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« Pourquoi pas ? » - Harry Kane pourrait suivre les traces de Cristiano Ronaldo en jouant jusqu’à la quarantaine et offrir un précieux coup de pouce à l’Angleterre
Kane cherche à suivre les traces des plus grands, Ronaldo et Messi
Cristiano Ronaldo, quintuple lauréat du Ballon d’Or, a d’abord brillé en Premier League sous les couleurs de Manchester United, où il était le rival direct de Harry Kane. À 41 ans, l’icône portugaise, désormais à Al-Nassr en Saudi Pro League, demeure une référence en matière de longévité.
L’icône argentine Lionel Messi, double MVP en titre et vainqueur de la MLS Cup avec l’Inter Miami, défie elle aussi les statistiques à l’aube de ses 39 ans. Ces deux légendes prouvent à des joueurs comme Kane ce qu’un mélange de talent et de professionnalisme peut accomplir.
Kane, qui fêtera ses 33 ans en juillet, ne montre aucun signe de ralentissement au Bayern, champion de Bundesliga, et n’est qu’à une réalisation de la barre des 50 pour la saison 2025-2026. Il est déjà le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham et de l’Angleterre.
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Kane parviendra-t-il à rester au plus haut niveau jusqu’à la quarantaine ?
Cet attaquant modeste est également capitaine des Three Lions et un élément essentiel de leurs projets pour la Coupe du monde 2026. Interrogé sur la possibilité que Kane joue jusqu’à près de 40 ans, alors qu’aucun candidat évident ne semble prêt à prendre la relève au poste de numéro 9 en équipe d’Angleterre, Barry – s’exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à BetMGM – a déclaré : « Pourquoi pas ? Nous connaissons tous Harry Kane : discret, loin des Unes people, méticuleux dans sa préparation. Je suis convaincu qu’il peut jouer jusqu’à la quarantaine tout en maintenant son niveau.
« À condition de le maintenir en condition physique optimale, la profondeur de l’effectif autour de lui ne sera pas un souci. Bien sûr, il faudra quelques options pour alterner, mais Kane peut tenir jusqu’à 40 ans. La longévité est aujourd’hui plus accessible grâce à la science du sport. »
Son jeu n’a jamais reposé sur la vitesse ou sur des qualités physiques vouées à décliner. Interrogé sur la capacité de cet attaquant aux records à rester au plus haut niveau pendant encore plusieurs saisons, Barry a ajouté : « Oui, à 100 %. Son style ne repose pas du tout sur la vitesse.
C’est un pur buteur, son jeu repose sur le timing, la passe et une capacité à peser sur les défenses bien au-delà de ses seuls buts. Je le vois donc maintenir ce niveau jusqu’à la quarantaine, ce qui serait une excellente nouvelle pour l’Angleterre. »
Kane s’inspire des légendes du football
Un autre ancien international anglais, Emile Heskey, avait déjà répondu à GOAL lorsqu’on lui avait posé des questions similaires sur la durée de carrière de Kane : « Regardez Ronaldo : il a su adapter son jeu, et c’est exactement ce que fait Harry.
[Alan] Shearer en est un autre exemple : même si l’on vieillit, même si le rythme et la mobilité changent, il continue de marquer des buts. C’est ça l’essentiel. Je le vois bien jouer en équipe nationale jusqu’à 36 ans, selon le sélectionneur. Et selon qui est derrière lui. »
L’intéressé s’inspire lui-même de Messi et de CR7 : « Je pense à ce qu’ils ont accompli : ils sont aussi bons à 30 ans qu’ils l’étaient à 20 ans. Cela me motive évidemment de savoir que si je garde mon corps en forme et que je conserve le bon état d’esprit, je pourrai jouer au plus haut niveau aussi longtemps que je le souhaite.
Ces joueurs [Ronaldo et Messi] ont placé la barre très haut – avec quelques autres – et cela me motive, en me prouvant que c’est possible. C’est formidable de les voir toujours au sommet, deux des plus grands joueurs de l’histoire de notre sport. Pour moi, c’est presque la deuxième moitié de ma carrière. J’ai eu une bonne première moitié ; maintenant, la deuxième peut-elle être encore meilleure ? »
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À manipuler avec précaution : Kane, pièce maîtresse du Bayern et de l’Angleterre
Actuellement ménagé en raison d’une légère blessure, Harry Kane est épargné par le Bayern Munich lors des matchs nationaux afin de se concentrer sur la Ligue des champions. Le club bavarois mène 2-1 face au Real Madrid et accueillera les Merengues à l’Allianz Arena mercredi pour le choc des quarts de finale.
Sur le plan international, Kane n’a pas joué une seule minute pour l’Angleterre lors des matchs amicaux contre l’Uruguay et le Japon fin mars. Il aura toutefois un rôle crucial à jouer dans les plans de Thomas Tuchel lorsque les Three Lions rejoindront Ronaldo et Messi pour un autre grand tournoi en Amérique du Nord cet été.