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Pourquoi Liverpool est prêt à renoncer à une indemnité de transfert de 20 millions de livres sterling pour Mohamed Salah ! John Barnes, légende des Reds, explique son départ en tant que joueur libre
Lorsqu'il a été annoncé que Salah allait quitter Liverpool
Ce contrat n'avait été signé qu'en avril 2025 et visait à maintenir Salah dans son environnement actuel jusqu'à l'été 2027. Ces termes sont désormais raccourcis, les deux parties ayant convenu d'une séparation à l'issue de la saison en cours.
Salah a connu une saison inhabituellement difficile, n'ajoutant que 10 buts à son total pour Liverpool, qui s'élève désormais à 255 buts en 435 apparitions. Il n'a inscrit que cinq buts en Premier League cette saison, ce qui l'a conduit à passer régulièrement sur le banc.
C'est lors d'une de ces pauses forcées loin du onze de départ des Reds que Salah a lancé une attaque explosive à l'encontre du club. Les spéculations sur son départ se sont alors intensifiées, et il a été annoncé fin mars qu'un départ imminent avait été approuvé.
Cette révélation a suscité quelques sourcils froncés, car la superstar égyptienne allait pouvoir partir sans contrepartie financière, alors qu’il semblait y avoir suffisamment d’intérêt – avec des équipes de la Pro League saoudienne et de la MLS prêtes à conclure un accord – pour qu’un transfert payant soit exigé.
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Pourquoi Liverpool laisse-t-il Salah partir en tant que joueur libre ?
Barnes a toutefois expliqué à GOAL – lors d’une intervention en collaboration avec OLBG – pourquoi Salah se retrouve mis à l’écart. Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris qu’un transfert gratuit lui ait été accordé, l’icône de Liverpool a répondu : « Eh bien, non, car encore une fois, il va bientôt avoir 35 ans. S'il ne part pas libre, vont-ils le garder et lui verser tout cet argent alors qu'ils pourraient l'utiliser pour recruter quelqu'un d'autre ? De toute façon, on n'obtient pas de gros montant de transfert pour un joueur de 34 ou 35 ans. Je ne pense donc pas que ce soit surprenant.
« Oui, on pourrait obtenir 20 millions, peu importe le montant. Mais dans l’ensemble, quand on parle de 20 millions de livres ou de réduire la masse salariale de 400 000 livres par semaine pour en faire autre chose, non, je ne pense pas qu’ils voudraient nécessairement insister là-dessus. »
Y aurait-il eu un marché pour Salah lors du mercato estival ?
L'ancien directeur général de Liverpool, Christian Purslow, a laissé entendre que le club n'aurait pas pu trouver d'acheteur pour Salah s'il avait exigé une indemnité de transfert. Il a expliqué au podcast « The Football Boardroom » pourquoi une relation de travail autrefois fructueuse touchait soudainement à sa fin : « Il y a sans doute de nombreuses raisons à cela, mais la dure réalité, c'est que la forme de Mo Salah a chuté de manière spectaculaire.
« C'est élégant et intelligent, et cela découle d'un fait évident : après la fameuse dispute, au cours de laquelle Mo a pour ainsi dire mis Arne Slot au pied du mur. Ce fut une dispute très grave et nous avions dit à l'époque qu'elle risquait de mener à une sorte de divorce. C'est l'équivalent footballistique d'un divorce sans faute. Cela convient aux deux parties.
« Quant à ce qui s’est passé entre cette dispute et aujourd’hui, je pense que l’on peut conclure sans risque de se tromper que Liverpool se serait tourné vers le marché des transferts pour trouver une issue à une situation très compliquée avec Mo.
« Je soupçonne qu’ils ont constaté, peut-être à leur grande surprise, qu’il n’y avait pas de marché pour Mo : personne n’allait acheter un joueur dont le contrat expirait dans 18 mois pour des millions et des millions de livres.
« La dure réalité est qu’un joueur de l’âge de Mo, dont la forme a baissé, qui suscite des interrogations en permanence mais certainement de manière significative cette saison, et qui touche plus de 300 000 livres par semaine, n’avait pas de marché de transfert où il gagnerait le même montant ou plus et où Liverpool serait payé des millions de livres pour le libérer.
« Les deux critères dans le football d’élite sont le salaire, l’âge et le profil. Il existe un nombre infime de footballeurs mégastars qui ont été transférés pour des sommes colossales alors qu’ils avaient la trentaine bien avancée. Cristiano Ronaldo en est un, et les gens espéraient que Salah serait un autre Ronaldo. »
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Quelle sera la prochaine étape pour la superstar égyptienne Salah ?
Salah n'a pas encore décidé où il évoluera en club la saison prochaine ; il doit d'abord mener Liverpool jusqu'au titre en FA Cup et en Ligue des champions avant de prendre la tête de son équipe nationale lors de la Coupe du monde 2026.
Des offres sont prêtes à être présentées aux quatre coins du monde – des États-Unis au Moyen-Orient en passant par les principales divisions européennes – et Salah, qui fêtera ses 34 ans en juin, devrait prolonger sa carrière déjà riche en distinctions de plusieurs années encore.