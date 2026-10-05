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Pourquoi Leeds a eu raison de prendre le « risque » Dominic Calvert-Lewin sur le marché des transferts, Jimmy Floyd Hasselbaink expliquant aux Whites quand ils pourront commencer à rêver de l’Europe
Comment Calvert-Lewin a gagné son retour avec l’Angleterre
Calvert-Lewin a été rappelé chez les Three Lions après avoir entamé la campagne 2026-27 avec quatre buts en sept apparitions en Premier League et en Carabao Cup. Il a inscrit 15 buts toutes compétitions confondues la saison dernière.
Il s’agissait de son meilleur total depuis 2020-21, quand il avait été appelé pour la première fois en sélection. Après avoir intégré l’équipe d’Angleterre et inscrit quatre buts en 11 matches, il a ensuite dû attendre cinq ans avant de retrouver ce groupe. Un rappel lui a été accordé en mars 2026, mais il n’a pas été retenu dans les plans pour la Coupe du monde.
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Leeds a choisi de ne pas recruter un autre attaquant
Thomas Tuchel s’est de nouveau tourné vers DCL, ses performances en club étant devenues impossibles à ignorer. Leeds a recruté le joueur de 29 ans comme agent libre et l’a ramené à ses racines du Yorkshire après la fin d’un passage de neuf ans sur la Merseyside.
Des questions inévitables se sont posées sur la capacité de Calvert-Lewin à rester en forme, compte tenu de ses antécédents de blessures à Everton, mais il a été un modèle de régularité sous les ordres de Daniel Farke. Une telle confiance lui est accordée qu’aucun argent n’a été dépensé pour un autre buteur lors du dernier mercato.
Certains ont remis en question cette réflexion, Leeds prenant le pari que son n°9 évite la table de soins, mais Hasselbaink peut comprendre pourquoi Leeds est prêt à se montrer patient.
L’ancien attaquant de Leeds, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de MrQ, a déclaré à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur la décision de ne pas faire venir un autre attaquant à Elland Road : « C’est un risque. Mais ce qu’ils ont bien fait, c’est la disponibilité de Calvert-Lewin.
« L’autre chose, c’est qu’il faut qu’il y en ait un de disponible qui vous plaise. Et s’il n’y a personne qui vous plaise vraiment, il vaut mieux ne pas aller en chercher un et attendre d’avoir trouvé le bon. Donc on peut voir les choses des deux côtés. »
Farke peut-il mener Leeds vers l’Europe ?
Leeds a été largement salué pour son mercato lors des dernières fenêtres de transfert, le club ayant su dénicher de bonnes affaires en explorant des pistes que ses rivaux nationaux semblaient avoir ignorées. Beaucoup d’énergie et de passion ont été apportées à l’effectif de Farke, sans parler du talent.
Le maintien a été assuré avec de la marge la saison dernière, tandis que Leeds occupe désormais la cinquième place du classement de Premier League avec neuf points au compteur après cinq matches sans défaite. Des discussions ont émergé autour d’un retour du football continental dans le West Yorkshire.
Interrogé sur la poursuite de ce rêve, Hasselbaink, qui a inscrit 42 buts pour Leeds lors de ses deux saisons au club, a ajouté : « Ils ont très bien travaillé sur le recrutement. Vraiment très bien. Ils ont l’air plus forts que l’an dernier. Ils progressent.
« Il est trop tôt pour parler des places UEFA. Je pense qu’ils doivent simplement continuer. Et c’est à 10 matches de la fin que l’on regarde où l’on en est. En attendant, ils doivent rester très, très loin des trois dernières places.
« Ce qu’ils font, c’est que, contrairement au début de la saison dernière, ils ressemblent à une vraie équipe de Premier League. Donc ils construisent, il faut continuer à construire. Et qui sait ? On ne sait jamais. »
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Calendrier de Leeds 2026-2027 : déplacement à Arsenal en prochain rendez-vous
Leeds fait face à l’épreuve la plus difficile de sa campagne 2026-2027 jusqu’à présent en reprenant la Premier League samedi sur la pelouse du champion en titre, Arsenal. Le club espère voir toutes ses stars internationales revenir à Elland Road en pleine possession de leurs moyens.
Cela inclut Calvert-Lewin, qui, après n’avoir disputé que huit minutes en Ligue des nations avec l’Angleterre jusqu’ici, espère jouer un rôle important pour l’Angleterre lors de sa rencontre à domicile contre la Tchéquie, mardi à Wembley.
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