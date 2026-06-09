Pourquoi le FC Barcelone s’inquiète pour Lamine Yamal, alors que le jeune prodige se prépare à briller au Mondial avec l’Espagne

Le FC Barcelone s’inquiète de la gestion par la sélection espagnole de la convalescence de Lamine Yamal, alors que le premier match de la Coupe du monde approche. Selon le journal Sport, le club catalan redoute que le jeune joueur soit réintégré trop tôt, avant d’avoir achevé un protocole de récupération parfaitement maîtrisé.

Alors que la Roja se dit optimiste sur ses chances d’être disponible, le club blaugrana rappelle qu’une gestion prudente reste essentielle pour un joueur encore en pleine croissance physique.

La tension est montée d’un cran après les déclarations du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente sur l’état de forme de plusieurs cadres, laissant entendre que le jeune joueur pourrait bientôt faire son retour.



