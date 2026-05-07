Selon GiveMeSport, l’intérêt de Manchester United pour Sandro Tonali se heurte à un obstacle de taille : Newcastle ne souhaite pas étudier les offres concernant l’un de ses milieux de terrain clés. L’international italien est au cœur des projets à long terme des Magpies, ce qui rend tout transfert extrêmement complexe cet été. United apprécient ses qualités techniques, son énergie et sa régularité au milieu de terrain.

Les Magpies, qui ne souhaitent pas se séparer de leur milieu de terrain cet été, n’envisagent pas non plus de renforcer un concurrent direct. Conséquence : un transfert dépasserait très probablement le budget prévu par United pour un seul poste, ce qui pousse les Red Devils à se tourner vers des cibles plus réalistes.