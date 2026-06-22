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Pourquoi Marcus Rashford doit éviter que la Coupe du monde ne se transforme en vitrine pour les transferts : la légende anglaise John Barnes explique à l’attaquant de Manchester United ce que les Three Lions attendent de lui
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Quelle sera la prochaine étape pour Rashford maintenant que le mercato estival est ouvert ?
Prêté au FC Barcelone pour la saison 2025-2026, l’attaquant formé à Manchester United a retrouvé son éclat. Il a contribué aux titres en Liga et en Supercoupe d’Espagne, trouvant le chemin des filets à 14 reprises aux côtés de Lamine Yamal et Robert Lewandowski.
Le Barça disposait d’une option d’achat fixée à seulement 26 millions de livres (34 millions de dollars), mais il a choisi d’investir massivement sur l’ancien ailier d’Everton et de Newcastle, Anthony Gordon. L’avenir, à court comme à long terme, de cet autre international anglais reste donc à écrire.
Michael Carrick, désormais entraîneur permanent à Manchester United, se dit prêt à lui offrir un nouveau départ. Mais l’attaquant anglais semble déterminé à tourner le dos à son club formateur pour s’implanter ailleurs. Plusieurs pistes sont évoquées, aussi bien en Premier League qu’à l’étranger.
Rashford cherche-t-il à se mettre en évidence aux yeux d’un nouveau club ?
Rashford aura à cœur de briller lors de la Coupe du monde, aussi bien pour le collectif que pour son image personnelle. Interrogé sur la nécessité de briller dans un contexte où son avenir en sélection est incertain, l’ancien meneur des Three Lions, Barnes – s’exprimant dans le cadre du partenariat de viagogo avec la campagne « World Cuts » – a confié à GOAL : « L’Angleterre doit réussir en tant qu’équipe. S’il pense devoir briller individuellement, cela n’aidera pas l’Angleterre.
S’il aborde la compétition en se disant : “Je vais récupérer le ballon, je vais dribbler les adversaires pour briller individuellement”, ce n’est pas ainsi qu’on remporte la Coupe du monde. Ce qui compte, c’est qu’il brille pour l’Angleterre.
Si Thomas Tuchel décide qu’il sera un simple second rôle, il n’y pourra rien. Les joueurs ne doivent pas se dire : “Je vais prendre les choses en main pour me mettre en valeur.” Cela n’aidera pas l’Angleterre. Le plus important est d’aider l’équipe à bien jouer, pas de briller individuellement. En Coupe du monde, cette approche n’a pas sa place.
« Tout repose sur son attitude et son engagement. C’est là que le bât blesse souvent avec Marcus Rashford : son talent est reconnu, mais son implication doit primer.
Thomas Tuchel ne se soucie pas de voir Marcus Rashford chercher à se mettre en valeur ; tout ce qui compte, c’est que l’attaquant serve l’équipe, même si cela signifie se contenter de tenir son poste, de réaliser des passes simples et de jouer de manière collective, sans forcément briller individuellement. C’est la décision que prendra Thomas Tuchel. Il s’agit de l’Angleterre qui tente de remporter la Coupe du monde. »
Rashford a ouvert le score pour l'Angleterre lors du match d'ouverture de la Coupe du monde.
Rashford et les « Three Lions » ont parfaitement lancé leur aventure en dominant la Croatie 4-2 lors de leur premier match du tournoi. Le capitaine Harry Kane, auteur d’un nouveau record, a inscrit un doublé – portant son total à 81 buts en sélection –, tandis que Jude Bellingham a ouvert la seconde période d’une belle frappe après avoir gagné son duel avec Morgan Rogers pour endosser le rôle de numéro 10 des Three Lions.
Rashford a alors placé la cerise sur le gâteau d’une seconde période dominée : une percée de Bukayo Saka lui a offert une occasion à l’entrée de la surface, qu’il a conclue d’un droit croisé dans le coin inférieur.
Interrogé sur un éventuel retour au meilleur niveau de Rashford, après une période de doute, Barnes, 79 sélections à son actif, a tempéré : « Quinze minutes de jeu ne suffisent pas pour affirmer que Marcus a retrouvé son meilleur niveau.
On ne peut pas s’emballer simplement parce qu’il est entré en jeu et a fait ce qu’il a fait pour se dire : “OK, il est de retour à son meilleur niveau, alignons-le”. Tout comme on ne peut pas s’emballer parce qu’on a battu la Croatie 4-2 et penser qu’on va remporter la Coupe du monde. Je ne prends pas mes décisions minute par minute ou match par match pour déterminer qui, selon moi, va bien jouer, que ce soit individuellement ou collectivement.
« J’ai toujours pensé que Marcus Rashford serait plus performant en sélection qu’en club. En équipe nationale, surtout dans le jeu offensif, il y a plus d’espace et plus de liberté. C’est plus facile pour lui. Je me souviens de Darius Vassell, à Aston Villa, qui était toujours plus performant en sélection qu’avec son club. Mais cela ne signifie pas nécessairement que Thomas Tuchel va le titulariser dans les grands matchs. »
Les « Three Lions » entendent bien inspirer leurs fidèles supporters.
De retour à son meilleur niveau après un stage productif en Espagne, Rashford veut désormais emballer les fans et mettre fin à soixante ans d’attente pour un public impatient de célébrer un nouveau triomphe.
Nombreux sont ceux qui idolâtreront la génération 2026 des Three Lions et auront prévu de multiples façons de manifester leur soutien : visages peints, drapeaux brandis, et peut-être même des coupes de cheveux inspirées du football, de la crête à la David Beckham à la coupe en brosse blonde décolorée popularisée par Paul Gascoigne ou Phil Foden.
Interrogé sur un éventuel retour des coiffures extravagantes à l’occasion de la Coupe du monde nord-américaine, Barnes a tranché : « Cette époque est révolue. Les footballeurs sont raisonnables aujourd’hui. Rien ne doit perturber le jeu. Marcus Rashford porte des tresses, mais les coupes n’ont plus beaucoup d’importance. Ils se concentreront sur le football, pas sur les coiffures. »
Si les jeunes du pays ne semblent pas encore prêts à prendre rendez-vous chez le coiffeur, ils se tournent vers Rashford et ses coéquipiers pour puiser l’inspiration, espérant enfin décrocher le premier trophée international depuis 1966.
- viagogo
Les supporters peuvent désormais s’inspirer de leurs idoles de la Coupe du monde.
Pour célébrer la Coupe du monde de la FIFA 2026 et permettre aux supporters de s’immerger dans la culture, la nostalgie et les personnalités qui font l’identité de la compétition, viagogo – la première plateforme mondiale de vente de billets pour des événements en direct – a lancé « World Cuts », une expérience éphémère de coiffure masculine reproduisant certaines des coupes les plus emblématiques du football.
Cette expérience gratuite de deux jours s’est tenue chez Ruffians Barber Shop, à Shoreditch, permettant aux fans de choisir leur idole et de repartir avec la coupe légendaire du joueur.
Pour marquer le coup, United Strand (Frank Ilett), un supporter inconditionnel de Manchester United, a enfin coupé ses longues mèches pour arborer trois coiffures emblématiques de la Coupe du monde : les boucles légendaires de Carlos Valderrama, la crête inoubliable de David Beckham et la coupe mulet classique de Chris Waddle.