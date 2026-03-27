La saison qui touche à sa fin n'a pas été une grande saison pour Romelu Lukaku. Au contraire, c'est peut-être l'une des pires de sa carrière. L'année avait mal commencé avec une blessure grave au muscle droit fémoral de la cuisse gauche lors d'un match amical contre l'Olympiakos ; et depuis, il ne s'en est jamais vraiment remis. Ces dernières semaines, ses relations avec Naples se sont également compliquées, et les deux parties sont désormais au bord de la rupture : selon Sky Sport, l'attaquant belge ne s'est pas présenté à Castelvolturno pour la reprise de l'entraînement ; s'il ne revient pas dans les prochains jours, le club est prêt à l'exclure de l'effectif.
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Pourquoi Lukaku pourrait être écarté de l'effectif du Napoli : la date butoir fixée et ce qui se passe sur le marché des transferts
LUKAKU SUR LE POINT DE QUITTER NAPLES ?
La date butoir pour Lukaku est fixée au mardi 31 mars ; si le joueur ne se présente pas avant cette date, selon Sky Sport, il risque une lourde amende et d'être écarté de l'effectif de l'équipe première pour les derniers mois de la saison. Le contrat de l'attaquant belge expire en juin 2027 ; son salaire s'élève à environ 6,5 millions d'euros nets, plus des primes, et il n'est pas exclu que, si la situation ne s'arrange pas, Lukaku quitte Naples un an avant la fin de son contrat.
LE CALVAIRE DE LUKAKU
Après sa blessure cet été, Lukaku avait envisagé de se faire opérer, mais il a finalement préféré suivre un traitement non chirurgical qui ne lui a permis de revenir à la compétition qu'à la fin du mois de janvier : il a disputé les dix dernières minutes du match contre la Juventus sans jamais avoir été titularisé cette saison ; son premier – et unique – but est survenu fin février contre Vérone, un but décisif pour la victoire finale. Au total, cette saison, Lukaku a disputé 7 matches toutes compétitions confondues, Ligue des champions et Coupe d'Italie comprises.