Aaronson a connu des débuts difficiles à Elland Road, sa première saison s’étant achevée par une relégation de Premier League. Le milieu américain a rapidement quitté le club pour un prêt en Allemagne.

Il est revenu dans le Yorkshire de l’Ouest prêt à apporter sa contribution à l’équipe, mais devait encore convaincre de nombreux supporters sceptiques. Il y est en bonne partie parvenu en aidant Leeds à remporter le titre en Championship en 2024-25.

Il a inscrit quatre buts dans l’élite la saison dernière. À 25 ans, ce joueur travailleur ne ménage pas ses efforts au sein d’une équipe de Leeds réputée pour son pressing énergique et la pression constante qu’elle exerce sur ses adversaires sur le terrain.

Il a ensuite disputé une Coupe du monde à domicile avec les États-Unis, avant de retourner en Angleterre et de signer un nouveau contrat. Aaronson a débuté la saison 2026-27 dans le onze de départ de Daniel Farke, mais a été remplaçant lors des quatre derniers matches de Leeds en Premier League.

Quelques questions ont été soulevées quant à son avenir à l’approche de l’ouverture d’un nouveau mercato en janvier. À Elland Road, le club a toutefois veillé à maintenir sa valeur marchande élevée, puisqu’Aaronson est désormais lié à Leeds jusqu’en 2029.