Cet attaquant modeste est également capitaine des Three Lions et un élément essentiel de leurs projets pour la Coupe du monde 2026. Interrogé sur la possibilité que Kane joue jusqu’à près de 40 ans, alors qu’aucun candidat évident ne semble prêt à prendre la relève au poste de numéro 9 en équipe d’Angleterre, Barry – s’exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à BetMGM – a déclaré : « Pourquoi pas ? Nous connaissons tous Harry Kane : discret, loin des Unes people, méticuleux dans sa préparation. Je suis convaincu qu’il peut jouer jusqu’à la quarantaine tout en maintenant son niveau.

« À condition de le maintenir en condition physique optimale, la profondeur de l’effectif autour de lui ne sera pas un souci. Bien sûr, il faudra quelques options pour alterner, mais Kane peut tenir jusqu’à 40 ans. La longévité est aujourd’hui plus accessible grâce à la science du sport. »

Son jeu n’a jamais reposé sur la vitesse ou sur des qualités physiques vouées à décliner. Interrogé sur la capacité de cet attaquant aux records à rester au plus haut niveau pendant encore plusieurs saisons, Barry a ajouté : « Oui, à 100 %. Son style ne repose pas du tout sur la vitesse.

C’est un pur buteur, son jeu repose sur le timing, la passe et une capacité à peser sur les défenses bien au-delà de ses seuls buts. Je le vois donc maintenir ce niveau jusqu’à la quarantaine, ce qui serait une excellente nouvelle pour l’Angleterre. »