Pourquoi le FC Barcelone investit-il 80 millions d'euros dans Anthony Gordon, un joueur aux performances irrégulières ? GOAL passe en revue les plus gros transferts du mercato estival 2026

Pour Newcastle, un changement d’approche significatif. Le club a lutté avec acharnement pour conserver Alexander Isak l’été dernier, avant de le voir filer vers Liverpool. Autant le reconnaître : céder immédiatement au lieu de s’obstiner aurait épargné des remous préjudiciables à Eddie Howe et à son groupe. Cette fois, les Magpies ont agi vite pour céder un autre avant-centre en manque de repères, et ce pour un chèque record. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais ses performances en club comme en sélection ne justifient pas les 69 millions de livres sterling déboursés. Reste à savoir si Newcastle saura réinvestir judicieusement cette somme, car le club avait déjà dilapidé les fonds perçus pour Isak et attirer des talents de premier plan s’annonce encore plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus offrir de C1 à de potentielles recrues, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James' Park, montre que Newcastle n'est plus une menace pour l'élite anglaise sous l'ère des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

Pour Barcelone : un signal préoccupant. Plombé depuis des mois par ses difficultés à respecter le fair-play financier de la Liga, le club catalan vient tout juste de rétablir ses finances. Pourtant, sa première décision a été de débourser 80 millions d’euros pour Gordon, un choix qui interpelle. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et redoutable dans le pressing, apportera indéniablement du poids au trio offensif, comme l’a reconnu Hansi Flick. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait rendre l’investissement plus digeste, et l’on rappelle que l’attaquant de Liverpool a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison – mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Ses 12 buts en 60 matchs de Premier League offrent un baromètre plus fiable de sa future contribution au Camp Nou. Certes, Gordon devrait apporter à Flick l’ailier qu’il réclame et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais d’autres options plus économiques existaient. Le Barça semble donc avoir retrouvé ses vieux démons, ceux où l’argent parle plus que le bon sens. Note : C+

Pour Gordon : Le rêve se réalise. Malgré des performances irrégulières en Premier League ces deux dernières années, l’attaquant anglais a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis longtemps. Il avait avoué être séduit par les rumeurs le menant à Liverpool, son club de cœur depuis l’enfance, avant que le Bayern Munich ne semble prendre l’avantage cet été. Les Bavarois ont rapidement reculé devant le prix demandé, et c’est là que le vrai défi de Gordon commence. Même si l’arrivée éventuelle de Julian Álvarez pourrait lui épargner une partie de la pression, il devra tout de même prouver qu’il mérite son statut de joueur à 80 millions d’euros. Il devra pourtant gagner sa place de titulaire dans un effectif de stars, et la tâche s’annonce rude. Il n’a qu’à demander à Rashford, aujourd’hui en surnombre au Camp Nou malgré 28 buts et passes décisives lors de sa première saison. Reste que Gordon peine encore à réaliser son rêve : il va passer d’Anthony Elanga à Lamine Yamal. Note : A

Mark Doyle