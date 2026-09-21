Getty/GOAL
Traduit par
Pourquoi Liverpool n’a pas gaspillé ses fonds de transfert pour un remplaçant direct de Mohamed Salah, Danny Murphy expliquant la décision de ne pas recruter un ailier droit de métier
Barcola, Gakpo, Ngumoha et Munoz préfèrent le côté gauche
Bradley Barcola a été la recrue la plus onéreuse sur les bords de la Mersey avant la dernière date limite, l’international français vainqueur de la Ligue des champions ayant été arraché au Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert de 123 millions de livres sterling (165 M$).
Lui, ainsi que Cody Gakpo, Rio Ngumoha et Victor Munoz, préférerait évoluer sur le flanc gauche. Andoni Iraola doit faire preuve de créativité dans ses choix d’équipe pendant que quelqu’un comble le vide laissé par les 257 buts de Salah.
- Getty/GOAL
Liverpool a été associé à Minteh et Sarr
Des successeurs potentiellement adaptés au double vainqueur de la Premier League auraient été identifiés, des offres ayant été soumises pour Yankuba Minteh de Brighton et la star de Crystal Palace Ismaila Sarr, mais aucun accord n’a été trouvé avec des rivaux nationaux.
Plutôt que de dépenser de l’argent à la hâte pour les options C, D ou E, Liverpool a choisi de prendre son temps, de faire avec l’effectif à sa disposition et de réévaluer la situation en janvier. C’est considéré comme la meilleure approche pour le moment.
Pourquoi Liverpool n’a pas recruté de successeur à Salah
L’ancien milieu des Reds Murphy, qui s’exprimait avec l’aimable concours de Snabbare, a expliqué à GOAL que l’effectif d’Iraola était resté légèrement déséquilibré en ce qui concerne les ailiers : « Je pense qu’il y a eu beaucoup de rumeurs autour de tentatives pour faire venir Minteh et Sarr, qui sont évidemment davantage des joueurs de côté droit, donc ils en sont forcément conscients.
« Mais je pense que, pour un club, il y a quelque chose à dire sur le fait de ne pas acheter ou faire venir quelqu’un juste pour combler un vide. Si vous avez déjà là des footballeurs talentueux et intelligents capables de jouer de ce côté, parce que j’ai vu Barcola jouer à droite, je pense que Gakpo a l’intelligence pour le faire, je pense qu’il marquera des buts à ce poste. Il a d’ailleurs délivré une très belle passe décisive depuis cette position, je crois, lors du match contre Forest en partant du côté droit.
« Donc ils ont probablement regardé ce qu’ils avaient déjà quand ils n’ont pas pu obtenir Sarr ou Minteh et se sont dit : “vous savez quoi, ne nous précipitons pas pour faire venir quelqu’un qui ne correspond pas tout à fait aux critères”. Donc je le comprends.
« On n’obtient pas toujours ce qu’on veut pendant un mercato. On ne peut pas se laisser prendre en otage et surpayer des joueurs simplement parce qu’on en a désespérément besoin, parce qu’ils ont dépensé beaucoup d’argent.
« Donc, dans l’idéal, on voudrait un joueur plus orthodoxe sur le côté droit, je suis d’accord avec ça, mais au final, est-ce que je pense qu’ils ont assez pour l’instant avec Munoz, qui a montré des choses de ce côté, et Gakpo peut y jouer, voire même Barcola ? Je pense qu’ils en ont assez. »
- Getty
Liverpool reste invaincu lors de la campagne 2026-2027
Gakpo, Ngumoha, Munoz et Barcola ont tous évolué à droite à certains moments en ce début de saison 2026-2027. C’est depuis cette position, avec une accélération le long de la ligne de touche puis un centre à ras de terre dans la surface qui a semé le trouble, que l’international néerlandais Gakpo a servi Alexander Isak pour le but de la victoire de Liverpool à Bournemouth.
Il se peut que l’intérêt se ravive pour des joueurs comme Minteh et Sarr, soit au début de l’année 2027, soit l’été prochain, alors qu’ils seraient tous les deux désireux de rejoindre Anfield. Liverpool est toutefois toujours invaincu cette saison en Premier League, en Ligue des champions et en Carabao Cup, si bien que le recrutement d’un « nouveau Salah » n’est pas devenu une priorité urgente de première importance.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles