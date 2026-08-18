Interrogé sur le point de savoir si une équipe de Premier League aurait déjà dû prendre un pari calculé sur Parrott, en particulier celles qui ont besoin de buts après être montées dans l’élite, l’ancien international irlandais Houghton, qui s’exprimait auprès de GOAL via Covers, qui recense des offres actuelles comme un code promo Kalshi, a déclaré : « Je vais être honnête avec vous, je pensais qu’il serait parti maintenant. Je pense qu’après ce qu’il a fait en Hollande, ce qu’il a fait pour l’Irlande, quelques clubs se sont penchés sur son cas.

« Une chose qu’on peut dire de lui, c’est qu’il en a bavé. Si vous regardez ce qui lui est arrivé, pour ce jeune prodige qui arrivait, il allait être ceci, cela et le reste. Puis il a été envoyé en prêt. Les choses ne se passaient pas bien pour lui.

« Il s’est réinventé en Hollande. Faire ce qu’il a fait, s’en sortir de la manière dont il l’a fait, il ne l’avait pas il y a deux ou trois ans, mais il l’a maintenant parce qu’il a dû grandir. À bien des égards, il est passé de protégé, de jeune gamin, à homme aujourd’hui. C’est comme ça que je le vois. Il a vraiment mûri.

« Il aime le jeu. Il veut réussir. Donc je suis surpris qu’on n’ait pas davantage parlé de lui. Je sais qu’il y a eu une histoire avec West Ham. Je ne sais pas ce qui s’est passé et cela a capoté dans une certaine mesure.

« Certaines équipes du bas de tableau de Premier League, si vous voulez. Je suis assez surpris qu’aucune d’entre elles n’ait tenté le coup. Je ne connais pas le montant demandé, mais même si vous l’obteniez pour 25 à 30 millions de livres et qu’il vous mettait 12 à 14 buts, cela pourrait suffire à vous maintenir.

« Ce serait une bonne chose à faire, parce que je pense que cette saison va être vraiment difficile pour beaucoup d’équipes. Je vois beaucoup de médiocrité, le championnat s’uniformise un peu plus. Je pense qu’il y a deux ou trois équipes au sommet. Mais après ça, il y a beaucoup d’équipes qui, en ce moment, peuvent battre les autres.

« Mais il vous faut des buteurs, il vous faut quelqu’un capable de mettre le ballon au fond des filets, et c’est ce que Troy a fait. »