L'attaquant anglais a rallié les États-Unis dès les premiers jours, conformément à la consigne de Tuchel ayant demandé à ses 26 joueurs de passer leurs vacances dans un fuseau horaire américain en amont de la compétition.

De nombreux joueurs auraient d’ailleurs passé l’intersaison aux États-Unis ou dans les Caraïbes, après que Tuchel a insisté sur l’importance de s’acclimater aux conditions qui prévaloiront lors de la prochaine Coupe du monde.

Les études météorologiques indiquent que près d’un quart des rencontres se joueront à des températures supérieures à 26 °C. En choisissant la Floride, Rashford s’assure donc d’être prêt physiquement à affronter l’humidité, avec pour toile de fond « Miami : là où l’élite du football se prépare à briller », et des séances individuelles intensives.



