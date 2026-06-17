Peu de personnes à Ibrox l’avaient anticipé, mais l’ancien entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a joué un rôle déterminant dans la décision de Rohl de quitter les Rangers. Passé d’Anfield à un poste de directeur du football mondial chez Red Bull, l’Allemand aurait utilisé son influence pour convaincre le joueur de 37 ans de s’engager en Autriche.

L’ancien directeur général d’Aberdeen, Keith Wyness, a confirmé que les échanges entre les deux Allemands avaient été déterminants. « J’ai toujours pensé que les Rangers avaient eu raison de soutenir Rohl lors de l’affaire James Tavernier, a-t-il déclaré à Football Insider. Je pensais qu’il avait les qualités de leader et qu’il montrait des signes de compréhension quant à la manière dont il allait construire l’avenir du club. Pour moi, c’est un coup dur. J’avais même entendu des rumeurs selon lesquelles Klopp serait intervenu pour lui parler d’un transfert à Salzbourg. »

Wyness fait référence au conflit entre Rohl et Tavernier qui a éclaté avant le dernier match de la saison, après que le capitaine sortant a refusé la décision de l’entraîneur de le laisser sur le banc pour son dernier match à domicile, ce qui a conduit à son retrait complet de l’équipe et à une dispute publique.