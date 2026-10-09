Interrogé sur Carter-Vickers et, plus généralement, sur ce qui se passe au « Paradise », l’ancien du Celtic Alan Stubbs, qui s’exprimait en association avec Gambler Media, a confié à GOAL : « Il n’évolue pas à ce niveau.

« Je pense que la saison dernière, il y a eu de très bons aspects dans son jeu et, encore une fois, il s’est blessé, et le Celtic a ressenti son absence quand il n’était pas dans l’équipe. Ça a été une grosse perte. Mais je pense que si vous regardez le Celtic à l’heure actuelle, l’équipe n’évolue pas du tout au niveau que, surtout, les supporters veulent voir.

« Et je pense que cela se reflète dans les deux derniers matches de Old Firm qui viennent d’être joués. Les Rangers ont connu un énorme renouvellement en termes d’effectif. Le Celtic a fait quelques changements et a recruté. Mais pour moi, il y a eu une vraie baisse de qualité au Celtic.

« Et ils avaient les Rangers là où ils le voulaient en termes d’élan vers l’avant et de véritable affirmation de leur autorité. Et pour une raison ou une autre, le Celtic semble toujours dépenser, ou semble dépenser, juste ce qu’il faut. Et on se demande si ce juste minimum ne finira pas par leur revenir en pleine figure. »