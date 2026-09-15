Interrogé sur une énigme déroutante que United n’a toujours pas résolue, l’ancien latéral des Red Devils Simpson, qui s’exprimait avec l’aimable concours de Free Bets, le site des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « Ils encaissent trop de buts. Oui, on est bons offensivement, la plupart du temps. Mais je pense qu’il était bien établi qu’on avait besoin d’un arrière gauche avec Luke [Shaw]. Même si Luke a été fantastique la saison dernière, je pense que tout le monde sait que Luke ne peut pas jouer deux matches par semaine. On veut être présents dans toutes les compétitions. Donc il y a maintenant huit matches en Ligue des champions, et on veut aller loin dans les coupes.

« Patrick Dorgu, il est là au poste d’arrière gauche. On l’a vu ce week-end [contre City]. La façon dont il jouait la saison dernière avant de se blesser, plus haut sur le terrain, représentait une menace intéressante. En défense centrale ? Je pense que Harry [Maguire] et [Lisandro] Martinez sont les deux.

« Je m’inquiète des latéraux. Je pense que l’inconstance... une semaine, c’est [Noussair] Mazraoui, puis c’est [Diogo] Dalot, puis une semaine ils sont à huit, la suivante ils sont à cinq. Je ne pense pas que, dans quelque championnat que ce soit, que vous jouiez en Premier League, en Ligue des champions, en essayant de bien faire, vous puissiez avoir des joueurs dans votre défense qui une semaine sont à huit et la suivante à cinq.

« Je pense qu’on peut se le permettre devant, parce que si vous avez un ailier qui joue à cinq, vous allez le changer et il sort normalement après six ou sept. Vous ne pouvez pas faire ça avec votre défense. Il vous faut un quatuor défensif fixe qui soit à sept chaque semaine. Et ensuite, s’ils ne jouent pas, qui entre ? »