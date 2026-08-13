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Pourquoi Newcastle n’a pas pu obtenir un Fabian Hurzeler ou un Andoni Iraola avant de tenter le pari Matthias Jaissle, novice en Premier League, comme successeur d’Eddie Howe
Howe a supervisé le sacre en coupe et la qualification pour la Ligue des champions
Cela pourrait s’avérer être un coup de maître, l’Allemand de 38 ans ayant déjà impressionné beaucoup de monde par ses premiers mots et ses premières actions. Il représente toutefois un certain pari, étant donné qu’il n’avait encore jamais travaillé dans l’élite anglaise.
Il n’y a cependant pas beaucoup d’entraîneurs confirmés disponibles qui auraient coché cette case. Plusieurs postes de premier plan se sont libérés ces derniers mois, laissant la moitié de la Premier League à la recherche d’une nouvelle figure de proue sur son banc.
Newcastle avait auparavant réussi à s’attacher les services du très expérimenté Howe, qui avait rompu ses liens avec Bournemouth quelques mois avant de prendre les rênes à Tyneside en novembre 2021. Il allait ensuite diriger l’équipe pendant 231 matches, offrant la Carabao Cup en 2025 et une qualification pour la Ligue des champions.
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Ce qu’a dit Howe dans un adieu émouvant à St James’ Park
L’homme de 48 ans a décidé de tourner la page, déclarant dans un communiqué émouvant accompagnant la surprenante annonce de son départ : « Après une période de réflexion personnelle, j’ai décidé que le moment était venu pour moi de quitter mon poste d’entraîneur principal de Newcastle United.
« Après près de cinq années à consacrer ma vie, mon cœur et mon âme au club avec une énergie inlassable, je pense qu’il est dans l’intérêt de chacun, pour moi comme pour le club, que je prenne du recul, que je recharge les batteries et que je fasse une pause.
« Même s’il a été incroyablement difficile de prendre cette décision, je sais au fond de moi que c’est la bonne. J’ai toujours fait passer les intérêts de Newcastle avant les miens dans chacune des décisions que j’ai prises depuis mon arrivée ici, et celle-ci ne fait pas exception.
« Ce fut le privilège de toute une vie d’être l’entraîneur de Newcastle United. Il est difficile de mettre des mots sur ce que ce club, cette ville et ses supporters représentent, et représenteront toujours, pour moi et ma famille. »
Pourquoi il a été difficile de trouver une expérience en Premier League
Après avoir déjà été associé à Jose Mourinho, avant de voir le « Special One » retourner au Real Madrid, Newcastle s’est peut-être aussi intéressé à des profils comme Iraola, Enzo Maresca et Oliver Glasner. Ils occupent toutefois respectivement d’autres postes en Premier League, à Liverpool, Manchester City et Nottingham Forest.
L’entraîneur de Brighton, Hurzeler, est un autre nom qui a probablement figuré sur les tablettes de Newcastle, mais on estime que le technicien de 33 ans attendrait « un club plus prestigieux ».
C’est l’avis de l’ancien milieu de terrain de Newcastle Barnes, qui a déclaré à GOAL, en association avec 247Bet, lorsqu’il a été interrogé sur le pari tenté avec Jaissle : « Où allez-vous trouver de l’expérience en Premier League ? Qui allez-vous recruter ? Je ne sais pas qui est disponible pour leur apporter cette expérience de la Premier League.
« Ils prennent évidemment une direction différente. Je pense que si vous regardez l’entraîneur de Brighton ou celui de Bournemouth, comme c’était le cas pour Iraola, ils chercheront à rejoindre un club comme Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea si ces clubs effectuent des changements.
« Je ne pense pas qu’un entraîneur qui réussit bien dans ces clubs va nécessairement se dire : “Bon, je vais aller à Newcastle”, sauf votre respect. Donc ce sera difficile pour eux, parce que tout nouvel entraîneur européen qui arrive, qui dirige un club comme Brighton ou Bournemouth et qui réussit bien, je ne pense pas qu’il choisira ensuite d’aller à Newcastle. Soit il restera dans ce club, soit il attendra une opportunité dans un club plus prestigieux. »
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Jaissle face à un test difficile sur le front du mercato
Jaissle a relevé un défi de taille à Newcastle, avec un mercato estival 2026 marqué par les départs de Sandro Tonali, Bruno Guimaraes et Anthony Gordon, un an après le transfert record d’Alexander Isak à Liverpool, tandis que Kieran Trippier est parti libre.
Newcastle a de l’argent à dépenser, mais sortir le chéquier n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Son nouvel entraîneur a admis être toujours sur le marché pour se renforcer, avant la date limite du 1er septembre, tandis que les jeunes se verront accorder leur chance si les joueurs issus du centre de formation se montrent dignes d’opportunités en équipe première.
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