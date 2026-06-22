Rashford aura à cœur de briller lors de la Coupe du monde, aussi bien pour le collectif que pour son image personnelle. Interrogé sur la nécessité de briller dans un contexte où son avenir en sélection est incertain, l’ancien meneur des Three Lions, Barnes – s’exprimant dans le cadre du partenariat de viagogo avec la campagne « World Cuts » – a confié à GOAL : « L’Angleterre doit réussir en tant qu’équipe. S’il pense devoir briller individuellement, cela n’aidera pas l’Angleterre.

S’il aborde la compétition en se disant : “Je vais récupérer le ballon, je vais dribbler les adversaires pour briller individuellement”, ce n’est pas ainsi qu’on remporte la Coupe du monde. Ce qui compte, c’est qu’il brille pour l’Angleterre.

Si Thomas Tuchel décide qu’il sera un simple second rôle, il n’y pourra rien. Les joueurs ne doivent pas se dire : “Je vais prendre les choses en main pour me mettre en valeur.” Cela n’aidera pas l’Angleterre. Le plus important est d’aider l’équipe à bien jouer, pas de briller individuellement. En Coupe du monde, cette approche n’a pas sa place.

« Tout repose sur son attitude et son engagement. C’est là que le bât blesse souvent avec Marcus Rashford : son talent est reconnu, mais son implication doit primer.

Thomas Tuchel ne se soucie pas de voir Marcus Rashford chercher à se mettre en valeur ; tout ce qui compte, c’est que l’attaquant serve l’équipe, même si cela signifie se contenter de tenir son poste, de réaliser des passes simples et de jouer de manière collective, sans forcément briller individuellement. C’est la décision que prendra Thomas Tuchel. Il s’agit de l’Angleterre qui tente de remporter la Coupe du monde. »