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Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Pourquoi pas nous ? » – Plongée dans le rêve de Mauricio Pochettino de mener l’équipe nationale américaine à la Coupe du monde, les enseignements tirés des États-Unis qui nourrissent sa conviction et l’héritage qu’il entend laisser

Analysis
États-Unis
M. Pochettino
FEATURES
Turquie vs États-Unis
Turquie
Coupe du monde

Des réflexions sur le surf à un mur recouvert de citations écrites à la main, Mauricio Pochettino explique la conviction qui anime le rêve de Coupe du monde de l'équipe nationale américaine : « Pourquoi pas nous ? »

IRVINE, Californie — Installé dans les étages inférieurs de l’hôtel de l’équipe nationale masculine des États-Unis durant la Coupe du monde, le bureau de Mauricio Pochettino offre un panorama saisissant sur l’océan Pacifique. Depuis le balcon, la vue est si impressionnante qu’elle émerveille encore l’entraîneur après plusieurs semaines passées sur place.

« Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, on voit des surfeurs là-bas », observe Pochettino en contemplant le soleil qui caresse l’océan. « C’est un peu ennuyeux, non ? Ils attendent la vague parfaite, et elle n’arrive jamais. »

Cette remarque en dit long sur l’état d’esprit du sélectionneur de l’équipe nationale américaine, un homme qui refuse de simplement attendre et d’espérer que la vague parfaite se présente. D’autres indices de sa psychologie sont griffonnés sur le mur derrière lui : citations, mantras, hommages et réflexions, tous de sa main.

« Pourquoi pas les États-Unis ? »

Ces mots, explique Pochettino au groupe de journalistes réunis dans son bureau, sont au cœur de tout. C’est la raison pour laquelle il a accepté ce poste, et celle qui lui a permis de surmonter les moments les plus difficiles. Ce sont les mots qu’il se répète chaque jour. Il les dit aussi souvent à ses joueurs. En fait, il se souvient de la première fois où il les a prononcés et de la spontanéité du moment. C’est sans doute pour cela qu’ils résonnent si fort : ils sont nés à un moment où lui et ses joueurs avaient besoin de les entendre.

L’épisode remonte à novembre, en pleine réunion d’équipe a priori banale. Les joueurs américains sont entrés dans la salle en s’attendant à un discours technique ; ils en sont ressortis avec un véritable credo.

« Je ne prépare jamais ces réunions », explique Pochettino. « Bien sûr, je me prépare mentalement, mais au final, c’est davantage une question d’intuition, de sentiments ou d’émotion. À ce moment-là, j’ai dit : “Allez les gars ! Vous m’écoutez, et nous devons y croire. Pourquoi pas nous ? Quoi ? Pourquoi pas ? Nous pouvons battre ces gars-là qui sont juste en face de nous, même si personne n’y croit.”

« Parce que c’est vrai. Vraiment. »

Au fond, Pochettino y croit dur comme fer, et les joueurs avec lui. Tout l’été, ils n’ont cessé de répéter ce « pourquoi pas ? », interrogeant à voix haute leur rôle dans cette Coupe du monde à domicile.

Lors de leurs deux premiers matchs de Coupe du monde, les joueurs ont incarné ces principes : une victoire 4-1 face au Paraguay, puis un succès 2-0 contre l’Australie. Aujourd’hui, la question ne se pose plus seulement dans la salle de réunion de la sélection américaine ; elle traverse les tribunes du monde entier : pourquoi cette équipe ne pourrait-elle pas remporter la Coupe du monde ? Et, diantre, que se passerait-il si elle y parvenait ?

Bien sûr, une seule équipe soulevera le trophée, et les pronostics ne penchent pas en faveur des États-Unis. Pourtant, une victoire américaine n’est plus impensable, et le public y croit de plus en plus. D’une certaine manière, Pochettino a déjà rempli sa mission, celle qu’il s’était fixée il y a moins de deux ans. Arrivé sur le sol américain, il a découvert un pays assoiffé de croire en quelque chose ; ce pays vient peut-être de trouver ce qu’il cherchait dans un sélectionneur et un groupe qui veulent désormais créer leur propre vague parfaite.

