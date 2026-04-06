Pourquoi Lionel Messi est-il considéré comme le meilleur de tous les temps ? L'icône de l'Argentine et de l'Inter Miami qualifiée d'« imparable » par la superstar de Formule 1 Max Verstappen

« Il sait lire le jeu », a déclaré Verstappen. « On voit beaucoup de joueurs qui ont besoin de courir, qui doivent se placer pour marquer. Lui, il peut marquer de n’importe où, à n’importe quel moment, et on croit pouvoir le contrer, mais c’est impossible. On ne peut pas l’arrêter. Il marque dès qu’il saisit l’occasion. On ne peut tout simplement pas le contrer. »

Pour illustrer son propos, Verstappen a évoqué un moment magique de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Lors du quart de finale très disputé entre l’Argentine et les Pays-Bas, Messi a délivré une passe en profondeur sensationnelle sans regarder pour servir Nahuel Molina qui a ouvert le score, un jeu qui a laissé toute la défense néerlandaise sur le carreau. « Le ballon qu’il a joué contre les Pays-Bas lors de la dernière Coupe du monde, on ne peut pas le défendre », a déclaré Verstappen à propos de la défaite de son pays face à une Argentine inspirée par Messi.