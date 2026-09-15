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« Pourquoi n’a-t-il pas pris plus d’ampleur ? » - Un défenseur de Manchester United « n’a pas progressé » alors que des membres de l’arrière-garde perméable des Red Devils sont accusés d’être « huit une semaine et cinq la suivante »
Manchester United a déjà encaissé sept buts cette saison
Si une troisième place a finalement été assurée la saison dernière, ouvrant la voie à un retour en Ligue des champions, United a encaissé 50 buts en 38 matches de championnat, alors que le champion Arsenal en a concédé presque deux fois moins.
Aucune solution n’a été recherchée lors du mercato estival 2026, davantage de fonds ayant été investis dans l’entrejeu après le renforcement de la ligne d’attaque 12 mois plus tôt. La question se pose de savoir si le bon modèle de recrutement a été suivi.
Seulement quatre points ont été pris en autant de matches cette saison, l’équipe de Michael Carrick n’ayant toujours pas réussi à garder sa cage inviolée en Premier League. Elle a encaissé deux buts à Hull, à domicile contre Ipswich et à l’extérieur face à Everton, avant de voir Erling Haaland inscrire un but victorieux controversé pour Manchester City dans le derby de Manchester à Old Trafford.
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Pourquoi Manchester United éprouve-t-il des difficultés défensives ?
Interrogé sur une énigme déroutante que United n’a toujours pas résolue, l’ancien latéral des Red Devils Simpson, qui s’exprimait avec l’aimable concours de Free Bets, le site des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « Ils encaissent trop de buts. Oui, on est bons offensivement, la plupart du temps. Mais je pense qu’il était bien établi qu’on avait besoin d’un arrière gauche avec Luke [Shaw]. Même si Luke a été fantastique la saison dernière, je pense que tout le monde sait que Luke ne peut pas jouer deux matches par semaine. On veut être présents dans toutes les compétitions. Donc il y a maintenant huit matches en Ligue des champions, et on veut aller loin dans les coupes.
« Patrick Dorgu, il est là au poste d’arrière gauche. On l’a vu ce week-end [contre City]. La façon dont il jouait la saison dernière avant de se blesser, plus haut sur le terrain, représentait une menace intéressante. En défense centrale ? Je pense que Harry [Maguire] et [Lisandro] Martinez sont les deux.
« Je m’inquiète des latéraux. Je pense que l’inconstance... une semaine, c’est [Noussair] Mazraoui, puis c’est [Diogo] Dalot, puis une semaine ils sont à huit, la suivante ils sont à cinq. Je ne pense pas que, dans quelque championnat que ce soit, que vous jouiez en Premier League, en Ligue des champions, en essayant de bien faire, vous puissiez avoir des joueurs dans votre défense qui une semaine sont à huit et la suivante à cinq.
« Je pense qu’on peut se le permettre devant, parce que si vous avez un ailier qui joue à cinq, vous allez le changer et il sort normalement après six ou sept. Vous ne pouvez pas faire ça avec votre défense. Il vous faut un quatuor défensif fixe qui soit à sept chaque semaine. Et ensuite, s’ils ne jouent pas, qui entre ? »
Questions posées à Yoro et aux autres défenseurs d'Old Trafford
United a bien des solutions de rechange, mais certains éléments de ce groupe n’ont pas encore vraiment convaincu. Yoro, qui a quitté Lille pour l’Angleterre en 2024, entre dans cette catégorie. Il n’a encore que 20 ans, mais a disputé 69 matches avec Manchester United.
Simpson a des inquiétudes dans ce secteur, ajoutant au casse-tête défensif auquel Carrick est confronté : « Dalot est blessé, [Ayden] Heaven, on ne l’a pas revu depuis le match contre Hull, ce qui ne m’étonne pas, ce n’était probablement pas le bon match pour lui. Un déplacement à Hull en début de saison face à Oliver McBurnie, ce n’était sans doute pas l’idéal.
« Yoro n’a pas du tout progressé. Cela fait maintenant deux ans qu’il est ici ? Quand on regarde tout, à son arrivée il était jeune et frêle, pourquoi n’est-il pas à la salle ? Pourquoi n’a-t-il pas pris plus de volume ? Pourquoi n’est-il pas plus fort ? On ne dirait pas qu’il a fait quoi que ce soit en deux ans sur le plan physique. Vous savez que la Premier League est rude. Donc, votre défense à quatre, c’est votre défense à quatre, à savoir Shaw, Martinez, Maguire et Dalot. »
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Manchester United aurait-il dû faire plus sur le marché des transferts ?
Manchester United devrait probablement faire tourner son effectif pour son match du troisième tour de la Carabao Cup contre Brighton mercredi. Carrick pourrait donner leur chance à quelques joueurs en marge de son groupe.
Des blessures tombées au mauvais moment ne l’aident guère, mais le risque de pépins physiques et de suspensions existe toujours, et Manchester United est accusé de ne pas en faire assez pour s’assurer d’avoir suffisamment de solutions en profondeur dans son effectif, ainsi que de ne pas pousser assez ceux déjà à sa disposition.
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