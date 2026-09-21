Pourquoi Liverpool n’a pas gaspillé ses fonds de transfert pour un remplaçant direct de Mohamed Salah, Danny Murphy expliquant la décision de ne pas recruter un ailier droit de métier

L’ancien milieu des Reds Murphy, qui s’exprimait avec l’aimable concours de Snabbare, a expliqué à GOAL que l’effectif d’Iraola était resté légèrement déséquilibré en ce qui concerne les ailiers : « Je pense qu’il y a eu beaucoup de rumeurs autour de tentatives pour faire venir Minteh et Sarr, qui sont évidemment davantage des joueurs de côté droit, donc ils en sont forcément conscients.

« Mais je pense que, pour un club, il y a quelque chose à dire sur le fait de ne pas acheter ou faire venir quelqu’un juste pour combler un vide. Si vous avez déjà là des footballeurs talentueux et intelligents capables de jouer de ce côté, parce que j’ai vu Barcola jouer à droite, je pense que Gakpo a l’intelligence pour le faire, je pense qu’il marquera des buts à ce poste. Il a d’ailleurs délivré une très belle passe décisive depuis cette position, je crois, lors du match contre Forest en partant du côté droit.

« Donc ils ont probablement regardé ce qu’ils avaient déjà quand ils n’ont pas pu obtenir Sarr ou Minteh et se sont dit : “vous savez quoi, ne nous précipitons pas pour faire venir quelqu’un qui ne correspond pas tout à fait aux critères”. Donc je le comprends.

« On n’obtient pas toujours ce qu’on veut pendant un mercato. On ne peut pas se laisser prendre en otage et surpayer des joueurs simplement parce qu’on en a désespérément besoin, parce qu’ils ont dépensé beaucoup d’argent.

« Donc, dans l’idéal, on voudrait un joueur plus orthodoxe sur le côté droit, je suis d’accord avec ça, mais au final, est-ce que je pense qu’ils ont assez pour l’instant avec Munoz, qui a montré des choses de ce côté, et Gakpo peut y jouer, voire même Barcola ? Je pense qu’ils en ont assez. »