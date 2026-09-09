Son dernier but pour United remonte au 1er décembre 2024, lorsqu’il a inscrit un doublé lors d’une victoire 4-0 contre Everton. Le 2 février 2025, Rashford quittait toutefois le soi-disant « Theatre of Dreams » après avoir été jugé excédentaire par Ruben Amorim.

Un passage à Aston Villa a suivi, avec une forme de déclic professionnel ravivée dans les West Midlands. Le mercato estival a ensuite débouché sur un transfert quelque peu surprenant au FC Barcelone.

Il a trouvé le chemin des filets à 14 reprises pour le géant catalan, savourant au passage un titre en Liga aux côtés de Lamine Yamal et Cie. Le Barça n’a toutefois pas levé l’option d’achat prévue dans l’accord. Rashford a donc été contraint de rentrer au pays.

Michael Carrick s’est montré heureux d’intégrer dans ses plans un joueur qui a disputé la Coupe du monde 2026. Rashford a participé aux trois rencontres de Premier League de United cette saison, mais attend toujours une raison personnelle de célébrer.