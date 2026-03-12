Pourquoi Mario Balotelli a toujours « cette envie » de jouer alors que l'ancien attaquant de Manchester City, Liverpool et l'AC Milan relève un nouveau défi à 35 ans

Al Ittifaq a de grands projets pour l'avenir. Son président, Pietro Laterza, un homme d'affaires italien qui possède également le Chievo, a expliqué aujournal The National comment ils ont convaincu Balotelli de rejoindre leur ambitieux projet : « J'ai rencontré Mario début décembre et nous avons discuté du projet lié aux Émirats arabes unis, plus précisément à Al Ittifaq, qui met l'accent sur la formation des jeunes, la création d'académies et l'élaboration d'un plan à long terme.

L'objectif est de faire entrer le club dans la première division, la Pro League, et surtout de rapprocher les fans du football en investissant dans les jeunes et les familles, en créant des espaces de divertissement pour tous et en faisant de cette expérience une expérience sérieuse mais agréable. »

Balotelli a beaucoup d'expérience à offrir à Al Ittifaq, n'ayant jamais eu peur de sortir de sa zone de confort. Il a récemment déclaré à la Gazzetta dello Sport que ses trois années passées en Angleterre avec Manchester City avaient eu le plus grand impact sur la formation de son caractère : « Mon expérience avec l'Inter a fait partie de mon développement, mais je pense que c'est l'Angleterre qui m'a le plus façonné. C'était la première fois que j'étais seul, ma famille n'était pas là et je n'y étais pas habitué. Cela vous façonne pour le meilleur ou pour le pire, car vous faites des erreurs et vous devez vous en sortir par vous-même. »

Il a ajouté à propos de sa célébration de but la plus emblématique, qui a éclaté lors d'un derby contre Manchester United à Old Trafford : « Pourquoi toujours moi ? Je l'avais déjà fait avant le match avec un employé d'entrepôt ; j'étais au centre de l'attention à cause de mes problèmes, et c'était une belle explosion. Les tabloïds anglais en ont fait tout un plat. »