Pourquoi Manchester United complique la tâche des nouveaux prétendants de Mason Greenwood, alors qu’un transfert de 50 millions d’euros loin de Marseille est évoqué

Un élément déterminant dans ces négociations est l'issue récente du championnat de France. L’Olympique de Marseille, cinquième de Ligue 1 avec 59 points, manquera la Ligue des champions et devra se contenter de la Ligue Europa. Ce revers européen entraîne un manque à gagner substantiel. Pour équilibrer ses comptes, le club phocéen pourrait donc être contraint de céder Greenwood. Mais la lourde clause de réexpédition due à Manchester United l’empêche de brader le joueur, ce qui complique considérablement ce dossier de transfert.