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Pourquoi Liverpool ne sera pas « rapide à vendre » Florian Wirtz malgré les difficultés de la star à 116 M£, alors qu’un ancien des Reds soutient le meneur de jeu allemand et le voit « réussir »
Wirtz a inscrit sept buts lors de sa première saison à Liverpool
Wirtz a eu du mal à s’adapter au football anglais, et la forme qu’il avait affichée avec le Bayer Leverkusen champion de Bundesliga s’est avérée difficile à reproduire.
Il a signé sept buts et autant de passes décisives lors de sa première saison à Anfield, mais on en attendait bien davantage après avoir dépassé les 20 contributions lors de chacune de ses deux dernières saisons en Allemagne.
Des questions se posent déjà quant à savoir si le joueur de 23 ans, qui a également vécu une Coupe du monde 2026 difficile en Amérique du Nord, peut devenir le joueur que Liverpool pense qu’il est et dont le club a besoin. L’étincelle n’a pas encore été ravivée en ce début de saison 2026-2027.
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Liverpool pourrait-il s’ouvrir aux offres ?
Des décisions difficiles pourraient devoir être prises dans un avenir pas si lointain, la valeur de Wirtz ne pouvant aller que dans une seule direction si son malaise actuel se poursuit. Liverpool pourrait-il s’ouvrir aux offres en 2027 ?
Lorsque cette question a été posée à Pennant, l’ancien ailier de Liverpool, qui s’exprimait avec l’aimable concours de NetBet Casino, a déclaré à GOAL : « C’est une grande saison pour Wirtz. Évidemment, on lui accorde le bénéfice du doute, parce qu’il arrive dans un nouveau championnat et qu’il doit s’habituer à une nouvelle équipe.
« On a déjà vu par le passé des joueurs mettre une saison et demie avant de vraiment trouver leurs marques et de se lancer. Donc oui, c’est une grande saison. Un nouvel entraîneur est arrivé, donc il doit maintenant s’adapter à un nouveau style de jeu. Est-ce que cela va être un contretemps ou non ? Mais je pense que beaucoup de regards seront tournés vers Wirtz cette saison.
« C’est un bon joueur, indépendamment de ce qui s’est passé et de son indemnité de transfert. Je pense qu’il peut encore progresser, mais s’il ne se montre pas à la hauteur de ce qu’il faisait au Bayer Leverkusen… Je ne pense pas qu’ils seront si rapides à le vendre, parce qu’il faut ce genre de joueurs dans ton effectif, dans ton équipe, et plus tu as de profondeur d’effectif, plus tu en tires des bénéfices. Je suis sûr qu’il va finir par réussir. »
Combien de temps sera accordé à Wirtz pour faire ses preuves
Un autre ancien joueur de Liverpool ayant autrefois disputé une finale de Ligue des champions, Dietmar Hamann, n’est pas aussi convaincu que Wirtz aura plus que quelques mois pour prouver sa valeur.
L’ancien international allemand a déclaré à GOAL au sujet de son compatriote : « Il doit commencer à bien jouer. Il doit commencer à peser sur le match. Je pense que c’est un joueur qui flotte. Il n’a probablement pas ce respect de la part des autres joueurs qui fait que, parfois, il peut peut-être arrêter de défendre, parce que je pense qu’il faut lui donner certaines libertés et une certaine liberté de mouvement, avec des joueurs qui récupèrent le ballon pour lui. Et les joueurs ne voient pas d’inconvénient à le faire si, quand il touche le ballon 10 fois, il se passe quelque chose six, sept ou huit fois. Ce n’est tout simplement pas le cas.
« Maintenant, il travaille très dur dans le repli défensif. Je pense que, parfois, il en fait trop. Il veut aider l’équipe parce qu’il voit qu’il peut influencer le match offensivement. Donc je pense que l’équilibre dans son jeu n’a pas été bon, mais il n’obtiendra le respect des joueurs que lorsqu’il commencera à influencer le jeu vers l’avant. Il n’est pas là pour récupérer des ballons, il est là pour offrir des buts et marquer des buts.
« Je pense qu’il n’y a eu qu’une poignée de matches où il a fait ça la saison dernière. Et ce n’est tout simplement pas suffisant. Et évidemment, tout le monde parle de la dimension physique de la Premier League. Oui, c’est plus physique. Et certains des meilleurs joueurs ont mis du temps à s’adapter. Je pense que [Juan Sebastian] Veron est arrivé avec la réputation du meilleur milieu de terrain. Je pense qu’il a tenu une saison avant de repartir en Italie. Donc certains n’y arrivent tout simplement pas ou ne veulent pas le faire.
« Et évidemment, plus ça dure maintenant, parce que j’ai dit lors des deux ou trois premiers mois : laissez-lui du temps. J’ai dit qu’il était trop bon pour échouer. Mais une fois passé Noël, j’ai dit : je ne pense plus qu’il va y arriver, parce que cela dure trop longtemps maintenant. Parce que les attentes ne diminuent pas.
« Je pense que s’il ne commence pas à bien jouer, je pense que s’il ne commence pas à influencer les matches au cours des trois ou quatre prochaines semaines, je pense qu’au moment où nous aurons cette trêve internationale, qui est plus longue cette année, nous aurons beaucoup de bruit médiatique, beaucoup de discussions sur le fait de savoir si le club aurait dû l’acheter, ce qui est évidemment trop tard parce qu’il est là. Et peut-être qu’il se dira : “bon, peut-être que ce n’est pas pour moi”.
« Je pense qu’il va se passer quelque chose parce que, pour un joueur de cette envergure, de ce statut, vu le montant qu’il a coûté, ce n’est tout simplement pas suffisant. Il faut trouver une solution d’une manière ou d’une autre, peut-être même en hiver, si les choses ne s’améliorent pas. »
- GOAL
Calendrier de Liverpool 2026-27 : matchs de coupe pour Liverpool, toujours invaincu
Wirtz est de nouveau resté muet sur le plan des contributions offensives, comme le reste de ses coéquipiers, puisque Liverpool a été tenu en échec par Fulham sur un terne 0-0 lors de son dernier match de Premier League.
Le nouvel entraîneur Andoni Iraola n’a toujours pas subi de défaite en compétition depuis le début de son mandat, avant un duel du troisième tour de la Carabao Cup contre Tottenham mardi, mais n’a pris que six points en quatre matches cette saison et a besoin que ses recrues à prix d’or commencent à donner leur pleine mesure.
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