a pas toujours été le cas, et les citations affichées derrière le banc de touche de Pochettino en attestent : certaines rappellent au coach, à ses joueurs et à tous les observateurs les étapes qui ont mené à cette situation.