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« Pourquoi pas ? » : Niclas Fullkrug entrevoit une nouvelle chance avec l’Allemagne, le dirigeant de la DFB Rudi Voller évoquant un retour surprise de la star du Werder Brême
Une figure de proue en regain de forme retrouve le devant de la scène internationale
Voller a clairement laissé entendre que Fullkrug pourrait être rappelé en sélection après son retour prolifique dans le football allemand. L’avant-centre a rappelé son importance vendredi en arrachant le point du match nul grâce à une égalisation dans le temps additionnel, lors d’un match nul spectaculaire (2-2) contre le Borussia Dortmund. Cette efficacité a attiré l’attention des dirigeants de la DFB, après que le joueur prêté par West Ham a inscrit quatre buts lors de ses cinq premiers matches de Bundesliga.
- Eibner
Le buteur de Brême reçoit les éloges de son entraîneur
Une forme impressionnable devant le but pourrait s’avérer impossible à ignorer pour Jurgen Klopp, le futur entraîneur principal, alors qu’il évalue ses options offensives avant la prochaine trêve internationale. S’exprimant dimanche dans l’émission Doppelpass de Sport1, le directeur sportif de la DFB a souligné les qualités du buteur dans le jeu aérien : « Il sait marquer de la tête, c’est un fait. S’il marque des buts comme ça, eh bien, pourquoi pas ? »
L’option d’un vétéran offre un renfort à court terme
Cependant, Voller a rapidement souligné que le joueur de 33 ans avait peu de chances d’être une solution à long terme, alors que l’Euro 2028 se profile. Développant son propos sur Sport1, le directeur sportif n’a pas exclu un retour immédiat si l’attaquant conserve sa forme étincelante : « Nous parlons du Championnat d’Europe dans deux ans ; il sera encore plus âgé à ce moment-là. Mais si les choses continuent ainsi, il a déjà prouvé qu’on pouvait toujours faire appel à lui. De bonnes performances en Bundesliga sont un atout. »
- Eibner
Des rencontres cruciales de la Ligue des nations se profilent
L’Allemagne occupe actuellement la troisième place de son groupe de Ligue des nations et se rendra en Serbie le 13 novembre avant de recevoir les Pays-Bas trois jours plus tard. Fullkrug n’a plus joué en sélection depuis qu’il est resté sur le banc lors de la défaite 2-0 contre la Slovaquie, sous les ordres de Julian Nagelsmann, en septembre 2025. Avec 14 buts en sélection à son actif, le vétéran offre à Klopp une solution de jeu direct qui a fait ses preuves pour rendre l’attaque allemande plus incisive.
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