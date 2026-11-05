Interrogé sur le fait de savoir si Mane, qui a représenté l’Angleterre chez les moins de 18 ans mais joue désormais pour l’équipe du Portugal des moins de 21 ans, est toujours en passe de devenir une superstar de Premier League, Jarvis, qui s’exprimait dans le cadre de la dernière initiative Midnite Express, qui emmènera les supporters de Wolverhampton à Wrexham avec style ce week-end, a déclaré à GOAL : « C’est drôle, car j’ai accompagné les joueurs du centre de formation de Wolverhampton ces deux dernières années et il était l’un d’eux. Je ne vais pas prétendre que j’ai tout fait ! Je ne l’ai eu que pour une séance, car il traversait une période un peu compliquée concernant son contrat. Je ne crois pas qu’il soit vraiment venu avant que la situation soit réglée.

« Mais c’est un talent exceptionnel. Je pense que ce qui compte le plus avec les jeunes joueurs, c’est que, lorsqu’ils jouent dans une équipe qui ne va pas très bien, comme l’an dernier, lui continuait à très bien jouer. Je pense que c’est parce que, quand on est jeune, on n’a peur de rien.

« Moi-même, en tant que joueur de couloir, j’ai intégré l’équipe première en Championship à 17 ans, alors que nous étions en difficulté. Je n’avais peur de rien. On provoquait ses adversaires et, si on faisait une erreur, ce n’était pas grave. Avoir cette liberté de jouer et de s’exprimer, c’est énorme. Je pense que c’est ce qu’il avait. Et il l’a toujours.

« Mais en Premier League, il avait davantage de temps avec le ballon. Je sais que cela peut paraître bizarre, mais on a davantage de temps avec le ballon : on peut réussir son premier contrôle, se poser, puis faire parler son talent. En revanche, les latéraux sont plus rapides, plus solides et comprennent un peu mieux le jeu, donc il est plus difficile de faire la différence face à eux.

« En Championship, on a moins de temps avec le ballon. Le rythme ne faiblit jamais. Le pressing est haut, l’intensité est élevée, quelqu’un est toujours sur votre dos à vous donner des coups. Il doit donc apprendre et comprendre cela, même s’il reste un excellent joueur. Il est vif, intelligent et réclame constamment le ballon. Il sait le recevoir, il est très à l’aise des deux pieds, il peut tirer et centrer. Mais il doit comprendre que la Championship est une tout autre affaire.

« Je pense que c’est ce qu’il est en train de comprendre et d’apprendre : il n’a pas autant de temps avec le ballon. Le rythme, c’est essentiellement samedi-mardi-samedi-mardi, sans répit. Il faut savoir se gérer. Il faut rester en forme. Il faut continuer à être performant. Et il joue toujours exceptionnellement bien.

« Je n’aime pas m’attarder sur les statistiques, parce qu’il permet constamment à son équipe de remonter le terrain. Quand une équipe est en difficulté, elle a besoin de quelqu’un qui prenne le ballon, remonte le terrain et lui permette de souffler un peu. C’est ce qu’il fait en match et ce qu’il apporte à Wolverhampton.

« Il a peut-être eu beaucoup d’actions qui auraient pu se terminer par une passe décisive, mais le ballon a été dévié, il a rebondi sur lui et ce n’est pas lui qui a marqué. Il y a donc beaucoup de façons de voir les choses, mais il reste un excellent joueur.

« Cette saison sera une excellente occasion pour lui de jouer, espérons-le, semaine après semaine, de prendre du plaisir, de s’exprimer, d’apprendre à accomplir tout le travail difficile dans le repli défensif. Cela fera de lui un bien meilleur joueur et une meilleure personne. »