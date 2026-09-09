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Pourquoi Marcus Rashford n’est pas « désespéré » à l’idée d’inscrire à nouveau son premier but avec Manchester United, alors que l’enfant prodigue des Red Devils ignore le « bruit » extérieur à Old Trafford
Quand Rashford a-t-il marqué pour la dernière fois un but pour Manchester United ?
Son dernier but pour United remonte au 1er décembre 2024, lorsqu’il a inscrit un doublé lors d’une victoire 4-0 contre Everton. Le 2 février 2025, Rashford quittait toutefois le soi-disant « Theatre of Dreams » après avoir été jugé excédentaire par Ruben Amorim.
Un passage à Aston Villa a suivi, avec une forme de déclic professionnel ravivée dans les West Midlands. Le mercato estival a ensuite débouché sur un transfert quelque peu surprenant au FC Barcelone.
Il a trouvé le chemin des filets à 14 reprises pour le géant catalan, savourant au passage un titre en Liga aux côtés de Lamine Yamal et Cie. Le Barça n’a toutefois pas levé l’option d’achat prévue dans l’accord. Rashford a donc été contraint de rentrer au pays.
Michael Carrick s’est montré heureux d’intégrer dans ses plans un joueur qui a disputé la Coupe du monde 2026. Rashford a participé aux trois rencontres de Premier League de United cette saison, mais attend toujours une raison personnelle de célébrer.
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Rashford attend son premier but depuis son retour à Manchester United
Interrogé sur le fait de savoir si le héros formé au club sera désespéré à l’idée de retrouver le chemin des filets, ce qui porterait son total à 139 buts, Cole, vainqueur du triplé en 1999, qui s’exprimait en association avec Unibet Casino, a déclaré à GOAL : « Je ne pense pas qu’il sera désespéré à l’idée d’inscrire ce nouveau but. Je pense qu’il a déjà marqué plus qu’assez de buts pour Manchester United.
« Je pense que Marcus est prêt à baisser la tête, à jouer à la hauteur de ses capacités et, quand ce but viendra, il viendra. Je pense que Marcus doit simplement se concentrer sur ses performances, pour mettre Manchester United en position de gagner des matches.
« Il ne se préoccupe pas de tout le bruit autour de lui, parce que c’est ce que c’est, du bruit. Le bruit de fond ne signifie rien pour des joueurs comme Marcus une fois qu’il baisse la tête et commence à jouer comme il l’a fait. »
De quoi Mainoo a-t-il besoin lors de la campagne 2026-2027 ?
Un autre joueur qui a énormément fait parler la saison dernière, après avoir été écarté par Amorim puis réintégré par Carrick, c’est Kobbie Mainoo. Lui aussi est issu du célèbre centre de formation de United et cherche à tirer le meilleur parti d’un nouveau départ.
Sur ce que l’élégant milieu de terrain de 21 ans doit rechercher lors de la saison 2026-2027, Cole a déclaré : « Je pense que Michael croit en lui. Kobbie l’a prouvé la saison dernière quand il est entré dans l’équipe, quand le manager est parti et que Michael a obtenu le poste et a cru en lui. Ses performances la saison dernière ont simplement prouvé qu’il est largement au niveau, ce que nous savions tous de toute façon.
« Consolider sa place, oui, on peut le dire comme ça, mais je pense que tout le monde connaît sa qualité. Il a très bien joué le week-end dernier contre Everton. Il s’agit simplement de baisser la tête et de faire les choses dans lesquelles tu es bon. »
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Calendrier de Manchester United 2026-2027 : date du derby et de la Ligue des champions
United compte quatre points cette saison, après une défaite, une victoire et un match nul. L’équipe a été rejointe de manière spectaculaire par Everton lors de sa dernière sortie, en encaissant un but à la sixième minute du temps additionnel au Hill Dickinson Stadium, et reste déterminée à prendre de l’élan.
Elle aura l’occasion de regagner confiance collectivement jeudi, avec son retour en Ligue des champions à domicile face au champion d’Azerbaïdjan, Sabah. Puis l’attend un derby contre Manchester City dimanche.
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