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Pourquoi le nouveau contrat de Brenden Aaronson à Leeds ne se résume pas à une manœuvre visant à augmenter son indemnité de transfert : la star de la sélection américaine est considérée comme ayant « travaillé sur ses points faibles » en Premier League
De la relégation à un nouveau contrat, en passant par un prêt et un titre de champion de Championship
Aaronson a connu des débuts difficiles à Elland Road, sa première saison s’étant achevée par une relégation de Premier League. Le milieu américain a rapidement quitté le club pour un prêt en Allemagne.
Il est revenu dans le Yorkshire de l’Ouest prêt à apporter sa contribution à l’équipe, mais devait encore convaincre de nombreux supporters sceptiques. Il y est en bonne partie parvenu en aidant Leeds à remporter le titre en Championship en 2024-25.
Il a inscrit quatre buts dans l’élite la saison dernière. À 25 ans, ce joueur travailleur ne ménage pas ses efforts au sein d’une équipe de Leeds réputée pour son pressing énergique et la pression constante qu’elle exerce sur ses adversaires sur le terrain.
Il a ensuite disputé une Coupe du monde à domicile avec les États-Unis, avant de retourner en Angleterre et de signer un nouveau contrat. Aaronson a débuté la saison 2026-27 dans le onze de départ de Daniel Farke, mais a été remplaçant lors des quatre derniers matches de Leeds en Premier League.
Quelques questions ont été soulevées quant à son avenir à l’approche de l’ouverture d’un nouveau mercato en janvier. À Elland Road, le club a toutefois veillé à maintenir sa valeur marchande élevée, puisqu’Aaronson est désormais lié à Leeds jusqu’en 2029.
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Leeds a veillé à ce que le prix demandé pour Aaronson reste élevé.
Interrogé sur la possibilité de voir le natif du New Jersey rester plus longtemps, Kilgallon, ancien défenseur de Leeds United, qui s’exprimait avec le concours des cotes sur les matchs de football couvrant tous les aspects de la Premier League, a confié à GOAL : « Quand il est arrivé à Leeds United, il a essuyé beaucoup de critiques. Les supporters ne voulaient pas de lui. Mais je peux vous dire qu’il a renversé la situation. »
« La saison dernière, Farke le couchait systématiquement sur la feuille de match. Il a tout donné et méritait son nouveau contrat. Vraiment. Je ne pense pas que ce soit pour maintenir sa valeur marchande. Il l’a mérité.
« Il faut construire un effectif pour sa deuxième saison en Premier League, n’est-ce pas ? D’autres joueurs sont arrivés, notamment au milieu de terrain. Pour l’instant, il est sur le banc, mais il faut un effectif solide.
« Si Leeds United veut se maintenir en Premier League et continuer à progresser, il lui faut quatre ou cinq milieux de terrain de haut niveau. Ensuite, quand on joue, c’est à soi de conserver sa place. C’est ce que font ces garçons. [Ao] Tanaka contre Arsenal, mon Dieu ! Qu’est-ce qu’il avait bu la veille ? Il nous en faudrait tous un peu ! Il a été fantastique, il n’a jamais cessé de courir. [Anton] Stach est un excellent joueur, [Ethan] Ampadu aussi.
« Pour l’instant, il doit simplement prendre son mal en patience. Mais il retrouvera sa place. Il y avait quelques interrogations à son sujet lorsqu’il a signé. Il semblait un peu frêle, un peu faible, mais il a incontestablement mérité son nouveau contrat. Il a travaillé sur ses points faibles. »
Une star de la sélection américaine convaincue de pouvoir apporter une contribution positive
Aaronson estime pouvoir apporter une contribution importante au collectif, a-t-il confié au site officiel de Leeds après avoir signé son nouveau contrat : « Au stade où j’en suis dans ma carrière, après la saison que je viens de passer au club, je pense suivre la trajectoire que je souhaite. Je continue de progresser et je me sens bien en ce moment. Je veux continuer à m’améliorer. Je cherche toujours à devenir le meilleur joueur possible, ce qui signifie marquer plus de buts et délivrer plus de passes décisives.
« Je ne dirai jamais assez à quel point la saison dernière a été formidable. Nous avions un groupe fantastique pour remonter en Premier League, et j’ai ainsi eu une nouvelle chance d’y jouer. Je pense que nous avons rivalisé à un très haut niveau lors des matches les plus difficiles du championnat.
« Cette saison, nous avons recruté davantage. Nous avons fait venir beaucoup d’excellents joueurs. Je pense que cela va renforcer la qualité du groupe et nous permettre d’aller encore plus haut. La profondeur de notre effectif est également remarquable, nous pouvons donc compter sur toute l’équipe. Je pense que nous n’avons pas de limites. Bien sûr, quand on voit les ambitions du club, l’arrivée d’une recrue record et les projets concernant le stade, c’est formidable. C’est une période vraiment passionnante pour faire partie de ce club. »
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Calendrier de Leeds 2026-2027 : Manchester United reçu lors du prochain match
Aaronson voudra absolument jouer un rôle de premier plan lors du prochain match de Leeds, qui s’apprête à accueillir son vieil adversaire Manchester United à Elland Road dimanche. Manchester United traversera les Pennines alors que son entraîneur Michael Carrick subit une pression croissante.
Le meneur de jeu américain de Leeds a marqué à domicile contre United la saison dernière, lors d’un match nul 1-1, et le club est conscient de la nécessité de faire tourner son effectif de temps à autre pour préserver la fraîcheur de tous, dans ce qui pourrait devenir une véritable course à la qualification européenne.
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