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Pourquoi le recrutement de Sandro Tonali s’annonce « impossible » pour Manchester United – mais les Red Devils ont déjà trouvé un accord avec une cible de longue date au milieu de terrain
Newcastle maintient sa position ferme concernant Tonali
Selon GiveMeSport, l’intérêt de Manchester United pour Sandro Tonali se heurte à un obstacle de taille : Newcastle ne souhaite pas étudier les offres concernant l’un de ses milieux de terrain clés. L’international italien est au cœur des projets à long terme des Magpies, ce qui rend tout transfert extrêmement complexe cet été. United apprécient ses qualités techniques, son énergie et sa régularité au milieu de terrain.
Les Magpies, qui ne souhaitent pas se séparer de leur milieu de terrain cet été, n’envisagent pas non plus de renforcer un concurrent direct. Conséquence : un transfert dépasserait très probablement le budget prévu par United pour un seul poste, ce qui pousse les Red Devils à se tourner vers des cibles plus réalistes.
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Baleba s'impose comme une cible prioritaire
Alors que Tonali semble hors de portée, Manchester United a intensifié ses efforts pour recruter le milieu de terrain de Brighton, Baleba. Selon certaines informations, les Red Devils se seraient déjà mis d'accord sur les conditions personnelles avec le joueur de 22 ans pour un contrat débutant en août 2025. D'après ces mêmes sources, les préparatifs en vue d'un éventuel transfert de Baleba à Old Trafford sont déjà en cours, l'international camerounais étant suivi depuis un certain temps par les recruteurs de Manchester United.
Considéré en interne comme une option solide et durable au poste de sentinelle, il pourrait prendre la suite de Casemiro, dont le départ est prévu cet été sous forme de transfert libre. Son expérience en Premier League est perçue comme un atout majeur, Manchester United souhaitant limiter les risques liés à l’arrivée d’un joueur étranger onéreux. Sous contrat jusqu’en 2028, il serait toutefois facturé près de 80 millions de livres par les Seagulls.
Autres options
Outre Tonali et Baleba, Manchester United envisage plusieurs autres milieux de terrain pour le mercato estival, l’avenir de Manuel Ugarte à Old Trafford restant incertain. Ederson, l’Atalanta, figure sur leur liste depuis l’été dernier. Sous contrat avec l’Atalanta jusqu’en 2027, le milieu de terrain est accessible contre un chèque de 45 millions d’euros réclamé par le club bergamasque. Les Red Devils surveillent aussi la star de Nottingham Forest, Elliot Anderson, ainsi que le milieu de Crystal Palace, Adam Wharton, tandis que le club mancunien poursuit son analyse minutieuse de chaque option.
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Manchester United doit négocier avec Brighton
Les conditions personnelles seraient déjà calées, Manchester United négocie désormais directement avec Brighton. Le club de la côte sud est réputé pour défendre bec et ongles ses meilleurs éléments, ce qui promet des discussions ardues. Les Red Devils veulent se renforcer rapidement avant le coup d’envoi de la nouvelle saison, surtout au milieu de terrain. Tonali s’éloignant, la venue de Baleba pourrait bien devenir l’une des priorités absolues des dirigeants mancuniens dans les prochaines semaines.