« Être partie d’un projet qui laisse un héritage, voilà ce qui compte vraiment, assure-t-il. L’héritage le plus précieux, c’est le lien entre l’équipe nationale et ses supporters. Pas seulement soulever le trophée – même si nous voulons gagner –, mais créer ce lien durable. »

Au cours des prochaines semaines, l’héritage de Pochettino prendra forme. Qualifié pour les huitièmes de finale, le club aborde cependant encore une phase décisive. Pour l’instant, toutefois, tout se déroule pratiquement comme prévu. Cela n’a pas toujours été le cas, comme le rappellent les citations affichées derrière le bureau du technicien. Toutes ne sont pas résolument positives ou optimistes ; certaines visent à rappeler au coach, à ses joueurs et à tous ceux qui ont une raison de réfléchir à la manière dont tout cela s’est mis en place.

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    « C’était extrêmement pénible. »

    Pochettino le reconnaît aujourd’hui : il a versé toutes les larmes de son corps après la défaite en finale de la Gold Cup face au Mexique. Mais ce n’était pas tant pour la défaite, qu’il a déjà connue. Ni pour la prestation ou l’occasion manquée. Ce jour-là, devant ses joueurs, ses larmes étaient provoquées par ce qu’il venait de voir et, surtout, d’entendre.

    Ce jour-là, à Houston, les États-Unis s’inclinaient face à El Tri devant une foule habillée de vert, blanc et rouge. « Cela ne semblait pas juste », a expliqué Pochettino ; il ne pouvait que pleurer et se demander ce qu’il faudrait pour que ses joueurs ressentent un tel soutien. Il savait que c’était possible, l’ayant vu de ses propres yeux lors de son premier match de football américain universitaire entre l’Ohio State et le Texas. Ce jour-là, comme trop souvent, l’équipe nationale américaine évoluait pourtant à domicile. Ce n’était pas une question de manque de soutien, mais de ressenti : sur le terrain, les joueurs ne percevaient pas cette ferveur dans les tribunes.

    « J’étais submergé par la tristesse pour tout le peuple américain, pour les joueurs, pour le staff, expliqua-t-il. On joue chez nous, dans notre propre pays, et 70 000 Mexicains entonnent “Cry and cry”, “Llorar y llorar”. C’est inacceptable. C’était tellement douloureux. »

    Moins d’un an plus tard, Pochettino savoure la victoire contre l’Australie à Seattle. Sur la pelouse, il serre dans ses bras tous ceux qui croisent sa route. « Country Roads » tonne dans les haut-parleurs tandis que des milliers d’Américains entonnent leur propre chant et célèbrent leur moment de gloire. « Ça, c’est la culture », martèle-t-il. « Ça, c’est ce pour quoi je me bats depuis le début. »

    Cette culture a toujours existé, assure-t-il.

    « Ma question était : “Pourquoi pas ?” », répète-t-il. « Si les supporters sont si passionnés, pourquoi ne sont-ils pas avec nous, avec le football ? Ils vont montrer que cette même passion est immense. C’est tellement puissant pour les joueurs, et maintenant, nous y parvenons. C’est incroyable et cela pourrait, un peu, transformer le jeu, car cela permet de participer, de contribuer à faire évoluer ce sport que nous aimons vraiment dans une très bonne direction. Nous ressentons cette passion. Si les Américains commencent eux aussi à montrer de la passion pour notre sport, et pas seulement pour d’autres disciplines, pourquoi ne pas être là et faire partie de quelque chose ? »

    Il conclut : « Être ici représente un défi incroyable ; ce football est très dynamique et progresse au fur et à mesure que le lien se tisse. L’équipe commence à le ressentir avec les supporters à Charlotte, à Chicago, à Los Angeles et à Seattle. C’est complètement différent de tous les matchs précédents. »

    Ce changement n’a pas été immédiat. Les succès en Coupe du monde ont aidé, mais le parcours a été ponctué de difficultés inhérentes à toute phase de développement. Défaites, critiques et remises en question se sont accumulées au cœur de son mandat, une fois l’effet de nouveauté de son arrivée estompé. Pochettino reconnaît que cette résistance était prévisible, tout en admettant que la crise a été plus profonde que prévu.

