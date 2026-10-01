Le sélectionneur de la Grèce, Ivan Jovanovic, a appelé son groupe à reproduire ses impressionnants résultats à l’extérieur devant son public, alors que l’Ethniki se prépare à recevoir les Pays-Bas. S’exprimant avant la rencontre de Ligue des nations de l’UEFA de jeudi à Thessalonique, le technicien serbe a évoqué la tendance de son équipe à décrocher des victoires majeures à l’étranger tout en peinant sous la pression à domicile.

Après des victoires à l’extérieur contre la Serbie et l’Allemagne, la Grèce occupe la tête du groupe A avec le maximum de points après deux matches.

Jovanovic insiste sur le fait que le groupe doit apprendre à canaliser l’énergie de son stade à domicile pour la transformer en performances dominantes.