Getty Images Sport
Traduit par
Pourquoi Manchester United et Manchester City vont se lancer à la conquête d'Elliot Anderson dès la fin de la saison de Premier League
La course pour Anderson
Selon The Sun, Manchester United et Manchester City devraient tous deux se précipiter sur Anderson dès la fin de la saison, craignant que son prix, fixé à 100 millions de livres sterling, ne grimpe encore davantage après la Coupe du monde. Son contrat au City Ground court jusqu'en 2029, ce qui en fait une recrue coûteuse, et les dirigeants d'Old Trafford estiment que son expérience en Premier League est indispensable pour leur campagne en Ligue des champions la saison prochaine. Par conséquent, les deux rivaux sont impatients de s'assurer les services de l'international anglais avant qu'il ne se lance sur la scène mondiale en Amérique du Nord.
- Getty Images Sport
Nouvelles stratégies de recrutement pour Manchester United et Manchester City
Manchester United est déterminé à éviter les interminables feuilletons de transfert des années précédentes, qui ont souvent conduit à des signatures hors délai, trop coûteuses et infructueuses. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie de recrutement, les Red Devils ont déjà montré leur préférence pour les transactions précoces, en s'assurant les services de joueurs comme Bryan Mbeumo et Matheus Cunha dès le tout début du dernier mercato estival. De son côté, City reste en position de force, mais ne concrétisera peut-être son intérêt que si Rodri, pilier du milieu de terrain, ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau après ses absences pour blessure.
Une cible de choix pour les Red Devils
Les dirigeants d'Old Trafford auraient identifié ce joueur de 23 ans comme leur cible idéale au milieu de terrain et prévoiraient d'articuler leur campagne de recrutement estivale autour de lui. Anderson correspond parfaitement au profil recherché, après s'être illustré face à Manchester United lors d'un match nul 2-2 plus tôt cette saison. Cette saison, il s'est révélé un pilier constant de Nottingham Forest, totalisant 41 apparitions toutes compétitions confondues, avec deux buts et trois passes décisives à son actif.
Ses contributions ont été essentielles pour mener Forest en quarts de finale de l'Europa League, où ils affronteront Porto. Cependant, son talent individuel contraste avec les difficultés du club en championnat, puisqu'il occupe actuellement la 16e place de la Premier League, à seulement trois points de la zone de relégation. Avec le départ imminent de Casemiro, l'équipe de Michael Carrick voit en Anderson un renfort indispensable et une qualité éprouvée dont son milieu de terrain a besoin.
- Getty Images Sport
À la recherche d'une étoile montante
Le moment choisi pour conclure cet accord est crucial tant pour les Red Devils que pour les Citizens. Les prétendants chercheront à faire avancer les négociations avant l'ouverture officielle du mercato, le 15 juin. Anderson devrait rejoindre Dallas avec la sélection anglaise de Thomas Tuchel peu après la fin de la saison, alors que les Three Lions se préparent pour leur premier match de Coupe du monde contre la Croatie, le 17 juin. Conclure un accord avant le coup d'envoi du tournoi est considéré comme une priorité pour s'assurer les services de l'une des étoiles montantes de la ligue.