Pourquoi Nottingham Forest bénéficie d'une ambiance que West Ham et ses autres rivaux de Premier League ne peuvent égaler – avec une attention particulière portée au « facteur City Ground »

Même situation pour les trois matchs à domicile de Premier League que l’équipe de Vitor Pereira doit encore disputer cette saison ; le premier, dimanche au City Ground, opposera Nottingham Forest à Burnley dans un duel crucial pour le maintien.

Cette rencontre s’inscrit dans une série de matchs de haut niveau ; Lansbury y soutiendra la campagne « Check Your Bally’s » afin de collecter des fonds et de sensibiliser au cancer des testicules.

Avant cela, l’ancien capitaine de Forest a confié à GOAL que le « World Famous City Ground » offrait une ambiance capable de rivaliser avec n’importe quel stade du pays : « Absolument. Et vous savez ce qu’il y a de mieux dans ce stade aujourd’hui ? C’est qu’il est toujours aussi proche du terrain.

Dans beaucoup de nouveaux stades, on est à 3 ou 4 mètres du terrain, ce qui n’est pas bon pour l’ambiance. Quand j’étais à West Ham, par exemple, et qu’ils ont déménagé au stade olympique, il n’y avait tout simplement aucune ambiance là-bas.

« Dès l’entame, Forest propose l’une des meilleures ambiances : les fans chantent à plein poumons, une sensation unique. Et après la victoire, surtout quand on bat Derby à domicile, c’est toujours une grande journée ! »