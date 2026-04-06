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Muhammad Zaki

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Pourquoi Lionel Messi est-il considéré comme le meilleur de tous les temps ? L'icône de l'Argentine et de l'Inter Miami qualifiée d'« imparable » par la superstar de Formule 1 Max Verstappen

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Max Verstappen, quadruple champion du monde de Formule 1, vient s'ajouter à la longue liste des icônes du sport émerveillées par le génie de Lionel Messi sur le terrain. Le pilote Red Bull estime que le maestro argentin de l'Inter Miami possède une capacité unique à lire le jeu, qui rend la préparation tactique presque inutile.

  • Verstappen souligne le génie unique de Messi

    Verstappen n'a jamais caché son admiration pour les performances d'élite, et le Néerlandais estime que Messi évolue à un niveau qui défie toute logique défensive traditionnelle. En évoquant la carrière légendaire de la star de l'Inter Miami, le pilote de Formule 1 âgé de 28 ans a souligné que le huit fois vainqueur du Ballon d'Or ne s'appuie pas sur les qualités physiques dont la plupart des joueurs modernes ont besoin pour se démarquer.

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  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Un moment à couper le souffle de la Coupe du monde

    « Il sait lire le jeu », a déclaré Verstappen. « On voit beaucoup de joueurs qui ont besoin de courir, qui doivent se placer pour marquer. Lui, il peut marquer de n’importe où, à n’importe quel moment, et on croit pouvoir le contrer, mais c’est impossible. On ne peut pas l’arrêter. Il marque dès qu’il saisit l’occasion. On ne peut tout simplement pas le contrer. »

    Pour illustrer son propos, Verstappen a évoqué un moment magique de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Lors du quart de finale très disputé entre l’Argentine et les Pays-Bas, Messi a délivré une passe en profondeur sensationnelle sans regarder pour servir Nahuel Molina qui a ouvert le score, un jeu qui a laissé toute la défense néerlandaise sur le carreau. « Le ballon qu’il a joué contre les Pays-Bas lors de la dernière Coupe du monde, on ne peut pas le défendre », a déclaré Verstappen à propos de la défaite de son pays face à une Argentine inspirée par Messi.

  • Messi contre Ronaldo : le verdict de Verstappen

    Dans le débat de longue date opposant Messi à Cristiano Ronaldo, Verstappen a déjà refusé de désigner un favori définitif, préférant mettre en avant les qualités distinctes qui font la grandeur des deux joueurs. Si le quadruple champion de F1 reconnaît le talent naturel supérieur de l'ancien joueur du FC Barcelone, il voue un respect tout aussi grand à l'incroyable dévouement et au physique de la légende portugaise.

    « Ils sont très différents, je ne peux donc pas choisir », avait déclaré Verstappen lorsqu'on lui avait demandé de comparer les deux icônes. « Je trouve impossible de choisir car je pense que Messi a plus de talent que Cristiano, mais Cristiano a travaillé incroyablement dur et est resté dans une forme physique incroyable. »

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    La quête des 1 000 buts en carrière et la question de la Coupe du monde

    Alors que Messi continue de briller tant en club qu'en sélection, les questions concernant sa longévité et la possibilité qu'il franchisse le cap des 1 000 buts se multiplient. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni estime que ce chiffre magique est tout à fait envisageable si son capitaine reste motivé, déclarant lors d'une récente interview : « Il pourrait atteindre les 1 000 buts, il faudra voir combien de temps il continuera à jouer. Le fait est qu'il doit avoir envie de continuer. J'espère qu'il le fera, car il est heureux sur le terrain et nous voulons tous le voir jouer. »

    Scaloni se montre également très optimiste quant à la possibilité que Messi mène l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026, ajoutant : « Ce sera un privilège si Leo décide de jouer la Coupe du monde. Nous voulons tous qu’il en profite et nous l’aidons à se sentir bien. Il veut la même chose que nous, maintenant il est plus détendu car il a déjà remporté une Coupe du monde. Son envie d’être là et de partager ce moment est bien présente, nous verrons ce qu’il décidera de faire et nous le soutiendrons. »

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