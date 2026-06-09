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Pourquoi le FC Barcelone s’inquiète pour Lamine Yamal, alors que le jeune prodige se prépare à briller au Mondial avec l’Espagne
Les craintes d'un retour prématuré
Le FC Barcelone s’inquiète de la gestion par la sélection espagnole de la convalescence de Lamine Yamal, alors que le premier match de la Coupe du monde approche. Selon le journal Sport, le club catalan redoute que le jeune joueur soit réintégré trop tôt, avant d’avoir achevé un protocole de récupération parfaitement maîtrisé.
Alors que la Roja se dit optimiste sur ses chances d’être disponible, le club blaugrana rappelle qu’une gestion prudente reste essentielle pour un joueur encore en pleine croissance physique.
La tension est montée d’un cran après les déclarations du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente sur l’état de forme de plusieurs cadres, laissant entendre que le jeune joueur pourrait bientôt faire son retour.
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Le point optimiste de De la Fuente
Faisant le point sur ses joueurs blessés, De la Fuente a indiqué que Yamal se remettait bien et pourrait être disponible plus tôt que prévu initialement. L'entraîneur a déclaré : « Ces joueurs (Lamine, Mikel Merino, Nico Williams) progressent bien dans leur convalescence. Je pense qu’ils seront tous disponibles pour le premier match, mais nous évaluerons s’il vaut la peine qu’ils jouent ce match, non pas tant à cause du risque que cela comporte, mais parce que notre objectif va au-delà du simple deuxième ou troisième match. »
Si cette déclaration est encourageante pour la sélection espagnole, elle suscite tout de même quelques inquiétudes au Camp Nou. Rappelons que Yamal souffre d’une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche, contractée lors de la victoire du Barça face au Celta Vigo le 22 avril, et qu’il n’a pas joué de match officiel depuis.
Les experts médicaux alertent sur le risque de rechute
La prudence affichée par le club s’appuie sur des avis médicaux. L’ancien responsable de la physiothérapie du FC Barcelone, Juanjo Brau, a rappelé les risques d’un retour précipité.
Selon lui, le retour doit se faire progressivement, ce qui contraste avec les exigences de haute intensité d’une Coupe du monde.
Il rappelle qu’entre l’autorisation médicale de reprise et les quatre semaines suivantes, le risque de rechute demeure élevé. Une période critique pour un joueur explosif comme Yamal, dont le jeu repose sur des changements de rythme brusques et des dribbles agressifs, sollicitant intensément les ischio-jambiers.
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Le Cap-Vert est engagé dans une véritable course contre la montre.
L’Espagne doit débuter sa campagne de Coupe du monde contre le Cap-Vert le 15 juin. À cette date, seuls 54 jours se seront écoulés depuis la blessure, ce qui place Yamal tout juste dans la fourchette de récupération la plus précoce envisagée, plutôt que dans la partie la plus prudente du délai de huit semaines habituellement requis pour ce type de déchirure musculaire.
L’attaquant n’a pas encore repris la compétition : il a été écarté du match amical contre le Pérou afin de poursuivre, au centre d’entraînement, un programme de rééducation personnalisé. Barcelone redoute davantage une récidive à long terme qu’un bénéfice immédiat pour la sélection.