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Pourquoi les espoirs de Bernardo Silva de finaliser son transfert à Barcelone s'amenuisent alors que le milieu de terrain s'apprête à quitter Manchester City
Silva prêt à relever un nouveau défi après huit ans à Manchester City
À 31 ans, après huit années fructueuses passées à l'Etihad Stadium, Silva est prêt à relever un nouveau défi. Il a remporté six titres de Premier League, la Ligue des champions et 17 trophées au total depuis son arrivée en Angleterre – et il lui reste encore du temps pour enrichir ce palmarès impressionnant d'ici 2026.
Barcelone s'intéresse depuis longtemps au milieu de terrain portugais, le club catalan ayant même été prêt à débourser une somme d'argent à un moment donné. Il pourrait désormais s'adjuger gratuitement les services d'un joueur qui a fait ses preuves, avec 107 sélections en équipe nationale à son actif.
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Silva a reçu des offres d'Arabie saoudite, d'Italie et du Portugal
Selon le journal espagnol *Sport*, la « priorité de Silva reste de jouer pour le Barça ». Il aurait été proposé aux Blaugrana par l’intermédiaire de son agent, Jorge Mendes. Si Silva souhaite changer de club, « le temps joue contre lui ».
Des propositions auraient été faites par des clubs du Moyen-Orient, connus pour leurs dépenses somptueuses, avec des contrats lucratifs à la clé, tandis que la Juventus souhaiterait faire venir Silva en Serie A. Un retour aux sources, au Benfica, a également été évoqué.
Silva aurait des « doutes » quant à tous ces transferts. Il a clairement indiqué qu’il quitterait la Premier League, n’ayant aucune envie de jouer pour une autre équipe de ce championnat.
Pourquoi des doutes ont été émis quant au transfert de Silva à Barcelone
Une opportunité intéressante s'est présentée au FC Barcelone, mais le journal *Sport* souligne que l'effectif de Hansi Flick compte déjà de nombreux milieux de terrain techniques. Dans ce contexte, les priorités pour le mercato estival seraient un défenseur central et un autre attaquant, le vétéran polonais Robert Lewandowski arrivant en fin de contrat.
Compte tenu des difficultés financières très médiatisées du Barça – auxquelles s’ajoute la reconstruction ambitieuse du Camp Nou –, il n’y aurait « que très peu de marge de manœuvre » en matière de recrutement.
Mendes aurait « clairement indiqué que l’argent n’est pas une priorité pour le moment pour Silva, dont une partie de la famille vit à Barcelone ». Il passe déjà beaucoup de temps dans cette région et cherche simplement à s’y installer définitivement.
Une « offre réduite » serait envisagée par le camp de Silva, mais Barcelone a du mal à déterminer où il s’intégrerait dans son équipe, les options plus jeunes étant déjà privilégiées. Les Blaugrana n’ont pas l’intention de freiner la progression des jeunes stars qui font déjà partie de leur effectif.
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Silva souhaite prendre une décision concernant son avenir avant la Coupe du monde 2026
Un « grand dilemme » se pose désormais et « une décision devra bientôt être prise ». Silva espère que la situation sera réglée avant le coup d’envoi de la Coupe du monde en juin. Il souhaite savoir à quoi s’en tenir avant de rejoindre Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers dans leur quête de gloire mondiale.
Silva est conscient qu’il ne peut pas laisser les autres prétendants dans l’expectative trop longtemps, car les options finiront par disparaître. Le Barça reconnaît que le Portugais apporterait une expérience précieuse à ses rangs, améliorant l’« équilibre » de l’équipe de Flick, mais aucun accord ne pourra être conclu dans l’immédiat.
Cela permet à Silva de rester pleinement concentré sur les efforts de City en cette fin de saison. Le club est toujours en lice pour les titres nationaux en Coupe et en Premier League – avec un retard de neuf points à combler sur le leader, Arsenal.
Alors que Silva attend de savoir si Barcelone va ou non raviver son intérêt pour le recruter, son ancien coéquipier de City, Julian Alvarez, reste une cible de choix pour les Blaugrana et devrait faire l'objet d'une approche officielle qui pourrait le soustraire à l'emprise de l'Atlético de Madrid.
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