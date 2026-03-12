Getty Images Sport
Pourquoi Mario Balotelli a toujours « cette envie » de jouer alors que l'ancien attaquant de Manchester City, Liverpool et l'AC Milan relève un nouveau défi à 35 ans
Dans combien de pays différents Balotelli a-t-il joué ?
L'ancienne star de l'Inter, de Manchester City et de Liverpool, Balotelli, est aujourd'hui âgé de 35 ans. Il a joué en Italie, en Angleterre, en France, en Turquie et en Suisse. Il évolue désormais aux Émirats arabes unis, au sein du club Al Ittifaq.
Cet homme, qui compte à son palmarès des victoires en Premier League, en Serie A et en FA Cup, ainsi que 36 sélections avec les Azzurri, évolue désormais en première division des Émirats arabes unis, le deuxième niveau de la compétition professionnelle dans ce pays.
Pourquoi la passion du jeu continue de brûler avec intensité chez Balotelli
Certains ont peut-être été surpris lorsque cet accord inattendu a été conclu, mais Rossi n'est pas étonné de voir Balotelli prolonger sa carrière. L'ancien international italien, s'exprimant en collaboration avec ToonieBet, a déclaré à GOAL lorsqu'on lui a demandé si Balotelli aimait toujours le football : « Bien sûr. Je veux dire, il veut toujours être impliqué. Il veut toujours jouer. Il aime toujours ça. Je me souviens avoir joué avec lui en équipe nationale. Il a toujours aimé être près du ballon, être sur le terrain. C'est quelque chose que tous les footballeurs aiment.
« Aujourd'hui encore, oui, je suis à la retraite depuis deux ans et demi, mais je suis toujours sur le terrain avec mes garçons du Cosmos et je m'entraîne avec eux. Il est difficile de rester loin du jeu. Je suis donc sûr qu'il a toujours cette envie et cet intérêt pour le sport. »
Comment Balotelli a été convaincu de rejoindre les Émirats arabes unis
Al Ittifaq a de grands projets pour l'avenir. Son président, Pietro Laterza, un homme d'affaires italien qui possède également le Chievo, a expliqué aujournal The National comment ils ont convaincu Balotelli de rejoindre leur ambitieux projet : « J'ai rencontré Mario début décembre et nous avons discuté du projet lié aux Émirats arabes unis, plus précisément à Al Ittifaq, qui met l'accent sur la formation des jeunes, la création d'académies et l'élaboration d'un plan à long terme.
L'objectif est de faire entrer le club dans la première division, la Pro League, et surtout de rapprocher les fans du football en investissant dans les jeunes et les familles, en créant des espaces de divertissement pour tous et en faisant de cette expérience une expérience sérieuse mais agréable. »
Balotelli a beaucoup d'expérience à offrir à Al Ittifaq, n'ayant jamais eu peur de sortir de sa zone de confort. Il a récemment déclaré à la Gazzetta dello Sport que ses trois années passées en Angleterre avec Manchester City avaient eu le plus grand impact sur la formation de son caractère : « Mon expérience avec l'Inter a fait partie de mon développement, mais je pense que c'est l'Angleterre qui m'a le plus façonné. C'était la première fois que j'étais seul, ma famille n'était pas là et je n'y étais pas habitué. Cela vous façonne pour le meilleur ou pour le pire, car vous faites des erreurs et vous devez vous en sortir par vous-même. »
Il a ajouté à propos de sa célébration de but la plus emblématique, qui a éclaté lors d'un derby contre Manchester United à Old Trafford : « Pourquoi toujours moi ? Je l'avais déjà fait avant le match avec un employé d'entrepôt ; j'étais au centre de l'attention à cause de mes problèmes, et c'était une belle explosion. Les tabloïds anglais en ont fait tout un plat. »
Des regrets ? Balotelli a connu une carrière mouvementée.
Balotelli estime qu'il n'a pas toujours été traité équitablement, ni par son club ni par son pays, et lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait de n'avoir représenté l'Italie qu'à 36 reprises, avec 14 buts marqués au cours d'une carrière internationale de huit ans, il a répondu : « Pour moi, l'équipe nationale est un élément clé... J'étais fier de représenter l'Italie, et c'est quelque chose qui me manque.
Pourquoi ne voulaient-ils plus de moi en équipe nationale ? Je ne connais même pas la vraie raison. Je peux imaginer... Est-ce dû à mon manque d'affinité avec la Juventus ? C'est peut-être ça. »
Balotelli n'a peut-être pas eu l'impact mondial qu'il espérait, compte tenu de son talent indéniable, mais ses exploits sur et en dehors du terrain continueront d'être racontés longtemps après qu'il aura raccroché les crampons.
