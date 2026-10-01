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« Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire en Grèce ? » : Ivan Jovanovic lance un défi audacieux à domicile avant le test face aux Pays-Bas
Jovanovic met la Grèce au défi d’imposer sa domination à domicile à Thessalonique
Le sélectionneur de la Grèce, Ivan Jovanovic, a appelé son groupe à reproduire ses impressionnants résultats à l’extérieur devant son public, alors que l’Ethniki se prépare à recevoir les Pays-Bas. S’exprimant avant la rencontre de Ligue des nations de l’UEFA de jeudi à Thessalonique, le technicien serbe a évoqué la tendance de son équipe à décrocher des victoires majeures à l’étranger tout en peinant sous la pression à domicile.
Après des victoires à l’extérieur contre la Serbie et l’Allemagne, la Grèce occupe la tête du groupe A avec le maximum de points après deux matches.
Jovanovic insiste sur le fait que le groupe doit apprendre à canaliser l’énergie de son stade à domicile pour la transformer en performances dominantes.
L’entraîneur adopte la mentalité volatile et la pression des supporters grecs
Évoquant la nature changeante de la culture footballistique locale, Jovanovic a reconnu que la perception des supporters bascule radicalement entre la victoire et la défaite. Il a cité le héros du match, Dimitris Kourbelis, comme exemple de la rapidité avec laquelle le climat autour de l’équipe peut changer, insistant sur le fait que cette intense pression maintient le staff technique et les joueurs en alerte.
L’entraîneur a souligné que les internationaux représentent leur pays avec le cœur, et non par simple obligation.
« Si nous gagnons, tout va bien, sinon, il faudra tout changer, a déclaré Jovanovic. Le luxe du temps n’existe pas pour le supporter grec. Puisque nous pouvons signer de grandes victoires à l’extérieur, pourquoi ne pourrions-nous pas le faire en Grèce ? C’est un honneur pour eux de représenter leur pays et ils le font avec leur cœur. »
L’entraîneur principal s’inquiète de la fatigue des joueurs et du calendrier intense
Jovanovic s’est inquiété du calendrier chargé auquel ses joueurs sont confrontés, notant que plusieurs membres de l’effectif ont sept matches à disputer dans un court laps de temps entre leurs engagements en club et en sélection. Il a souligné la nécessité de gérer soigneusement la récupération physique au milieu de déplacements fréquents.
Malgré ces contraintes de charge de travail, le sélectionneur a salué le potentiel technique du jeune noyau grec.
« Avant même l’arrivée de certains joueurs, ils avaient déjà disputé trois matches en une semaine, a ajouté Jovanovic. Le rythme est intense et nous devons être plus prudents. Le football néerlandais a toujours des joueurs prometteurs et un grand avenir. Ils font partie des équipes de la plus haute qualité en Europe. »
L’Ethniki vise trois points pour son retour à domicile à Thessalonique
Jovanovic et la Grèce finalisent leurs préparatifs pour le choc de jeudi soir au stade Toumba de Thessalonique, une ville où le sélectionneur a passé 20 ans de sa carrière. La Grèce cherche à prolonger sa série de victoires dans le groupe A avant d’accueillir les matches retour.
Les Pays-Bas préparent cette rencontre avec l’ambition de capitaliser sur leur victoire en Serbie.
Jovanovic vise une victoire marquante à Thessalonique.
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