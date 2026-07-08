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Pourquoi n'y a-t-il pas de matchs de Coupe du monde aujourd'hui ? Explications sur cette pause d'une journée dans le calendrier avant les quarts de finale
Un répit salutaire pour les huit meilleures équipes
Alors que le tournoi passe de l’énergie chaotique des premiers tours au suspense intense des quarts de finale, le 8 juillet marque la première journée de repos inscrite au calendrier de la compétition. Les huitièmes de finale étant désormais officiellement terminés, le groupe initial de 48 équipes a été réduit aux huit derniers prétendants, et cette pause permet aux joueurs de récupérer avant le sprint final vers la finale au MetLife Stadium.
Cette pause s’impose pour préserver le bien-être des joueurs et faciliter la logistique d’un tournoi élargi : les demi-finalistes disputeront ainsi huit matchs au total. Elle offre aux huit équipes encore en lice un temps de récupération indispensable après l’exigence physique des phases à élimination directe, d’autant plus crucial que les déplacements entre les villes hôtes des États-Unis, du Canada et du Mexique sont longs et que la chaleur estivale est accablante sur l’ensemble du continent.
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À quelle heure la rencontre reprend-elle ?
La trêve est de courte durée : le tournoi va rapidement reprendre son cours. Les quarts de finale débuteront le jeudi 9 juillet et mettront à l’affiche plusieurs des plus grandes stars du football mondial. Les supporters n’auront pas longtemps à patienter pour retrouver le suspense, les confrontations ayant déjà été déterminées à l’issue d’une série de huitièmes de finale palpitants.
D’après le programme officiel, le premier quart de finale mettra aux prises la France et le Maroc. Cette affiche prometteuse aura lieu au Boston Stadium, dans le Massachusetts, et constituera une répétition de la demi-finale 2022. Les autres rencontres se tiendront vendredi et samedi pour désigner les demi-finalistes.
Vendredi 10 juillet, l’unique affiche mettra aux prises deux autres cadors. L’Espagne, qui a éjecté le Portugal de Cristiano Ronaldo d’une tête salvatrice dans le temps additionnel, défiera une Belgique renaissante. Les Diables Rouges avaient précédemment écrasé les coorganisateurs américains 4-1, rencontre encore alimentée par un débat houleux suite à un carton rouge controversé avant le coup d’envoi.
Le drame du samedi
Parmi les équipes qui peaufinent leur préparation durant cette trêve, l’Angleterre de Thomas Tuchel, qualifiée de manière spectaculaire pour les quarts de finale, occupe le devant de la scène. Après un match acharné contre le Mexique, coorganisateur de la compétition, au cours duquel les « Three Lions » ont terminé à dix, les joueurs disposent désormais d’un temps précieux pour ajuster leur approche tactique avant leur prochain grand rendez-vous.
Le quart de finale Angleterre-Norvège est programmé le samedi 11 juillet au Miami Stadium, en Floride, où chaleur et humidité s’annoncent étouffantes. Un créneau en soirée idéal pour les supporters anglais, qui espèrent voir les Three Lions confirmer leur lancée mexicaine.
Après la rencontre des « Three Lions », tous les regards se tourneront vers les champions en titre. Contrairement à son rival de longue date Cristiano Ronaldo, Lionel Messi a maintenu vivants ses rêves de Coupe du monde en guidant l’Argentine vers une victoire spectaculaire après un retour en force face à l’Égypte. Sur sa route se dresse la Suisse, éternel outsider, qui a décroché son billet en battant la Colombie lors d’une séance de tirs au but haletante, atteignant ainsi son premier quart de finale de Coupe du monde depuis 1954.
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Le parcours vers la finale de la MetLife
Après le week-end des quarts de finale, la compétition s’interrompra à nouveau les 12 et 13 juillet, puis les demi-finales entreront en scène les 14 et 15 juillet. La FIFA a soigneusement planifié ces pauses afin de préserver la qualité du jeu pour le public mondial et d’éviter la fatigue qui peut parfois émousser le spectacle des phases finales.
Aucune rencontre n’est non plus programmée les 16 et 17 juillet, offrant aux formations encore en lice un laps de temps appréciable pour peaufiner leur préparation avant le point d’orgue de la compétition. L’action reprendra avec la petite finale, le samedi 18 juillet, où les deux demi-finalistes éliminés se disputeront la médaille de bronze. L’aventure s’achèvera officiellement avec la grande finale, le dimanche 19 juillet, à East Rutherford. D’ici là, les équipes profiteront de cette pause du mercredi pour se plonger dans l’analyse vidéo et soigner les blessures persistantes avant que les enjeux ne deviennent encore plus importants.
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