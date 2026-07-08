Pourquoi n'y a-t-il pas de matchs de Coupe du monde aujourd'hui ? Explications sur cette pause d'une journée dans le calendrier avant les quarts de finale

Alors que le tournoi passe de l’énergie chaotique des premiers tours au suspense intense des quarts de finale, le 8 juillet marque la première journée de repos inscrite au calendrier de la compétition. Les huitièmes de finale étant désormais officiellement terminés, le groupe initial de 48 équipes a été réduit aux huit derniers prétendants, et cette pause permet aux joueurs de récupérer avant le sprint final vers la finale au MetLife Stadium.

Cette pause s’impose pour préserver le bien-être des joueurs et faciliter la logistique d’un tournoi élargi : les demi-finalistes disputeront ainsi huit matchs au total. Elle offre aux huit équipes encore en lice un temps de récupération indispensable après l’exigence physique des phases à élimination directe, d’autant plus crucial que les déplacements entre les villes hôtes des États-Unis, du Canada et du Mexique sont longs et que la chaleur estivale est accablante sur l’ensemble du continent.



