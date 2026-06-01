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Pourquoi Marcus Rashford s’entraîne-t-il avec l’Inter Miami ? L’attaquant anglais utilise les mêmes installations que Lionel Messi et les champions de la MLS Cup, tandis que les spéculations sur son transfert se multiplient
Le plan d'acclimatation de Tuchel aux États-Unis
L'attaquant anglais a rallié les États-Unis dès les premiers jours, conformément à la consigne de Tuchel ayant demandé à ses 26 joueurs de passer leurs vacances dans un fuseau horaire américain en amont de la compétition.
De nombreux joueurs auraient d’ailleurs passé l’intersaison aux États-Unis ou dans les Caraïbes, après que Tuchel a insisté sur l’importance de s’acclimater aux conditions qui prévaloiront lors de la prochaine Coupe du monde.
Les études météorologiques indiquent que près d’un quart des rencontres se joueront à des températures supérieures à 26 °C. En choisissant la Floride, Rashford s’assure donc d’être prêt physiquement à affronter l’humidité, avec pour toile de fond « Miami : là où l’élite du football se prépare à briller », et des séances individuelles intensives.
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Séances d’entraînement privées et relations avec Manchester United
Rashford s’est envolé pour la Floride afin de s’entraîner au centre d’entraînement de l’Inter Miami, propriété de David Beckham, accompagné d’un coach personnel. L’ailier du FC Barcelone a partagé une photo de sa séance de tirs, supervisée par un entraîneur vêtu d’une tenue de Manchester United, signe de liens toujours étroits avec son club formateur malgré son séjour en Espagne.
Rashford travaille en effet avec l’entraîneur des Red Devils Colin Little depuis ses débuts en 2016. Ancien attaquant non professionnel, Little est aujourd’hui l’assistant de Darren Fletcher chez les moins de 18 ans, mais il continue d’affiner la finition de son protégé.
La saga du transfert est toujours en suspens.
Alors que Rashford se consacre à sa remise en forme, son avenir au club demeure un sujet brûlant. Prêté la saison passée au FC Barcelone, l’attaquant a été salué par le directeur sportif Deco pour son professionnalisme et son adaptation aux exigences tactiques de Hansi Flick. Toutefois, le club catalan peinerait à réunir les fonds nécessaires pour lever l’option d’achat définitive.
Le club catalan cherche toujours à renégocier la clause d’achat de l’Anglais, fixée à 26 millions de livres sterling, malgré avoir déboursé 70 millions pour l’ancien ailier de Newcastle, Anthony Gordon. Cette hésitation financière aurait mis Arsenal en alerte rouge, Mikel Arteta étant désireux de renforcer ses options offensives.
Le programme de préparation de l'Angleterre
La majeure partie de l’équipe d’Angleterre a pris son envol lundi vers Miami pour un stage de préparation et deux matchs amicaux face à la Nouvelle-Zélande et au Costa Rica. Son camp de base pour la compétition est installé à Kansas City, dans le Missouri, six heures derrière l’heure britannique. Dallas, où les hommes de Tuchel défieront la Croatie lors de leur premier match de groupe le 17 juin, est également six heures en retard.
Les autres rencontres du groupe L, face au Ghana puis au Panama, se tiendront à Boston et dans le New Jersey, dans un fuseau horaire à cinq heures de décalage avec le Royaume-Uni. Les finalistes de la Ligue des champions Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze et Bukayo Saka, ainsi que le gardien Dean Henderson, rejoindront le groupe à une date ultérieure, alors que les Three Lions peaufinent leurs préparatifs.