« Pourquoi pas nous ? » – Plongée dans le rêve de Mauricio Pochettino de mener l’équipe nationale américaine à la Coupe du monde, les enseignements tirés des États-Unis qui nourrissent sa conviction et l’héritage qu’il entend laisser

IRVINE, Californie — Installé dans les étages inférieurs de l’hôtel de l’équipe nationale masculine des États-Unis durant la Coupe du monde, le bureau de Mauricio Pochettino offre un panorama saisissant sur l’océan Pacifique. Depuis le balcon, la vue est si impressionnante qu’elle émerveille encore l’entraîneur après plusieurs semaines passées sur place.

« Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, on voit des surfeurs là-bas », observe Pochettino en contemplant le soleil qui caresse l’océan. « C’est un peu ennuyeux, non ? Ils attendent la vague parfaite, et elle n’arrive jamais. »

Cette remarque en dit long sur l’état d’esprit du sélectionneur de l’équipe nationale américaine, un homme qui refuse de simplement attendre et d’espérer que la vague parfaite se présente. D’autres indices de sa psychologie sont griffonnés sur le mur derrière lui : citations, mantras, hommages et réflexions, tous de sa main.

« Pourquoi pas les États-Unis ? »

Ces mots, explique Pochettino au groupe de journalistes réunis dans son bureau, sont au cœur de tout. C’est la raison pour laquelle il a accepté ce poste, et celle qui lui a permis de surmonter les moments les plus difficiles. Ce sont les mots qu’il se répète chaque jour. Il les dit aussi souvent à ses joueurs. En fait, il se souvient de la première fois où il les a prononcés et de la spontanéité du moment. C’est sans doute pour cela qu’ils résonnent si fort : ils sont nés à un moment où lui et ses joueurs avaient besoin de les entendre.

L’épisode remonte à novembre, en pleine réunion d’équipe a priori banale. Les joueurs américains sont entrés dans la salle en s’attendant à un discours technique ; ils en sont ressortis avec un véritable credo.

« Je ne prépare jamais ces réunions », explique Pochettino. « Bien sûr, je me prépare mentalement, mais au final, c’est davantage une question d’intuition, de sentiments ou d’émotion. À ce moment-là, j’ai dit : “Allez les gars ! Vous m’écoutez, et nous devons y croire. Pourquoi pas nous ? Quoi ? Pourquoi pas ? Nous pouvons battre ces gars-là qui sont juste en face de nous, même si personne n’y croit.”

« Parce que c’est vrai. Vraiment. »

Au fond, Pochettino y croit dur comme fer, et les joueurs avec lui. Tout l’été, ils n’ont cessé de répéter ce « pourquoi pas ? », interrogeant à voix haute leur rôle dans cette Coupe du monde à domicile.

Lors de leurs deux premiers matchs de Coupe du monde, les joueurs ont incarné ces principes : une victoire 4-1 face au Paraguay, puis un succès 2-0 contre l’Australie. Aujourd’hui, la question ne se pose plus seulement dans la salle de réunion de la sélection américaine ; elle traverse les tribunes du monde entier : pourquoi cette équipe ne pourrait-elle pas remporter la Coupe du monde ? Et, diantre, que se passerait-il si elle y parvenait ?

Bien sûr, une seule équipe soulevera le trophée, et les pronostics ne penchent pas en faveur des États-Unis. Pourtant, une victoire américaine n’est plus impensable, et le public y croit de plus en plus. D’une certaine manière, Pochettino a déjà rempli sa mission, celle qu’il s’était fixée il y a moins de deux ans. Arrivé sur le sol américain, il a découvert un pays assoiffé de croire en quelque chose ; ce pays vient peut-être de trouver ce qu’il cherchait dans un sélectionneur et un groupe qui veulent désormais créer leur propre vague parfaite.

« Être partie d’un projet qui laisse un héritage, voilà ce qui compte vraiment, assure-t-il. L’héritage le plus précieux, c’est le lien entre l’équipe nationale et ses supporters. Pas seulement soulever le trophée – même si nous voulons gagner –, mais créer ce lien durable. »

Au cours des prochaines semaines, l’héritage de Pochettino prendra forme. Qualifié pour les huitièmes de finale, le club aborde cependant encore une phase décisive. Pour l’instant, toutefois, tout se déroule pratiquement comme prévu. Cela n’a pas toujours été le cas, comme le rappellent les citations affichées derrière le bureau du technicien. Toutes ne sont pas résolument positives ou optimistes ; certaines visent à rappeler au coach, à ses joueurs et à tous ceux qui ont une raison de réfléchir à la manière dont tout cela s’est mis en place.