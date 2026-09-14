Un autre ancien joueur de Liverpool ayant autrefois disputé une finale de Ligue des champions, Dietmar Hamann, n’est pas aussi convaincu que Wirtz aura plus que quelques mois pour prouver sa valeur.

L’ancien international allemand a déclaré à GOAL au sujet de son compatriote : « Il doit commencer à bien jouer. Il doit commencer à peser sur le match. Je pense que c’est un joueur qui flotte. Il n’a probablement pas ce respect de la part des autres joueurs qui fait que, parfois, il peut peut-être arrêter de défendre, parce que je pense qu’il faut lui donner certaines libertés et une certaine liberté de mouvement, avec des joueurs qui récupèrent le ballon pour lui. Et les joueurs ne voient pas d’inconvénient à le faire si, quand il touche le ballon 10 fois, il se passe quelque chose six, sept ou huit fois. Ce n’est tout simplement pas le cas.

« Maintenant, il travaille très dur dans le repli défensif. Je pense que, parfois, il en fait trop. Il veut aider l’équipe parce qu’il voit qu’il peut influencer le match offensivement. Donc je pense que l’équilibre dans son jeu n’a pas été bon, mais il n’obtiendra le respect des joueurs que lorsqu’il commencera à influencer le jeu vers l’avant. Il n’est pas là pour récupérer des ballons, il est là pour offrir des buts et marquer des buts.

« Je pense qu’il n’y a eu qu’une poignée de matches où il a fait ça la saison dernière. Et ce n’est tout simplement pas suffisant. Et évidemment, tout le monde parle de la dimension physique de la Premier League. Oui, c’est plus physique. Et certains des meilleurs joueurs ont mis du temps à s’adapter. Je pense que [Juan Sebastian] Veron est arrivé avec la réputation du meilleur milieu de terrain. Je pense qu’il a tenu une saison avant de repartir en Italie. Donc certains n’y arrivent tout simplement pas ou ne veulent pas le faire.

« Et évidemment, plus ça dure maintenant, parce que j’ai dit lors des deux ou trois premiers mois : laissez-lui du temps. J’ai dit qu’il était trop bon pour échouer. Mais une fois passé Noël, j’ai dit : je ne pense plus qu’il va y arriver, parce que cela dure trop longtemps maintenant. Parce que les attentes ne diminuent pas.

« Je pense que s’il ne commence pas à bien jouer, je pense que s’il ne commence pas à influencer les matches au cours des trois ou quatre prochaines semaines, je pense qu’au moment où nous aurons cette trêve internationale, qui est plus longue cette année, nous aurons beaucoup de bruit médiatique, beaucoup de discussions sur le fait de savoir si le club aurait dû l’acheter, ce qui est évidemment trop tard parce qu’il est là. Et peut-être qu’il se dira : “bon, peut-être que ce n’est pas pour moi”.

« Je pense qu’il va se passer quelque chose parce que, pour un joueur de cette envergure, de ce statut, vu le montant qu’il a coûté, ce n’est tout simplement pas suffisant. Il faut trouver une solution d’une manière ou d’une autre, peut-être même en hiver, si les choses ne s’améliorent pas. »