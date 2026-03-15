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Emanuele Tramacere

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Pourquoi Malen a-t-il tiré le penalty lors du match Côme-Rome à la place de Pellegrini ?

La décision de procéder à un changement radical a été prise depuis le banc

La Roma s'est inclinée 2-1 lors de ce match crucial pour la course à la Ligue des champions contre Côme, mais outre l'épisode du deuxième carton jaune infligé à Wesley en deuxième mi-temps (qui a provoqué la colère de Gasperini et d'autres), c'est surtout le penalty marqué par Malen en première mi-temps qui a fait débat parmi les entraîneurs de fantasy. En effet, le tireur de penalty désigné est habituellement Lorenzo Pellegrini, et le milieu de terrain était non seulement sur le terrain, mais s'était initialement placé sur le point de penalty. 

Que s'est-il donc passé et pourquoi est-ce Malen qui a tiré le penalty ?

  • QUE S'EST-IL PASSÉ ?

    Faute lors d'une sortie du gardien de Côme : El Shaarawy devance Diego Carlos dans la surface de réparation. Le défenseur de Côme plante le pied au sol pour contrer l'attaque et dévie le ballon, mais il fait ensuite tomber l'Italien. Massa siffle un penalty.
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  • PELLEGRINI AVEC LE BALLON DANS LES MAINS PENDANT LE CHECK

    Lors du bref face-à-face devant le gardien, le ballon en main, c'est Lorenzo Pellegrini, qui a toujours été le tireur de penalties de la Roma, qui s'est présenté, comme prévu. À ce moment-là, cependant, un message clair est venu du banc.

  • L'INDICATION DONNÉE PAR CRISTANTE À PELLEGRINI

    Comme le rapporte le Corriere dello Sport, Bryan Cristante, capitaine du jour, s'est approché de Pellegrini avec un message clair qui lui avait été transmis depuis le banc. Un simple nom, celui de Donyell Malen, à qui confier le ballon pour le penalty. Pellegrini s'est ensuite tourné vers le banc pour demander confirmation du changement de tireur et, une fois la réponse affirmative reçue, il a pris le ballon et l'a remis entre les mains du Néerlandais qui a ensuite trompé Butez pour porter le score à 1-0.

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