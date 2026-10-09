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Pourquoi les rumeurs de transfert en Premier League autour de la star de l'USMNT Cameron Carter-Vickers se sont estompées, alors que l'ancien défenseur central du Celtic adresse un avertissement sur les dépenses aux Bhoys
Carter-Vickers est issu du centre de formation de Tottenham Hotspur
Natif de Southend, Carter-Vickers a intégré le centre de formation de Tottenham à l’âge de 11 ans et a montré suffisamment de potentiel pour disputer des matches de FA Cup et de League Cup avec le club du nord de Londres. Sa voie vers une place régulière en équipe première est toutefois restée bloquée.
Cela l’a conduit à enchaîner plusieurs prêts, dont l’un l’a mené à Glasgow en 2020-2021. Après avoir impressionné au Celtic, un transfert définitif de 6 millions de livres (8 M$) a été conclu. À ce moment-là, il avait déjà honoré ses premières sélections avec l’équipe nationale des États-Unis.
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La star de la Coupe du monde de l’USMNT a suscité des rumeurs de transfert en Premier League
Le plan consistait à s’installer dans des rôles réguliers en club comme en sélection. Le processus avait bien commencé, avec une représentation de l’USMNT à la Coupe du monde 2022 au Qatar, après avoir passé près de trois ans sans la moindre sélection.
Ses performances avec le Celtic ont permis à Carter-Vickers de réintégrer ce groupe, avec des prestations autoritaires mettant en avant la puissance et la passion qu’il possède. Il n’a pas fallu longtemps pour que des rumeurs d’intérêt en provenance de la Premier League fassent surface.
Aucun transfert n’a été validé et, ces derniers temps, le joueur de 28 ans a eu plus de mal à retrouver son meilleur niveau et sa pleine forme physique. Il n’est pas le seul dans ce cas, tandis que beaucoup se demandent pourquoi le Celtic a résisté à toute envie de dépenser davantage pour renforcer son effectif et conserver ce qui a souvent été une avance confortable sur son rival de l’Old Firm, les Rangers.
Pourquoi l’intérêt a-t-il diminué et le Celtic dépense-t-il assez ?
Interrogé sur Carter-Vickers et, plus généralement, sur ce qui se passe au « Paradise », l’ancien du Celtic Alan Stubbs, qui s’exprimait en association avec Gambler Media, a confié à GOAL : « Il n’évolue pas à ce niveau.
« Je pense que la saison dernière, il y a eu de très bons aspects dans son jeu et, encore une fois, il s’est blessé, et le Celtic a ressenti son absence quand il n’était pas dans l’équipe. Ça a été une grosse perte. Mais je pense que si vous regardez le Celtic à l’heure actuelle, l’équipe n’évolue pas du tout au niveau que, surtout, les supporters veulent voir.
« Et je pense que cela se reflète dans les deux derniers matches de Old Firm qui viennent d’être joués. Les Rangers ont connu un énorme renouvellement en termes d’effectif. Le Celtic a fait quelques changements et a recruté. Mais pour moi, il y a eu une vraie baisse de qualité au Celtic.
« Et ils avaient les Rangers là où ils le voulaient en termes d’élan vers l’avant et de véritable affirmation de leur autorité. Et pour une raison ou une autre, le Celtic semble toujours dépenser, ou semble dépenser, juste ce qu’il faut. Et on se demande si ce juste minimum ne finira pas par leur revenir en pleine figure. »
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Calendrier du Celtic 2026-2027 : deux douloureuses défaites dans le derby Old Firm
Le Celtic a abordé la première trêve internationale de la saison 2026-2027 sur fond de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. Deux d’entre elles, en Premiership et en Coupe de la Ligue écossaise, sont survenues contre son grand rival, les Rangers, ce qui a accru la pression sur l’entraîneur très expérimenté Martin O’Neill.
Carter-Vickers, qui peut compter à ses côtés sur l’autre star de l’USMNT Auston Trusty, sait qu’une réaction positive est exigée des champions en titre de Glasgow lorsqu’ils retrouveront les terrains dimanche, avec un déplacement à Motherwell.
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