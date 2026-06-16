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« Pourquoi pas ? » : Lionel Messi possède la « magie » nécessaire pour remporter une deuxième Coupe du monde, et Pablo Zabaleta explique pourquoi le « GOAT » continue de briller avec l’Argentine et l’Inter Miami
Zabaleta apporte son soutien à Messi dans sa quête de gloire.
Dans une interview accordée à *The National*, Pablo Zabaleta affirme avec conviction que son ancien coéquipier peut conquérir deux titres mondiaux consécutifs. Zabaleta, qui a disputé 58 sélections aux côtés de Lionel Messi au cours de leurs dix années de collaboration, a pu observer de près l’évolution de l’attaquant.
À 41 ans, il souligne que l’Argentine a préservé une soif de victoire intacte, enchaînant son triomphe au Qatar avec la Copa América 2024. Malgré un statut quasi mythique, le groupe s’appuie toujours sur des cadres confirmés et des jeunes talents. « Même après tous ces succès, la victoire en Coupe du monde et cette série de 39 matchs sans défaite… on voit bien que les joueurs conservent cette soif de victoire et cette combativité indispensables pour continuer à briller en équipe nationale », a-t-il expliqué.
- AFP
Un ajustement tactique pour soutenir le GOAT
Pour préserver l’efficacité de Lionel Messi, qui approche de la quarantaine, l’Argentine a revu son plan de jeu. Le staff technique admet que le génie barcelonais n’est plus en mesure de presser sans relâche comme à ses plus belles années.
Désormais, le collectif est organisé pour compenser cette évolution, un schéma que Zabaleta compare à la situation actuelle de Messi en club. « Si vous regardez les matchs de la MLS ces derniers temps, les joueurs qui entourent Messi à l’Inter Miami, je pense que c’est un peu similaire à ce que l’on voit actuellement en équipe nationale », a-t-il déclaré. « Vous savez, c’est Messi entouré de joueurs qui veulent bien faire pour Messi. Ils veulent courir autant que possible pour Messi. »
Prêts à aborder le dernier tiers
Ce recentrage tactique lui permet d’économiser son énergie pour les moments clés. Posté juste à l’orée de la surface de réparation, il guette l’ouverture pour déclencher sa frappe. Zabaleta estime que cette stratégie colle parfaitement à ses capacités physiques actuelles. « Évidemment, nous n’avons plus le Messi d’il y a cinq ans, capable de descendre profondément pour récupérer un ballon, disons, à la ligne médiane, et de courir comme avant », a-t-il admis. « Mais je pense que si l’équipe parvient à trouver un moyen de se reposer sans le ballon, puis, lorsqu’elle en reprend la possession, à le trouver en bonne position, il est toujours capable de faire le reste. »
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Quelle sera la prochaine étape pour cette icône argentine ?
Forts de leur triomphe historique au Qatar en 2022, Messi et l’Argentine visent un deuxième titre mondial consécutif. Leur campagne débutera face à l’Algérie, puis ils affronteront l’Autriche et la Jordanie dans leurs autres matchs de groupe. Alors que l’attaquant bat son propre record de 26 sélections en phase finale de Coupe du monde, son ancien coéquipier se montre résolument optimiste. Zabaleta déclare : « Espérons qu’il conserve ce petit plus qui lui permet de remporter des matchs et [de] gagner la Coupe du monde. Pourquoi pas ? »