Pourquoi Malen a-t-il tiré le penalty lors du match Côme-Rome à la place de Pellegrini ?

La Roma s'est inclinée 2-1 lors de ce match crucial pour la course à la Ligue des champions contre Côme, mais outre l'épisode du deuxième carton jaune infligé à Wesley en deuxième mi-temps (qui a provoqué la colère de Gasperini et d'autres), c'est surtout le penalty marqué par Malen en première mi-temps qui a fait débat parmi les entraîneurs de fantasy. En effet, le tireur de penalty désigné est habituellement Lorenzo Pellegrini, et le milieu de terrain était non seulement sur le terrain, mais s'était initialement placé sur le point de penalty.

Que s'est-il donc passé et pourquoi est-ce Malen qui a tiré le penalty ?