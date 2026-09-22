Kevin De Bruyne a officiellement mis fin aux spéculations entourant son avenir international, en confirmant son engagement avec l’équipe nationale de Belgique. De retour au centre d’entraînement de Tubize, le milieu de terrain de Naples, âgé de 35 ans, a révélé qu’il n’avait jamais sérieusement envisagé de se retirer après la Coupe du monde.

Alors que des cadres comme Axel Witsel ont pris leur retraite internationale et que Thibaut Courtois a renoncé à la Ligue des nations, De Bruyne se dit motivé à poursuivre.

Il a désigné l’Euro 2028 au Royaume-Uni et en Irlande comme un objectif logique pour faire ses adieux, tout en refusant de fermer la moindre porte.