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Pourquoi Manchester United complique la tâche des nouveaux prétendants de Mason Greenwood, alors qu’un transfert de 50 millions d’euros loin de Marseille est évoqué
La Roma s'intéresse à l'attaquant marseillais
Selon TuttoMercatoWeb, l’AS Rome envisagerait de recruter Greenwood lors du mercato estival. Depuis son arrivée à Marseille en provenance de Manchester United en 2024, l’Anglais a relancé sa carrière, totalisant 48 buts et 17 passes décisives en 81 matchs. L’entraîneur de l’AS Rome, Gian Piero Gasperini, l’aurait même désigné comme sa principale cible offensive afin de former un duo explosif avec Donyell Malen et de bâtir une attaque redoutable au Stadio Olimpico.
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Difficultés financières et cessions de joueurs
Le principal obstacle reste le montant du transfert. Marseille exigera environ 50 millions d’euros pour son attaquant vedette, sous contrat jusqu’en 2029. Surtout, Manchester United conserve un pourcentage important sur toute revente future, ce qui rend une réduction de prix très improbable. Bien que l’AS Rome entretienne d’excellentes relations avec le club français, la famille Friedkin doit équilibrer ses comptes pour financer un tel transfert phare. Par conséquent, les milieux de terrain Manu Koné et Matias Soule pourraient être sur le départ. Leur départ, s’il se concrétise, injecterait les liquidités nécessaires pour honorer les 50 millions d’euros réclamés tout en respectant les règles financières.
Marseille rate sa qualification pour la Ligue des champions
Un élément déterminant dans ces négociations est l'issue récente du championnat de France. L’Olympique de Marseille, cinquième de Ligue 1 avec 59 points, manquera la Ligue des champions et devra se contenter de la Ligue Europa. Ce revers européen entraîne un manque à gagner substantiel. Pour équilibrer ses comptes, le club phocéen pourrait donc être contraint de céder Greenwood. Mais la lourde clause de réexpédition due à Manchester United l’empêche de brader le joueur, ce qui complique considérablement ce dossier de transfert.
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Et maintenant ?
La Roma se concentre désormais sur son match décisif sur la pelouse de l’Hellas Vérone, lors de la dernière journée de Serie A. Actuellement quatrième avec 70 points, une victoire lui assurerait une place en Ligue des champions. Cet objectif stratégique lui ouvrirait les ressources financières nécessaires pour entamer officiellement les négociations concernant Greenwood, et ainsi profiter des performances européennes décevantes de Marseille.