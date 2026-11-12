Pourquoi les clubs de Premier League intéressés par Khvicha Kvaratskhelia risquent de déchanter sur le marché des transferts malgré les sommes « folles » dont ils disposent pour attirer l’ailier loin du PSG
Kvaratskhelia se remet actuellement d’une blessure au ligament croisé antérieur
Kvaratskhelia n’est pas près de partir, alors qu’il n’en est encore qu’aux premières étapes de sa convalescence après une malencontreuse blessure au ligament croisé antérieur. L’attaquant de 25 ans a subi cette grave blessure au genou lors d’une intervention qui semblait anodine pendant un match de Ligue des champions contre Barcelone.
Il devrait être absent plusieurs mois et devra retrouver sa forme et sa condition physique au terme d’une longue rééducation. Le PSG sera confiant dans sa capacité à accompagner cette superstar humble de son effectif jusqu’à son complet rétablissement.
Le club a vu Kvaratskhelia devenir une star mondiale. L’ancien joueur de Naples, sacré champion de Serie A en Italie, a franchi un nouveau palier depuis son arrivée au Parc des Princes en janvier 2025 pour 80 millions d’euros (67 millions de livres sterling/89 millions de dollars).
Il a inscrit 19 buts toutes compétitions confondues la saison dernière et délivré au moins dix passes décisives. Il a également remporté la Ligue des champions deux fois de suite. Le prix demandé pour son transfert serait désormais probablement bien supérieur à 100 millions de livres sterling (133 millions de dollars).
- Getty/GOAL
De riches clubs de Premier League s’intéressent à un ailier du PSG
Les clubs fortunés d’Angleterre n’auraient aucun mal à réunir cette somme, mais Kvaratskhelia, sous contrat jusqu’en 2029, n’est pas à vendre. Mulumbu le reconnaît. L’ancien milieu du PSG, qui s’exprimait en partenariat avec Parimatch Online Casino, a confié à GOAL, interrogé sur d’éventuelles offres « folles » venues de Premier League : « Je pense que beaucoup de joueurs susciteront de l’intérêt du côté du Royaume-Uni et de la Premier League. Mais depuis que Luis Enrique a signé un nouveau contrat avec le PSG, je pense que ces joueurs resteront longtemps en France. »
Interrogé plus précisément sur la question de savoir si Kvaratskhelia était, avant d’être mis sur la touche, le meilleur ailier gauche du monde, la question de sa supériorité sur des joueurs comme Vinicius Junior et Luis Diaz ayant été soulevée, Mulumbu a ajouté : « La différence entre Kvaratskhelia et ces deux joueurs, c’est qu’il contribue dans les deux phases de jeu. Il revient beaucoup défendre et exerce un pressing. Il n’a simplement pas de chance, car il ne joue pas dans une sélection que les gens peuvent reconnaître comme la meilleure du monde. Mais au PSG, il fait de grandes choses.
« Il a tellement de chance d’avoir eu cette blessure, car je pense qu’il mérite mieux au Ballon d’Or. Je pense que l’an dernier, il faisait partie des trois meilleurs ailiers gauches du monde. »
Comment Doue peut-il se hisser au niveau de Yamal et Olise ?
Le PSG dispose d’une multitude d’options offensives redoutables. Sur l’aile opposée à celle de Kvaratskhelia, Desire Doue s’est imposé comme l’un des espoirs les plus prometteurs de la planète, après avoir remporté le prestigieux Golden Boy en 2025.
Interrogé sur ce que l’international français de 21 ans, rapide et agile, doit faire pour atteindre le niveau de Lamine Yamal et Michael Olise au poste d’ailier droit capable de faire des ravages, Mulumbu a déclaré : « Disons qu’en raison de la configuration et de l’effectif du PSG, Desire Doue n’était pas considéré comme un leader de l’équipe à cause d’Ousmane Dembele. Mais il a montré ces deux dernières années qu’il était très décisif, en marquant, en faisant des passes et en délivrant des passes décisives. Je pense que cette saison, il atteindra le niveau de ces deux joueurs.
« Je pense qu’il a toutes les qualités. Il est talentueux et joue dans une équipe où il n’y avait pas vraiment de grande star comme [Kylian] Mbappe. Depuis le départ de Mbappe, je pense qu’on ne considérait pas vraiment Desire Doue comme un leader. Mais aujourd’hui, je le vois et je le sens, même en équipe de France : il prend les commandes et sera une très grande menace cette saison. »
- Getty
Les vainqueurs de la Ligue des champions disposent d’une multitude d’options offensives
Doue devrait viser les 20 buts sur une même saison, un cap qu’il n’a encore jamais atteint. C’est le niveau qu’atteignent régulièrement les meilleurs joueurs.
Kvaratskhelia est lui aussi tout à fait capable d’atteindre de tels chiffres et compte déjà les jours avant de pouvoir retrouver les terrains, à un moment donné en 2027. Toute marque d’intérêt venue de Premier League, alors qu’Arsenal cherche à recruter un ailier gauche confirmé, devrait être ignorée dans un avenir prévisible.
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