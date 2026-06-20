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Pourquoi les supporters écossais ont hué Achraf Hakimi, la star du Maroc et du PSG, lors de la défaite en Coupe du monde
L’accueil est hostile et retentissant
Le capitaine des Lions de l’Atlas a été la cible de sifflets de plus en plus nourris de la part de la bruyante « Tartan Army » presque à chaque fois qu’il a touché le ballon à Foxborough. Le niveau sonore a encore monté d’un cran lors d’un corner à la 20e minute, avant d’atteindre son paroxysme lorsqu’il a commis une faute sur Kieran Tierney pour couper une contre-attaque dangereuse juste avant la mi-temps. Cette hostilité dans les tribunes faisait suite à la confirmation officielle, vendredi, que le défenseur sera jugé pour des accusations de viol liées à un incident présumé survenu en février 2023.
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Selon nos informations, McCoist n’a pas encore pris connaissance du procès impliquant Hakimi.
Les sifflets répétés visant Hakimi ont interpellé l’équipe de diffusion britannique, qui a souligné ces perturbations durant la retransmission télévisée. En cabine, le co-commentateur Ally McCoist a lancé sur ITV : « Je ne sais pas exactement ce qu’Hakimi a fait pour énerver les locaux, mais il a bien fait quelque chose. »
Le joueur, qui clame son innocence dans l’affaire d’agression présumée impliquant une femme de 24 ans, a publié avant la rencontre un message sur X : « J’attends ce procès depuis le premier jour. Et maintenant, je l’attends avec impatience. Je vais enfin pouvoir m’exprimer. »
Un but inscrit tôt dans le match a permis d’assurer la victoire.
Au-delà des polémiques hors du terrain, le Maroc a pratiquement assuré sa place en seizièmes de finale grâce à Ismaël Saibari, qui a donné l’avantage aux Lions de l’Atlas après seulement 69 secondes de jeu. Ce but a permis au milieu de terrain d’égaler le recordde Mohamed Salah, qui avait marqué lors de ses deux premières apparitions en Coupe du monde. Ce résultat a brièvement propulsé le Maroc en tête du groupe C, mais il a ensuite glissé à la deuxième place, à la différence de buts, après la victoire 3-0 du Brésil face à Haïti quelques heures plus tard.
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Derniers matchs décisifs de la phase de poules
Le Maroc se rendra à Atlanta mercredi pour affronter Haïti ; un simple point lui suffira pour valider mathématiquement son billet pour la phase à élimination directe. Dans le même temps, l’Écosse voyagera à Miami pour un rendez-vous périlleux avec le Brésil, actuel leader du groupe. Les hommes de Steve Clarke devront toutefois montrer plus d’efficacité face à la Seleção, eux qui n’ont pas réussi à transformer leur domination en seconde période en but égalisateur lors de leur dernière sortie contre les Marocains.