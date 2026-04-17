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Pourquoi Nottingham Forest bénéficie d'une ambiance que West Ham et ses autres rivaux de Premier League ne peuvent égaler – avec une attention particulière portée au « facteur City Ground »
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L'ambiance est assurée sur les berges de la Trent.
Les fidèles de Trentside n’ont pas eu beaucoup de raisons de sabrer le champagne ces quatre dernières saisons au plus haut niveau du football anglais, le club luttant actuellement pour un troisième maintien consécutif. Reste que l’engagement des tribunes, lui, ne faiblit jamais, quel que soit le résultat.
Forest a terminé à la septième place la saison dernière, ce qui lui a permis de retrouver la scène européenne, et un rendez-vous en demi-finale contre Aston Villa est déjà prévu pour l’Europa League 2025-2026. Cette double confrontation s’annonce riche en émotions.
Qu'est-ce qui rend l'ambiance du City Ground si particulière ?
Même situation pour les trois matchs à domicile de Premier League que l’équipe de Vitor Pereira doit encore disputer cette saison ; le premier, dimanche au City Ground, opposera Nottingham Forest à Burnley dans un duel crucial pour le maintien.
Cette rencontre s’inscrit dans une série de matchs de haut niveau ; Lansbury y soutiendra la campagne « Check Your Bally’s » afin de collecter des fonds et de sensibiliser au cancer des testicules.
Avant cela, l’ancien capitaine de Forest a confié à GOAL que le « World Famous City Ground » offrait une ambiance capable de rivaliser avec n’importe quel stade du pays : « Absolument. Et vous savez ce qu’il y a de mieux dans ce stade aujourd’hui ? C’est qu’il est toujours aussi proche du terrain.
Dans beaucoup de nouveaux stades, on est à 3 ou 4 mètres du terrain, ce qui n’est pas bon pour l’ambiance. Quand j’étais à West Ham, par exemple, et qu’ils ont déménagé au stade olympique, il n’y avait tout simplement aucune ambiance là-bas.
« Dès l’entame, Forest propose l’une des meilleures ambiances : les fans chantent à plein poumons, une sensation unique. Et après la victoire, surtout quand on bat Derby à domicile, c’est toujours une grande journée ! »
- Bally Bet
Pourquoi l'intervention de la VAR en Premier League est une bonne nouvelle
Les Reds espèrent un match sans accroc face à Burnley, mais l’intervention de la VAR sera cette fois encouragée pendant une semaine seulement. Lansbury, diagnostiqué d’un cancer des testicules à 25 ans en 2016, explique : « Espérons que cela nous sourira. À chaque intervention du VAR ce week-end, 100 £ seront reversés à la lutte contre le cancer. Alors, si tout le monde peut faire le signe du VAR pour inciter l’arbitre à recourir à la vidéo, les dons afflueront. »
Les supporters de Forest parviendront-ils à pousser leur équipe vers le maintien en Premier League ?
À deux journées de la fin, Forest ne compte que deux places et trois points d’avance sur la zone de relégation de la Premier League, juste avant un match crucial contre les Clarets, qui se déplacent. Le club doit donc rapidement assurer son maintien.
Lansbury se montre confiant et analyse les efforts collectifs nécessaires pour se maintenir : « Ils doivent simplement croire en eux et jouer leur football habituel. Ils savent comment gagner des matchs ; il s’agit juste de confiance, sans se laisser déstabiliser. Quand les choses tournent en votre faveur, il faut maintenir la dynamique.
« Forest sait comment gagner des matchs. Quand le public est derrière vous, il devient le 12e homme et vous pousse vers le but. Je suis convaincu qu’ils vont se maintenir. Le match de ce week-end est crucial ; j’espère qu’il lancera une série de victoires. »
- Bally Bet
Suivez votre match Bally’s : ce qu’il se passe et à quel moment
Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation « Check Your Bally’s », lancée à l’occasion du Mois de la sensibilisation au cancer des testicules, Bally Bet s’engage à verser 100 £ à la fondation The OddBalls pour chaque vérification VAR effectuée en Premier League ce week-end.
Des interruptions désormais familières pour les fans, qui voient souvent les décisions clés être revues à plusieurs reprises, offriront ce week-end un rappel essentiel : chaque vérification sur la pelouse rappellera l’importance de l’autopalpation en dehors du terrain.
Pour aller plus loin, Bally Bet prendra le contrôle de la rencontre Nottingham Forest-Burnley, le 19 avril, afin d’amplifier la portée de l’opération.
Exploitant les habitudes des supporters, Bally Bet diffusera le message « Check Your Bally’s » sur les écrans LED, les écrans géants et dans le programme officiel, rappelant que la vérification ne concerne pas seulement les hors-jeu, les penaltys et les buts dans les arrêts de jeu. La fondation OddBalls tiendra un stand au City Ground pour permettre aux fans de s’entretenir avec des professionnels.