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  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Le coup de poing et la tactique

    Pochettino savait que le couperet allait tomber, et, avec le recul, il estime que l’humiliation subie par l’équipe nationale américaine lors de la Ligue des Nations de la CONCACAF en mars 2025 était aussi salutaire que nécessaire.

    « On a pris ce coup de poing en pleine figure, mais ça ne nous a pas mis K.-O. tout de suite », admet aujourd’hui Pochettino en riant, ajoutant que lui et son staff avaient peut-être été un peu « naïfs » quant à la complaisance dans laquelle s’était installée l’équipe nationale américaine à leur arrivée. « On s’est dit : “Mais qu’est-ce que c’est que ce bordel ?” On était tellement enthousiastes à l’idée de ce poste parce qu’on se disait : “Oh, la Coupe du monde est si proche, donc je pense que les gens ont désespérément envie d’aider, de s’impliquer, de rejoindre l’équipe nationale.” Non, c’était tout le contraire.

    « Ce coup dur, on l’avait anticipé. Je pense que c’était même un plan : se prendre cette claque douloureuse, mais nécessaire pour que tout le monde prenne conscience de notre situation. Pour que les joueurs réalisent qu’il était impossible d’aborder la Coupe du monde dans de bonnes conditions. »

    Depuis plus d’un an, les observateurs décortiquent ce processus de reconstruction. Tout a commencé avec une Gold Cup confiée à de jeunes talents avides de succès, puis s’est poursuivi à l’automne par une refonte progressive de l’effectif et de la culture d’équipe. Un nouveau revers au printemps, suivi de deux matchs amicaux rassurants, a permis de retrouver confiance avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Le parcours n’a pas été linéaire, parfois difficile à suivre. Tout au long de ce processus, Pochettino n’a cessé de réclamer une chose : de la confiance.

    Après deux matchs de Coupe du monde, les faits semblent lui donner raison.

    « Analyser ce processus est complexe, explique-t-il. C’est comme planter une graine : au début, il n’y a rien à voir. Puis l’arbre grandit. Il était difficile de présenter ce plan, car il n’est pas simple. »

    L’objectif de ce plan était, in fine, que l’équipe atteigne son apogée lors de la Coupe du monde tout en instaurant une culture durable, à l’image de celles que Pochettino a souvent rencontrées au cours de sa carrière. En cours de route, cependant, l’Argentin a adopté un élément imprévu : il a pleinement embrassé son identité américaine, avec toutes les particularités que cela implique.

  • FIFA World Cup 2026 PreviewsGetty Images Sport

    De Teddy Swims à Chick-fil-A

    Pochettino se prête volontiers à l’exercice et énumère les titres qui tournent en boucle dans ses écouteurs : de la country, et pas qu’un peu. Lainey Wilson et Ella Langley font désormais partie de sa playlist, tandis que Teddy Swims, toujours en tête d’affiche, l’a poussé jusqu’à se rendre à un concert à New York en décembre.

    Arrivé aux États-Unis en connaissant les clichés, il avoue avoir été surpris par la diversité culinaire : des produits bio les plus sains aux plats gras de la gastronomie américaine traditionnelle, en passant par les incontournables de Whole Foods et même les sandwichs de Chick-fil-A, qu’il qualifie avec un sourire de « incroyables ».

