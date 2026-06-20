Pourquoi les supporters écossais ont hué Achraf Hakimi, la star du Maroc et du PSG, lors de la défaite en Coupe du monde

Les sifflets répétés visant Hakimi ont interpellé l’équipe de diffusion britannique, qui a souligné ces perturbations durant la retransmission télévisée. En cabine, le co-commentateur Ally McCoist a lancé sur ITV : « Je ne sais pas exactement ce qu’Hakimi a fait pour énerver les locaux, mais il a bien fait quelque chose. »

Le joueur, qui clame son innocence dans l’affaire d’agression présumée impliquant une femme de 24 ans, a publié avant la rencontre un message sur X : « J’attends ce procès depuis le premier jour. Et maintenant, je l’attends avec impatience. Je vais enfin pouvoir m’exprimer. »