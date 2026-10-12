Cependant, Voller a rapidement souligné que le joueur de 33 ans avait peu de chances d’être une solution à long terme, alors que l’Euro 2028 se profile. Développant son propos sur Sport1, le directeur sportif n’a pas exclu un retour immédiat si l’attaquant conserve sa forme étincelante : « Nous parlons du Championnat d’Europe dans deux ans ; il sera encore plus âgé à ce moment-là. Mais si les choses continuent ainsi, il a déjà prouvé qu’on pouvait toujours faire appel à lui. De bonnes performances en Bundesliga sont un atout. »