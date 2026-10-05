Pourquoi Leeds a eu raison de prendre le « risque » Dominic Calvert-Lewin sur le marché des transferts, Jimmy Floyd Hasselbaink expliquant aux Whites quand ils pourront commencer à rêver de l’Europe

Thomas Tuchel s’est de nouveau tourné vers DCL, ses performances en club étant devenues impossibles à ignorer. Leeds a recruté le joueur de 29 ans comme agent libre et l’a ramené à ses racines du Yorkshire après la fin d’un passage de neuf ans sur la Merseyside.

Des questions inévitables se sont posées sur la capacité de Calvert-Lewin à rester en forme, compte tenu de ses antécédents de blessures à Everton, mais il a été un modèle de régularité sous les ordres de Daniel Farke. Une telle confiance lui est accordée qu’aucun argent n’a été dépensé pour un autre buteur lors du dernier mercato.

Certains ont remis en question cette réflexion, Leeds prenant le pari que son n°9 évite la table de soins, mais Hasselbaink peut comprendre pourquoi Leeds est prêt à se montrer patient.

L’ancien attaquant de Leeds, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de MrQ, a déclaré à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur la décision de ne pas faire venir un autre attaquant à Elland Road : « C’est un risque. Mais ce qu’ils ont bien fait, c’est la disponibilité de Calvert-Lewin.

« L’autre chose, c’est qu’il faut qu’il y en ait un de disponible qui vous plaise. Et s’il n’y a personne qui vous plaise vraiment, il vaut mieux ne pas aller en chercher un et attendre d’avoir trouvé le bon. Donc on peut voir les choses des deux côtés. »