    Mais ce n’est pas seulement la musique ou la gastronomie qui ont séduit Pochettino ; c’est aussi l’esprit du pays. Depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe nationale américaine en octobre 2024, le technicien argentin a dirigé son groupe dans vingt villes différentes, sillonnant une bonne partie des États-Unis.

    « Quand on vient ici, on peut porter quelque chose comme ça », dit-il en désignant son survêtement de l’équipe nationale américaine, « et aller au restaurant, ou bien on peut porter un costume et une cravate. Les gens sont très accessibles et vous mettent à l’aise. L’accueil est très chaleureux. Vous pouvez aller, je ne sais pas, dans un endroit comme Nashville, entrer dans un bar, et même si vous êtes seul, vous vous faites très vite des amis. En quelques minutes, vous avez l’impression d’être à votre place et de faire partie de cet endroit.

    « En parcourant les États-Unis, j’ai été surpris : chaque État est différent, mais on retrouve partout la même humanité. Les gens ont toujours envie d’accueillir, de faire en sorte que l’on se sente rapidement à sa place… Je sais que le pays est immense et que ses habitants sont formidables. On en apprend beaucoup. On est devenus de bien meilleures personnes grâce à notre connaissance du pays et de sa culture. »

    Le monde en a eu un avant-goût cet été : l’Algérie fusionnant avec le Kansas, l’Écosse envahissant Boston, la Norvège défilant à Times Square… La planète entière a débarqué aux États-Unis pour la Coupe du monde, et nombre de délégations intègrent déjà les leçons que Pochettino a apprises en vingt mois.

    « Quand les gens viennent ici, ils se rendent compte qu’ils avaient une idée fausse sur les gens de ce pays », explique-t-il. « Chaque pays a sans doute une vision différente des États-Unis. La réalité est tout autre. »

    C’est pourquoi, aujourd’hui encore, il ne ferme pas totalement la porte à une prolongation au-delà de l’expiration de son contrat cet été. Rien n’est garanti, précise-t-il, et la Coupe du monde demeure bien sûr la priorité. Rester impliquerait de s’engager pour quatre longues années au sein du programme en attendant le prochain Mondial.

    Encore une fois, la question se pose : pourquoi pas ? Ce n’est pas hors de question.

    « L’avenir reste imprévisible, explique-t-il. Mais une fois sur place, il devient difficile d’envisager de vivre ailleurs ; si nous partons sans pouvoir revenir, ce pays nous manquera forcément. »

    Ces discussions viendront plus tard. Pour l’instant, il y a une Coupe du monde à disputer.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le moment est venu de faire taire les doutes : place à la concentration et à la maîtrise.

    Même aujourd’hui, 24 ans plus tard, Pochettino se souvient encore de la veille de ses débuts en Coupe du monde. Cette nuit-là, quelques heures avant que l’Argentine n’affronte le Nigeria au Japon, il était complètement à bout. Il n’avait pratiquement pas fermé l’œil.

    « C’était tellement difficile », raconte-t-il.

    Curieusement, la veille du match d’ouverture des États-Unis contre le Paraguay, son premier en Coupe du monde comme sélectionneur, Pochettino s’est présenté en conférence de presse pour affirmer que le travail avait été fait. Pas besoin d’un grand discours pour galvaniser ses joueurs, ils étaient prêts. Il a quitté la salle de conférence, regagné l’hôtel et dormi comme un bébé. Le lendemain, l’équipe nationale américaine a foulé la pelouse et a confirmé cette sérénité.

    « J’ai une confiance totale en mes joueurs, assure-t-il. Ils seront à la hauteur. On en a parlé, on est sereins, car quand on sent que l’énergie est bonne, que tout est en place, que tout est parfait, aucun doute ne subsiste. Quand on est convaincu, tout semble simple. Pas besoin de les motiver, de leur parler ou de faire quoi que ce soit : ils savent ce qu’ils ont à faire.

