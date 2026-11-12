Kvaratskhelia n’est pas près de partir, alors qu’il n’en est encore qu’aux premières étapes de sa convalescence après une malencontreuse blessure au ligament croisé antérieur. L’attaquant de 25 ans a subi cette grave blessure au genou lors d’une intervention qui semblait anodine pendant un match de Ligue des champions contre Barcelone.

Il devrait être absent plusieurs mois et devra retrouver sa forme et sa condition physique au terme d’une longue rééducation. Le PSG sera confiant dans sa capacité à accompagner cette superstar humble de son effectif jusqu’à son complet rétablissement.

Le club a vu Kvaratskhelia devenir une star mondiale. L’ancien joueur de Naples, sacré champion de Serie A en Italie, a franchi un nouveau palier depuis son arrivée au Parc des Princes en janvier 2025 pour 80 millions d’euros (67 millions de livres sterling/89 millions de dollars).

Il a inscrit 19 buts toutes compétitions confondues la saison dernière et délivré au moins dix passes décisives. Il a également remporté la Ligue des champions deux fois de suite. Le prix demandé pour son transfert serait désormais probablement bien supérieur à 100 millions de livres sterling (133 millions de dollars).