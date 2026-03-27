Pourquoi Lukaku pourrait être écarté de l'effectif du Napoli : la date butoir fixée et ce qui se passe sur le marché des transferts

La saison qui touche à sa fin n'a pas été une grande saison pour Romelu Lukaku. Au contraire, c'est peut-être l'une des pires de sa carrière. L'année avait mal commencé avec une blessure grave au muscle droit fémoral de la cuisse gauche lors d'un match amical contre l'Olympiakos ; et depuis, il ne s'en est jamais vraiment remis. Ces dernières semaines, ses relations avec Naples se sont également compliquées, et les deux parties sont désormais au bord de la rupture : selon Sky Sport, l'attaquant belge ne s'est pas présenté à Castelvolturno pour la reprise de l'entraînement ; s'il ne revient pas dans les prochains jours, le club est prêt à l'exclure de l'effectif.



