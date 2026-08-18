Getty
Traduit par
Pourquoi les clubs de Premier League n’ont-ils pas tenté le pari à « 25-30 M£ » sur Troy Parrott ? Une ancienne star de Liverpool soutient son compatriote irlandais, issu de l’académie de Tottenham, pour inscrire « 12 à 14 buts » après un passage prolifique en Eredivisie
Parrott a quitté Tottenham après une série de prêts
Natif de Dublin, Parrott a fait ses débuts chez les professionnels avec Tottenham en 2019, en disputant des matches de Carabao Cup et de Premier League, mais a passé une grande partie des quatre saisons suivantes en prêt à Millwall, Ipswich, MK Dons, Preston North End et Excelsior.
Après avoir inscrit 17 buts aux Pays-Bas lors de la saison 2023-2024, un transfert définitif a été conclu vers Alkmaar à l'été 2024. Il n'avait alors coûté que 6,7 millions de livres sterling (9 millions de dollars), mais vaut désormais nettement plus.
- Getty
Retour gagnant pour l’AZ et triplé historique avec l’Irlande
C’est parce que la cible a été trouvée à 51 reprises par l’AZ en 97 apparitions. Il a aussi endossé un rôle de talisman avec l’Irlande, en inscrivant un triplé historique pour l’Irlande à l’extérieur en Hongrie lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, quelques jours après avoir signé un doublé contre le Portugal de Cristiano Ronaldo.
Les spéculations sur un transfert font rage depuis ce moment-là, mais aucun accord n’a été conclu. Plusieurs équipes en Angleterre ont été annoncées comme intéressées, ainsi que quelques-unes en Espagne et en Italie, mais il reste à voir ce que l’avenir immédiat lui réserve.
Une équipe de Premier League devrait-elle recruter Parrott ?
Interrogé sur le point de savoir si une équipe de Premier League aurait déjà dû prendre un pari calculé sur Parrott, en particulier celles qui ont besoin de buts après être montées dans l’élite, l’ancien international irlandais Houghton, qui s’exprimait auprès de GOAL via Covers, qui recense des offres actuelles comme un code promo Kalshi, a déclaré : « Je vais être honnête avec vous, je pensais qu’il serait parti maintenant. Je pense qu’après ce qu’il a fait en Hollande, ce qu’il a fait pour l’Irlande, quelques clubs se sont penchés sur son cas.
« Une chose qu’on peut dire de lui, c’est qu’il en a bavé. Si vous regardez ce qui lui est arrivé, pour ce jeune prodige qui arrivait, il allait être ceci, cela et le reste. Puis il a été envoyé en prêt. Les choses ne se passaient pas bien pour lui.
« Il s’est réinventé en Hollande. Faire ce qu’il a fait, s’en sortir de la manière dont il l’a fait, il ne l’avait pas il y a deux ou trois ans, mais il l’a maintenant parce qu’il a dû grandir. À bien des égards, il est passé de protégé, de jeune gamin, à homme aujourd’hui. C’est comme ça que je le vois. Il a vraiment mûri.
« Il aime le jeu. Il veut réussir. Donc je suis surpris qu’on n’ait pas davantage parlé de lui. Je sais qu’il y a eu une histoire avec West Ham. Je ne sais pas ce qui s’est passé et cela a capoté dans une certaine mesure.
« Certaines équipes du bas de tableau de Premier League, si vous voulez. Je suis assez surpris qu’aucune d’entre elles n’ait tenté le coup. Je ne connais pas le montant demandé, mais même si vous l’obteniez pour 25 à 30 millions de livres et qu’il vous mettait 12 à 14 buts, cela pourrait suffire à vous maintenir.
« Ce serait une bonne chose à faire, parce que je pense que cette saison va être vraiment difficile pour beaucoup d’équipes. Je vois beaucoup de médiocrité, le championnat s’uniformise un peu plus. Je pense qu’il y a deux ou trois équipes au sommet. Mais après ça, il y a beaucoup d’équipes qui, en ce moment, peuvent battre les autres.
« Mais il vous faut des buteurs, il vous faut quelqu’un capable de mettre le ballon au fond des filets, et c’est ce que Troy a fait. »
- Getty
Alors que le contrat de Parrott expire au milieu des spéculations sur un transfert
Il reste encore trois ans de contrat à Parrott à l’AZ, ce qui signifie que le club n’est soumis à aucune pression immédiate pour se séparer d’un élément de valeur. Il cherchera donc, logiquement, à obtenir l’indemnité de transfert la plus élevée possible.
Un intérêt du Betis Séville, en Liga, a été évoqué, mais il se pourrait qu’une équipe de Premier League tente une offensive tardive pour l’attaquant de 24 ans avant la prochaine date limite, fixée au 1er septembre.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles