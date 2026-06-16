« Pourquoi pas ? » : Lionel Messi possède la « magie » nécessaire pour remporter une deuxième Coupe du monde, et Pablo Zabaleta explique pourquoi le « GOAT » continue de briller avec l’Argentine et l’Inter Miami

Dans une interview accordée à *The National*, Pablo Zabaleta affirme avec conviction que son ancien coéquipier peut conquérir deux titres mondiaux consécutifs. Zabaleta, qui a disputé 58 sélections aux côtés de Lionel Messi au cours de leurs dix années de collaboration, a pu observer de près l’évolution de l’attaquant.

À 41 ans, il souligne que l’Argentine a préservé une soif de victoire intacte, enchaînant son triomphe au Qatar avec la Copa América 2024. Malgré un statut quasi mythique, le groupe s’appuie toujours sur des cadres confirmés et des jeunes talents. « Même après tous ces succès, la victoire en Coupe du monde et cette série de 39 matchs sans défaite… on voit bien que les joueurs conservent cette soif de victoire et cette combativité indispensables pour continuer à briller en équipe nationale », a-t-il expliqué.