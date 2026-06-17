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Pourquoi les supporters des Rangers maudissent Jürgen Klopp, l’ex-manager de Liverpool auquel on impute un rôle dans le changement d’entraîneur à Ibrox
C’est la relation avec Jürgen Klopp qui aurait précipité le départ de Rohl.
Peu de personnes à Ibrox l’avaient anticipé, mais l’ancien entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a joué un rôle déterminant dans la décision de Rohl de quitter les Rangers. Passé d’Anfield à un poste de directeur du football mondial chez Red Bull, l’Allemand aurait utilisé son influence pour convaincre le joueur de 37 ans de s’engager en Autriche.
L’ancien directeur général d’Aberdeen, Keith Wyness, a confirmé que les échanges entre les deux Allemands avaient été déterminants. « J’ai toujours pensé que les Rangers avaient eu raison de soutenir Rohl lors de l’affaire James Tavernier, a-t-il déclaré à Football Insider. Je pensais qu’il avait les qualités de leader et qu’il montrait des signes de compréhension quant à la manière dont il allait construire l’avenir du club. Pour moi, c’est un coup dur. J’avais même entendu des rumeurs selon lesquelles Klopp serait intervenu pour lui parler d’un transfert à Salzbourg. »
Wyness fait référence au conflit entre Rohl et Tavernier qui a éclaté avant le dernier match de la saison, après que le capitaine sortant a refusé la décision de l’entraîneur de le laisser sur le banc pour son dernier match à domicile, ce qui a conduit à son retrait complet de l’équipe et à une dispute publique.
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La pression du « Glasgow fishbowl »
Bien qu’il ait initialement annoncé rester fidèle au projet de reconstruction des Rangers – club qu’il a pris en main en octobre 2025 après avoir signé un contrat de deux ans et demi et mené jusqu’à la troisième place du championnat d’Écosse –, Rohl a finalement été séduit par l’opportunité de rejoindre la sphère Red Bull. Le Red Bull Salzbourg, troisième de la Bundesliga autrichienne la saison passée, lui offre une structure familière et un retour dans un environnement proche de son pays d’origine.
Wyness a également suggéré que le rythme effréné de la vie en Écosse avait pu jouer un rôle dans ce départ soudain. « Nous l’avons déjà constaté : les entraîneurs allemands cherchent souvent à se rapprocher de l’Allemagne dès que l’occasion se présente, et je le comprends, car Glasgow n’est pas une ville où il est facile de s’installer, en raison de la rivalité entre les deux grands clubs. Rohl a peut-être trouvé cela difficile », a-t-il ajouté.
Le conseil d’administration d’Ibrox pris de court
Malgré une fin de saison décevante en championnat, la direction des Rangers aurait confirmé sa confiance en Rohl. Toutefois, son départ soudain pour Salzbourg a contraint le conseil d’administration à se mettre en quête d’un successeur, sous peine de voir les plans de recrutement estival totalement compromis.
Wyness a souligné le manque de continuité que cela engendre à un moment crucial pour le club. « C’est une situation délicate pour les Rangers, car ils comptaient s’en tenir à Rohl et avancer, et voilà qu’il quitte le navire maintenant. C’est un moment où le club avait besoin de stabilité, et il ne l’a pas. Donc, quel que soit le successeur, un point d’interrogation subsiste », a noté l’ancien PDG. L’entraîneur des Hearts, Derek McInnes, apparaît déjà comme l’un des principaux candidats pour prendre les rênes.
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La culture tactique de Rohl et le projet de reconstruction de Salzbourg
Considéré dans toute l’Europe comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football, Rohl apparaît comme le choix idéal pour le Red Bull Salzbourg, déterminé à retrouver sa domination nationale. Ses solides bases tactiques, acquises comme adjoint de Hansi Flick au Bayern Munich puis en équipe d’Allemagne, correspondent exactement à l’expertise que Klopp veut injecter au club pour mener une reconstruction en profondeur.
Cette refonte tactique fait suite à une saison noire pour Salzbourg, qui a conclu le championnat à son plus mauvais classement de l’ère Red Bull et a manqué de se qualifier pour la Ligue des champions.
Derek McInnes prendra sa suite à Ibrox, où il retrouvera l’attaquant Lawrence Shankland après que le duo a mené les Hearts en tête de la Premiership jusqu’à la dernière journée, avant de s’incliner face au Celtic et de voir l’équipe de Martin O’Neill remporter le titre.