L’homme de 48 ans a décidé de tourner la page, déclarant dans un communiqué émouvant accompagnant la surprenante annonce de son départ : « Après une période de réflexion personnelle, j’ai décidé que le moment était venu pour moi de quitter mon poste d’entraîneur principal de Newcastle United.

« Après près de cinq années à consacrer ma vie, mon cœur et mon âme au club avec une énergie inlassable, je pense qu’il est dans l’intérêt de chacun, pour moi comme pour le club, que je prenne du recul, que je recharge les batteries et que je fasse une pause.

« Même s’il a été incroyablement difficile de prendre cette décision, je sais au fond de moi que c’est la bonne. J’ai toujours fait passer les intérêts de Newcastle avant les miens dans chacune des décisions que j’ai prises depuis mon arrivée ici, et celle-ci ne fait pas exception.

« Ce fut le privilège de toute une vie d’être l’entraîneur de Newcastle United. Il est difficile de mettre des mots sur ce que ce club, cette ville et ses supporters représentent, et représenteront toujours, pour moi et ma famille. »