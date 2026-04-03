Pourquoi Manchester United et Manchester City vont se lancer à la conquête d'Elliot Anderson dès la fin de la saison de Premier League

Les dirigeants d'Old Trafford auraient identifié ce joueur de 23 ans comme leur cible idéale au milieu de terrain et prévoiraient d'articuler leur campagne de recrutement estivale autour de lui. Anderson correspond parfaitement au profil recherché, après s'être illustré face à Manchester United lors d'un match nul 2-2 plus tôt cette saison. Cette saison, il s'est révélé un pilier constant de Nottingham Forest, totalisant 41 apparitions toutes compétitions confondues, avec deux buts et trois passes décisives à son actif.

Ses contributions ont été essentielles pour mener Forest en quarts de finale de l'Europa League, où ils affronteront Porto. Cependant, son talent individuel contraste avec les difficultés du club en championnat, puisqu'il occupe actuellement la 16e place de la Premier League, à seulement trois points de la zone de relégation. Avec le départ imminent de Casemiro, l'équipe de Michael Carrick voit en Anderson un renfort indispensable et une qualité éprouvée dont son milieu de terrain a besoin.