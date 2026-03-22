Pourquoi les espoirs de Bernardo Silva de finaliser son transfert à Barcelone s'amenuisent alors que le milieu de terrain s'apprête à quitter Manchester City

Une opportunité intéressante s'est présentée au FC Barcelone, mais le journal *Sport* souligne que l'effectif de Hansi Flick compte déjà de nombreux milieux de terrain techniques. Dans ce contexte, les priorités pour le mercato estival seraient un défenseur central et un autre attaquant, le vétéran polonais Robert Lewandowski arrivant en fin de contrat.

Compte tenu des difficultés financières très médiatisées du Barça – auxquelles s’ajoute la reconstruction ambitieuse du Camp Nou –, il n’y aurait « que très peu de marge de manœuvre » en matière de recrutement.

Mendes aurait « clairement indiqué que l’argent n’est pas une priorité pour le moment pour Silva, dont une partie de la famille vit à Barcelone ». Il passe déjà beaucoup de temps dans cette région et cherche simplement à s’y installer définitivement.

Une « offre réduite » serait envisagée par le camp de Silva, mais Barcelone a du mal à déterminer où il s’intégrerait dans son équipe, les options plus jeunes étant déjà privilégiées. Les Blaugrana n’ont pas l’intention de freiner la progression des jeunes stars qui font déjà partie de leur effectif.