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« Pourquoi ne devrais-je pas continuer ? » : Kevin De Bruyne sort du silence sur son avenir avec la Belgique et le verdict sur Mark van Bommel
De Bruyne rejette la retraite pour mener la nouvelle ère de la Belgique
Kevin De Bruyne a officiellement mis fin aux spéculations entourant son avenir international, en confirmant son engagement avec l’équipe nationale de Belgique. De retour au centre d’entraînement de Tubize, le milieu de terrain de Naples, âgé de 35 ans, a révélé qu’il n’avait jamais sérieusement envisagé de se retirer après la Coupe du monde.
Alors que des cadres comme Axel Witsel ont pris leur retraite internationale et que Thibaut Courtois a renoncé à la Ligue des nations, De Bruyne se dit motivé à poursuivre.
Il a désigné l’Euro 2028 au Royaume-Uni et en Irlande comme un objectif logique pour faire ses adieux, tout en refusant de fermer la moindre porte.
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Le meneur de jeu salue le « typique Néerlandais » Van Bommel après sa visite à Naples
Évoquant la nomination du nouvel entraîneur principal Mark van Bommel, De Bruyne a partagé des premières impressions positives après une rencontre en tête-à-tête à Naples. Le meneur de jeu a admis qu’il ne connaissait pas bien l’ancien milieu de terrain au départ, mais a immédiatement apprécié son style de communication direct.
De Bruyne a souligné que les exigences tactiques claires de Van Bommel correspondent à ses propres attentes sur le terrain.
« Un Néerlandais typique », a plaisanté De Bruyne au sujet de Van Bommel. « Assez direct dans son attitude. Ça me convient bien, quelqu’un qui dit les choses telles qu’elles sont. Van Bommel m’a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que j’étais ici pour l’aider. »
Les supplications d’une coéquipière et la vivacité physique alimentent une faim toujours intacte
De Bruyne a salué ses coéquipiers en sélection pour l’avoir convaincu de rester, soulignant que les plus jeunes membres du groupe l’avaient activement supplié de continuer. Le milieu de terrain a également fait part de sa surprise face à son excellent niveau de forme à Naples, après avoir enchaîné plusieurs matches complets.
Il a insisté sur le fait que repousser ses limites au quotidien reste sa principale motivation personnelle pour continuer à évoluer au plus haut niveau.
« Beaucoup de joueurs m’ont demandé de rester avec la Belgique après la Coupe du monde. Cela me donne de l’énergie, a expliqué De Bruyne. Tant que j’ai encore cette motivation, pourquoi ne devrais-je pas continuer ? Repousser ses limites chaque jour et essayer de jouer aussi bien que possible. »
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Le milieu de terrain vétéran assume son rôle de mentor auprès d’un jeune effectif
De Bruyne a reconnu que la Belgique entrait dans une période de transition essentielle, qui exige que les plus jeunes joueurs assument des responsabilités de leadership au sein de l’équipe. Le vétéran aux 124 sélections veut guider la prochaine génération lors des prochains matches de Ligue des nations contre la France, l’Italie et la Turquie.
Il a souligné qu’il restait crucial d’éviter un vide de leadership soudain avant le départ complet de la vieille garde.
« Je ne voudrais pas que les jeunes joueurs subissent soudainement un choc quand nous prendrons notre retraite internationale », a noté De Bruyne. « Ils doivent ressentir dès maintenant ce que cela fait de porter une équipe. »
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