    « Je pense que c’est pour ça que je dors si bien : nous sommes tellement détendus. J’aime cette sensation, car, au final, ce sont eux les protagonistes. »

    Contre l’Australie, le scénario s’est répété : le groupe est resté détendu, puis a simplement élevé son intensité, appliqué son plan de jeu et suivi la partition prévue. Deux matchs, mais des mois, des années, voire une vie de préparation : en travaillant à la hauteur de l’événement, les États-Unis se sont offert le luxe d’aborder ces rencontres avec une confiance sereine.

    La méthode ne varie pas pour autant. Prochaine étape : la Turquie, un adversaire inédit dont l’enjeu principal réside précisément dans son absence d’enjeu. L’USMNT est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, si bien que cette rencontre n’influe pas sur la suite de son parcours. Elle compte néanmoins pour Pochettino, qui conserve une vision plus large.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La philosophie de Pochettino

    Croire – Travailler – Se battre.

    Pochettino désigne le tableau derrière lui, et plus précisément une partie de celui-ci. Cette partie montre ces trois mots au centre d’un cercle, et ce cercle est formé par ces trois mots écrits encore et encore. Il s’agit de multiples couches de ces trois mots côte à côte, formant des liens infinis à 360 degrés les uns à côté des autres.

    « Sans l’un de ces éléments, c’est un désastre », assène Pochettino. « Si vous croyez sans travailler, si vous vous battez sans croire, ça ne marche pas. Vous ne serez pas compétitifs. Cela a un sens, surtout en ce moment. »

    C’est l’un des nombreux schémas et messages qui tapissent son tableau. Chacun, explique Pochettino, possède sa propre signification ; tous convergent vers une idée centrale : il faut faire les choses correctement. Cela vaut sur le terrain, mais aussi dans la vie de tous les jours. Cela vaut pour les échanges avec le chef cuisinier, les conversations avec les joueurs et, ajoute-t-il, même pour les reportages sur l’équipe. Quand on agit correctement, on limite les déceptions ; et quand elles surviennent, on n’a pas de regrets.

    En règle générale, le monde récompense ceux qui font ce qu’il faut pour atteindre leurs objectifs. Le chemin n’est pas toujours tracé d’avance, mais fixer un cap en restant fidèle à ses valeurs suffit souvent pour avancer. Et ensuite… qui sait ?

    « L’inspiration surgit quand on est détendu et concentré sur son travail », assure-t-il. « Quand on se sent inspiré, on donne le meilleur de soi-même… On grandit dans une culture où, pour obtenir quelque chose, il faut être sérieux, responsable, concentré : pas de douleur, pas de gain.

    « Dans le football, ce n’est pas comme ça. Le football ne récompense pas toujours les gens bien ; il récompense le talent. »

    Reste à voir comment le football récompensera – ou punira – Pochettino et l’équipe nationale américaine cet été. C’est un jeu cruel, capable de vous écraser en un instant si vous n’y prenez garde. Un seul coup de pied peut faire s’effondrer tout l’édifice.

    Mais tout peut aussi bien se passer. Un seul coup de pied peut changer une carrière. Une seule décision d’entraîner une sélection dans un pays étranger peut transformer une vision de la vie. Une citation écrite à la main sur un mur peut modifier un état d’esprit, et cette inflexion suffire à ce que tout, autour de vous, évolue positivement.

    Alors, comme le dit Pochettino, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas miser sur le fait que les choses changent pour le mieux ? Pourquoi ne pas se réjouir de ce qui vous enthousiasme ? Pourquoi ne pas noter cette citation qui a du sens pour vous à cet instant précis ? Et pourquoi ne pas avoir le courage et la conviction de créer votre propre vague parfaite ?

    « Je pense que chaque citation représente notre parcours, du premier jour jusqu’à aujourd’hui », déclare Pochettino, marquant une légère pause avant de conclure sa pensée : « Et au-delà. »

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