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Pourquoi le « super talent » Emile Smith Rowe n’a-t-il pas franchi un cap ? L’ancien d’Arsenal est cantonné à un rôle de remplaçant à Fulham alors qu’il devrait approcher de son apogée
Smith Rowe a rejoint Fulham dans le cadre d’un transfert de 34 millions de livres sterling
Issu de la légendaire académie de Hale End, Smith Rowe, après quelques prêts, a disputé 115 matches avec Arsenal après s’être imposé chez les seniors. Il a honoré deux sélections avec l’Angleterre en 2021, puis une autre l’année suivante.
La forte concurrence pour les places à Arsenal allait toujours rendre difficile l’obtention d’une place de titulaire, ce qui signifiait que d’autres options ne pouvaient jamais être écartées. Fulham est passé à l’action à l’été 2024 et a bouclé un transfert alors record pour le club de 34 millions de livres sterling (46 M$).
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Le prodige King occupe le poste de n°10 de Fulham
Smith Rowe a démarré de manière assez prometteuse avec Fulham et approche des 90 apparitions pour le club toutes compétitions confondues, mais il n’a inscrit que trois buts en première division la saison dernière et s’est parfois retrouvé à reculer dans la hiérarchie.
Le prodige adolescent Josh King le devance actuellement, et comme il n’y a qu’un nombre limité de joueurs créatifs pouvant être intégrés dans une même équipe, toutes ses minutes en Premier League en 2026-2027 sont donc venues du banc.
Devait-on attendre davantage de Smith Rowe ?
Serait-il juste de dire que Smith Rowe n’a pas répondu aux attentes suscitées par le potentiel qu’il avait montré à Arsenal ? Lorsque cette question a été posée à Murphy, l’ancien joueur de Fulham, qui s’exprimait en association avec Snabbare, a déclaré à GOAL : « Je pense que c’est tout à fait juste, parce qu’on parle d’un immense talent, d’un footballeur intelligent.
« Et ce qui me surprend, je les regarde beaucoup, j’ai aussi commenté leurs matches en direct l’an dernier, c’est qu’à chaque fois que je l’ai vu jouer, il a réellement un impact sur le match. Il se crée des occasions et fait de très bonnes choses.
« Je comprends que certains disent que c’est un numéro 10, si vous voulez, et que Josh King est ce jeune prodige, un immense talent. Mais Josh King ne jouait pas toujours lui-même la saison dernière quand Emile Smith Rowe ne jouait pas. Et il y a quelque chose que les entraîneurs ne voient pas ou n’apprécient pas.
« Je ne sais pas si c’est lié à son investissement à l’entraînement, à sa capacité à tenir les matches sur le plan physique et en termes d’endurance. Je suis vraiment surpris parce qu’à chaque fois que je le vois, il a un impact sur le match.
« J’ai un peu de peine pour lui parce qu’il ne me semble pas manquer d’énergie ni de condition physique. D’après ce que j’entends, il ne semble pas être un mauvais garçon, ni poser problème, ni mal s’entraîner. Il est très difficile de juger quand on ne le voit pas soi-même. Mais je pense qu’il a la qualité pour entrer dans l’équipe. Je pense qu’il leur apporterait quelque chose.
« Et comme je l’ai dit, il est très rare que, lorsque je regarde jouer Emile Smith-Rowe, il n’ait pas d’impact sur le match et ne crée pas d’occasions.
« Mais à l’inverse, ce qu’on peut avancer au début de cette saison, c’est que malgré le mauvais début de Fulham, l’équipe a tout de même plutôt bien attaqué et s’est créé beaucoup d’occasions lors des matches qu’elle a disputés. Je sais qu’ils ont fait 0-0 à Liverpool, mais ils ont quand même semblé dangereux offensivement.
« Donc peut-être qu’il [Alvaro Arbeloa] ne le voit pas comme un joueur de côté et qu’il le considère seulement en concurrence avec Josh King au poste de numéro 10. Mais j’aimerais le voir beaucoup plus souvent, parce que je pense qu’il a beaucoup à offrir. Et je suis aussi surpris que beaucoup de gens qu’il n’ait pas franchi un cap, parce que je pense que c’est un immense talent. »
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Un contrat jusqu’en 2029 donne du temps à Smith Rowe
Smith Rowe a été titulaire lors des deux matches de Fulham en Carabao Cup cette saison, marquant lors d’une victoire 3-0 contre l’AFC Wimbledon et aidant son équipe à décrocher un succès accroché 3-2 au troisième tour sur la pelouse du rival londonien West Ham.
Reste à voir ce que la suite de la saison lui réserve, alors que King, Alex Iwobi et Oscar Bobb sont sollicités pour occuper des postes offensifs derrière un avant-centre. Le temps joue encore en sa faveur et il reste sous contrat jusqu’à l’été 2029.
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